Transformación digital: las empresas líderes en Software, IA y Ciberseguridad

La innovación tecnológica atraviesa una nueva etapa, marcada por el desarrollo de software, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. En este especial, cuatro empresas argentinas comparten sus experiencias, soluciones y miradas sobre los desafíos que plantea un escenario en constante evolución, donde la tecnología se convierte en un factor clave para transformar procesos, anticiparse a nuevas amenazas y generar oportunidades.

IA con control humano: cómo las empresas reducen la carga de trabajo de IT sin perder trazabilidad

A medida que las empresas incorporan inteligencia artificial a sus operaciones, un problema se repite: la IA es tan buena como los procesos y los datos sobre los que trabaja. Sin una base ordenada, automatizar significa acelerar el caos en lugar de resolverlo. Esa es la premisa detrás de InvGate, la compañía fundada en Buenos Aires en 2009 que hoy provee soluciones de gestión de servicios y activos tecnológicos (ITSM e ITAM) a más de 1.400 organizaciones en más de 60 países, entre ellas NASA, Collins Aerospace, PwC y Día Argentina.

La compañía, que en 2024 cerró su primera ronda de inversión de 35 millones de dólares y que fue reconocida como "Customers' Choice" por la prestigiosa consultora tecnológica Gartner en 2025, organiza su oferta en dos productos complementarios: InvGate Asset Management, que centraliza la información sobre todo el parque tecnológico de una organización, e InvGate Service Management, que estandariza cómo se gestionan los incidentes, pedidos y cambios.

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Darío Diament. Con origen argentino y presencia global, InvGate combina configuración no-code e inteligencia artificial supervisada para automatizar procesos de IT sin depender de desarrolladores externos.

"Combinadas, estas soluciones evitan que la gestión de IT dependa de la memoria de una persona o de acuerdos informales: no alcanza con saber qué activos existen si no hay una manera estandarizada de actuar sobre ellos, ni alcanza con estandarizar procesos si no hay visibilidad real de los recursos disponibles", explica Ariel Gesto, CEO y cofundador de InvGate.

Configuración sin código: de IT a toda la empresa

En una categoría dominada por empresas como ServiceNow, InvGate ha optado por un enfoque distinto que le ha ganado un grupo fiel de adeptos. Mientras que en las plataformas tradicionales los tiempos de implementación pueden extenderse hasta un año, y cualquier ajuste posterior requiere contratar desarrolladores certificados o pagar horas de consultoría, InvGate permite que cualquier líder de IT diseñe, edite y despliegue flujos de trabajo por su cuenta, sin necesidad de código y asistido por inteligencia artificial.

Esa misma lógica, dice Gesto, es la que permite extender la plataforma más allá del departamento de tecnología: "La misma plataforma que estandariza cómo se resuelve un incidente técnico se puede reconfigurar para estandarizar, por ejemplo, cómo Recursos Humanos gestiona el onboarding de un empleado, cómo Finanzas aprueba una solicitud de gasto, o cómo Legales tramita la revisión de un contrato. No son módulos separados ni desarrollos a medida: es el mismo motor de workflows, catálogo de servicios y automatización, aplicado a las reglas propias de cada área".

Recientemente, esa capacidad de configuración dio un paso más: ahora es posible crear un workflow simplemente describiéndolo por chat, en lenguaje natural, de forma conversacional. "Esto baja todavía más la barrera de entrada: un líder de un área que ni siquiera está familiarizado con la lógica de un workflow visual puede, literalmente, explicar en texto qué proceso necesita y la plataforma se lo arma", señala el CEO.

IA gobernable, no una caja negra

InvGate integra inteligencia artificial bajo un criterio puntual: que sea auditable. "Combinamos inteligencia artificial generativa con automatización determinística: la IA sugiere, resuelve o acelera, pero dentro de reglas y flujos que el equipo de IT define y puede auditar en cualquier momento", explica Gesto. "En un área de IT, cada acción automatizada necesita quedar registrada y ser reversible, y eso es más difícil de garantizar cuando el proceso queda enteramente en manos de un agente autónomo sin supervisión".

En la práctica, esta filosofía se traduce en agentes de IA integrados en Slack, Microsoft Teams y portales de autogestión que resuelven consultas frecuentes sin intervención humana (reduciendo hasta la mitad el volumen de tickets que llega a los agentes de soporte en algunas categorías), en la creación de workflows por lenguaje natural, en asistencia para redactar respuestas y resumir conversaciones extensas, y en la detección de patrones o activos en riesgo dentro de InvGate Asset Management.

