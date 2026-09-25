Perfil presenta Happytown: una colección para construir tu propia ciudad ecológica y sostenible con la nueva colección

Perfil suma a los kioscos de diarios y revistas Happytown, un lanzamiento que une el entretenimiento de los bloques armables con el aprendizaje ecológico. A lo largo de la colección, las familias pueden crear su propio entorno urbano sostenible mientras incorporan hábitos y conocimientos sobre el cuidado de nuestro planeta.

La colección invita a crear un entorno urbano completo y respetuoso con la naturaleza. Cada entrega incluye bloques para construir maquetas de edificios emblemáticos como escuelas, cines, estaciones de bomberos y policía, junto con paneles solares, vehículos, áreas verdes y personajes.

A su vez, los fascículos educativos abordan temáticas clave como el funcionamiento de las ciudades esponja, la importancia del reciclaje, el uso de casas inteligentes y la reducción de la huella ecológica, ofreciendo un espacio de aprendizaje práctico para toda la familia.

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La colección presenta un total de 40 entregas semanales. Cada envío incluye su correspondiente fascículo explicativo acompañado de un set de bloques para armar, a un precio de $15.800 por entrega ($1.700 adicionales en el caso de recargo para el interior del país). Ya se encuentra disponible en todos los kioscos del país.