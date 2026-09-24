Ciudad Jardín: Tres de Febrero envía un proyecto al HCD para limitar los edificios a 3 pisos

Con el objetivo de preservar la identidad que caracteriza a Ciudad Jardín, la Municipalidad de Tres de Febrero anunció que enviará un plan de revisión del Código Urbano al Concejo Deliberante para establecer un límite de hasta 12 metros de altura (equivalente a 3 pisos) en la zona C3, donde se ubican los terrenos para viviendas multifamiliares y que representan solo el 6% del barrio.

Cabe destacar que con el Código Urbano de 2019 la Municipalidad redujo un 42% la cantidad de parcelas de la zona C3 que permiten viviendas multifamiliares. Hoy en día representan sólo el 6% del barrio, mientras que con el Código de 1985 era el 10%. De esta manera, el 94% de la localidad —denominado “UFI 1”— conserva la normativa establecida anteriormente, un plano límite de 9,5 metros para vivienda unifamiliar. “Es falso lo que se estuvo publicando de que todo Ciudad Jardín se va a llenar de edificios. Eso no se puede hoy y no se pudo nunca”, expresó el intendente Rodrigo Aybar.

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Ahora, la Municipalidad intenta dar un paso más y limitar a 12 metros de altura la construcción de viviendas multifamiliares de la zona C3. “Este tipo de construcciones no son producto de nuestra gestión, sino que vienen del Código Urbano de 1985. Y todo lo que se aprobó hasta ahora se hizo bajo esas reglas y de manera clara y transparente”, aclaró el Intendente. “La revisión que proponemos es producto de escuchar a los vecinos, por eso ahora les hablamos a ellos, a los que estuvieron genuinamente preocupados y que se confundieron con voces politizadas que se aprovecharon de la situación”, concluyó.

Además, Aybar anunció nuevas obras que llegan al barrio como la renovación de veredas, demarcación, canteros e instalación de farolas sobre Wernicke; y un nuevo corredor aeróbico sobre Matienzo frente al Colegio Miliar. Esto se suma a las obras anteriores que hizo el municipio: renovación de los accesos, mejoras en todas las plazas y el sendero Bradley, iluminación LED, un museo propio, renovación de cartelería para mantener la identidad cultural, la creación del polo gastronómico en la calle Rosetti, entre otros.