El impacto no es solo técnico: también es de tiempos y de autonomía. Según Gesto, mientras que plataformas más tradicionales pueden demorar entre varios meses y más de un año en desplegar un módulo como gestión de incidentes, con InvGate ese mismo proceso arranca en semanas, sin depender de consultoras externas. "La organización deja de estar atada a los tiempos y prioridades de un proveedor externo para poder reaccionar a sus propias necesidades", agrega.

El caso Dia Argentina

El valor de esta solución se refleja en casos como el de Dia Argentina (1.000 tiendas y 3.200 empleados), que centralizó en InvGate la gestión de IT, Mantenimiento, Legales, Finanzas y RRHH., antes dispersos entre mails, WhatsApp y otros canales.

Con esta implementación, la compañía logró reducir el proceso de onboarding de 11 días a solo uno, acortó la gestión de contratos de franquicias de 3 meses a 15 días y optimizó las auditorías de activos de 20 días a una sola jornada, alcanzando además un 90% de adopción interna y visibilidad sobre más de 28.000 activos.

De cara al futuro, el éxito de la IA en las empresas dependerá de alimentar a los algoritmos con procesos ordenados y datos confiables. En este escenario, contar con una arquitectura tecnológica clara resulta clave para escalar las operaciones con eficiencia.

Gen: tecnología, talento y una mirada humana para que trabajar en IT se disfrute

Gen es una empresa argentina líder en servicios de infraestructura IT, ciberseguridad, desarrollo de software e inteligencia artificial. Con más de 13 años de trayectoria, tiene más de 80 profesionales y oficinas en Buenos Aires y Rosario. Creció con un enfoque centrado en las personas que la integran y en armar, para cada proyecto, el equipo con los especialistas que hacen falta.

Lautaro Pastorini

Su forma de trabajar se resume en dos palabras: enjoy IT. Que quien está a cargo de la tecnología, el IT Manager o el CTO, pueda trabajar tranquilo, con las urgencias resueltas, y saber que la tecnología acompaña al negocio. Con sus servicios Gen acompaña a las empresas para que cada inversión responda a una necesidad real.

Desde sus inicios, la compañía se guía por una filosofía simple que atraviesa tanto sus procesos de selección como su manera de trabajar con los clientes: “equipo contento, cliente contento, proyectos rentables”.

La cadena es directa: si el equipo está contento, hace lo que ama y trabaja bien. Por eso el cliente queda contento, y un cliente contento paga feliz. Eso es lo que Gen busca en cada proyecto.

Detrás del lema hay un equipo técnico que suma más de 100 certificaciones y trabaja con ITIL e ITSM en infraestructura y con metodologías ágiles en desarrollo de software.

Esa confianza en el propio equipo se traduce en un compromiso concreto con cada cliente: si un proyecto no termina como el cliente esperaba, Gen trabaja para llegar a sus expectativas y, si aun así no queda conforme, el cliente paga lo que considera justo y el trabajo se interrumpe ahí.

Como explica su CEO y fundador, Lautaro Pastorini: “Cuando uno hace lo que le apasiona y todos los días intenta mejorar, es muy fácil que las cosas salgan bien”.

Esta filosofía se refleja en sus reconocimientos. En 2023, Gen alcanzó el primer puesto en la categoría Tecnología del ranking de Great Place to Work® en Argentina. La compañía además está certificada bajo la norma ISO 9001:2015.

Genetic Approach: un equipo integral para cada proyecto

El foco en las personas se combina con una metodología propia: Genetic Approach.

Esta propuesta permite que las empresas accedan a un equipo integrado por los diferentes perfiles y especialistas que requiere un proyecto, por un valor comparable al de uno o dos profesionales IT senior.

La modalidad funciona a través de una célula de trabajo conformada por los perfiles necesarios para cada proyecto, con un único responsable de delivery. Los especialistas intervienen en las distintas etapas según las necesidades del proyecto, aportando conocimientos específicos y complementarios.

Así, cada proyecto tiene el conocimiento que necesita y cada profesional trabaja en lo que mejor sabe hacer.

Y hay una ventaja más: las horas de todos los perfiles que participan, incluidos los especialistas y los líderes técnicos se cobran a un único valor por hora efectivamente ejecutada.

Inteligencia artificial: más velocidad, con las personas en el centro

La inteligencia artificial le abrió a Gen una oportunidad para trabajar de otra manera.

Con estas herramientas, la compañía logró entregar proyectos hasta cinco veces más rápido. Pero el escenario también plantea nuevos desafíos: capacitar a los equipos, acompañar a los clientes y asesorar frente a las dudas e inseguridades que puede generar su implementación, especialmente en relación con la protección de los datos.

Lo que le propone a sus clientes ya lo aplica puertas adentro: Gen cuenta con agentes que realizan las conciliaciones bancarias, en infraestructura con agentes de soporte de nivel uno que atienden los tickets y si hace falta derivan a la persona que corresponde, y en marketing con un agente que opera las campañas digitales, y muchos más.

Desarrolló una práctica de agentes de IA que resuelven procesos de punta a punta: evalúa dónde conviene sumarlos, los construye con inteligencia artificial generativa y los monitorea de forma continua.

Para Gen, la tecnología rinde cuando hay personas que la entienden y saben dónde aplicarla.

La tecnología cambia, el valor de las personas permanece

Para Gen, a pesar del avance permanente de la tecnología, las personas y las relaciones que construyen seguirán siendo protagonistas.

Cuando el problema se mira en conjunto, entre el equipo del cliente y el de Gen, las soluciones aparecen. Ahí es donde la tecnología deja de ser un tema para resolver y pasa a ser una ayuda concreta para quienes la sostienen todos los días.

Con base en Buenos Aires y Rosario, Gen se consolida como una empresa argentina de servicios tecnológicos, conectando a través de su sitio web en genit.com.ar, su perfil de LinkedIn y su cuenta de Instagram @somosgenit.

Integrar antes que sumar: la agenda tecnológica pendiente

En muchas empresas, el problema no es la falta de tecnología, sino la existencia de herramientas que funcionan de manera aislada. El stock se administra por un lado, el e-commerce por otro, la logística tiene sus propios sistemas y, en algunos casos, planillas de Excel siguen sosteniendo procesos críticos. Cada herramienta puede cumplir correctamente su función. El problema aparece en la conexión entre ellas.

Esa falta de integración tiene costos que muchas veces quedan fuera de los indicadores habituales: diferencias de stock, precios desactualizados, procesos de facturación que deben rehacerse manualmente y reportes que llegan tarde o presentan información diferente según el área que los prepare. El resultado es una organización que pierde tiempo corrigiendo información en lugar de utilizarla para tomar decisiones.

Damián Carrivale, Ceo de Zerobug

Frente a este escenario, modernizar una empresa no necesariamente implica reemplazar todo lo que ya utiliza. Una de las alternativas es trabajar sobre una capa de integración que permita comunicar y consolidar los sistemas existentes, agilizar procesos y reducir la intervención manual.

El objetivo no es solamente ganar eficiencia. También se trata de recuperar algo fundamental para cualquier organización: confianza en la información con la que se toman decisiones.

¿Comprar una solución o desarrollarla?

Otro de los dilemas que aparece con frecuencia es decidir cuándo conviene adaptar una herramienta existente y cuándo tiene sentido desarrollar una solución propia.

Un criterio posible es analizar si el proceso forma parte del núcleo competitivo del negocio. Para actividades estandarizadas, como determinados procesos contables o de gestión de sueldos, puede resultar más conveniente utilizar soluciones existentes. Pero cuando se trata de una lógica propia del negocio —por ejemplo, una estructura particular de precios, una operación logística específica o una determinada forma de comercialización— adaptar una herramienta estándar puede terminar generando más costos y limitaciones que desarrollar una solución a medida.

La inteligencia artificial también está modificando esta ecuación. La posibilidad de reducir tiempos de desarrollo y potenciar el trabajo de los equipos técnicos hace que algunas soluciones que antes resultaban demasiado costosas de construir puedan comenzar a evaluarse de otra manera.

Pero la velocidad de desarrollo también introduce nuevos desafíos. La IA puede acelerar el trabajo de un equipo con experiencia, pero no reemplaza la necesidad de contar con criterios técnicos para definir arquitectura, seguridad, mantenimiento y calidad del código.

Por eso, uno de los modelos que algunas empresas incorporan es el de staffing tecnológico: sumar durante un período determinado un desarrollador o un equipo especializado, sin necesidad de realizar una búsqueda permanente ni incorporar esos perfiles a la estructura fija.

Razon social: ZEROBUG SRL

Web: https://zerobug.com.ar

LinkedIn de Zerobug: https://www.linkedin.com/company/zerobug-srl

Autor del artículo: Damián Carrivale, CEO de Zerobug

LinkedIn del autor: https://www.linkedin.com/in/cdcarrivale

Del dato aislado a la información para decidir

Una vez que los sistemas están conectados y la información comienza a ordenarse, las herramientas de Business Intelligence (BI) pueden adquirir un papel más relevante.

El valor no está solamente en visualizar los datos en un tablero. También obliga a las organizaciones a definir qué información necesitan, cómo se mide y si las distintas áreas están utilizando los mismos criterios.

En ese contexto, un tablero con pocos indicadores acordados y comprendidos por toda la organización puede resultar más útil que una gran cantidad de reportes aislados.

La transformación tecnológica, entonces, no se limita a incorporar software. Implica revisar procesos antes de automatizarlos, determinar qué sistemas necesitan conectarse, definir prioridades y avanzar por etapas.

La tecnología puede hacer más rápido un proceso, pero no necesariamente determina cuál debería ser ese proceso. Esa definición continúa siendo una decisión estratégica de cada organización.

Martin Tartarelli ceo de Faraday

Faraday: de la cultura hacker a una nueva generación de seguridad ofensiva

Nacida en Argentina y vinculada desde sus comienzos con la comunidad hacker, el open source y la seguridad ofensiva, Faraday construyó su propuesta alrededor de una idea concreta: hacer que la ciberseguridad sea más accesible y transformar la complejidad técnica en información que las organizaciones puedan comprender y convertir en decisiones.

Francisco Müller Amato. Co-Founder y Chairman de Faraday Security. En el marco de New York TECH WEEK , invitados por el Consulate General and Promotion Center of Argentina junto a otros

Para la compañía, detectar vulnerabilidades es apenas el primer paso. El verdadero desafío consiste en entender dónde está expuesta una organización, qué podría hacer un atacante con esa exposición y dónde tiene sentido concentrar tiempo, talento y recursos. Esa mirada atraviesa su evolución tecnológica y parte de una premisa: para defender mejor también es necesario comprender cómo actúa un atacante.

Pensar como atacante

Los orígenes de Faraday en la seguridad ofensiva marcan una diferencia en su manera de analizar los riesgos. Frente a una vulnerabilidad, la pregunta no se limita a determinar su severidad, sino a entender qué puede hacerse realmente con ella: si es accesible, si puede explotarse, con qué otros sistemas se conecta, qué información permite alcanzar y cuál sería su impacto para el negocio.

Esa forma de pensar atraviesa el trabajo de Faraday: cuestionar cómo funcionan las cosas, explorar más allá de los usos previstos y conectar señales que a simple vista parecen aisladas. Pensar como atacante implica ir más allá de lo que muestra una herramienta y analizar qué podría ocurrir después de un hallazgo.

IA para ampliar el expertise

La inteligencia artificial ocupa hoy un lugar cada vez más importante en esta evolución. La mirada de Faraday es pragmática: la IA debe utilizarse cuando resuelve un problema concreto y aporta valor, sin desplazar el criterio humano.

En seguridad ofensiva, una de sus aplicaciones es avanzar desde el pentest tradicional—una evaluación puntual, una fotografía de un momento determinado— hacia un modelo continuo y escalable. Los agentes de IA pueden ejecutar herramientas, analizar evidencia y avanzar sobre los siguientes pasos de una evaluación de manera más constante.

La tecnología permite así procesar grandes volúmenes de información y automatizar tareas que antes dependían exclusivamente del tiempo de un especialista. El objetivo, explican, no es reemplazar al hacker, sino permitir que concentre su atención donde puede aportar mayor valor: otorgar contexto, creatividad, experiencia y criterio para tomar decisiones sobre riesgo.

“Si los atacantes ya utilizan IA para ganar velocidad, escala y capacidad de automatización, es natural que la defensa también incorpore esas capacidades.”

El valor de compartir conocimiento

El vínculo con el open source también forma parte de la identidad de Faraday. Para la compañía, el código abierto representa una manera de entender la tecnología basada en la transparencia, la colaboración y el conocimiento compartido.

Esa filosofía está relacionada con una tradición de la comunidad de seguridad: investigar, divulgar responsablemente y permitir que otros puedan aprender, analizar y mejorar herramientas y prácticas. Faraday surgió de ese ecosistema y mantiene la idea de devolver conocimiento a la comunidad como parte de su desarrollo.

De detectar a actuar

La solución de Faraday busca responder a un desafío que enfrentan muchas organizaciones: el crecimiento constante de herramientas de seguridad genera cada vez más información, pero más información no necesariamente significa comprender mejor el riesgo.

Su propuesta apunta a unificar y contextualizar los hallazgos provenientes de distintas fuentes para determinar cuáles representan una exposición real. A partir de allí combina tecnología y expertise ofensivo para gestionar vulnerabilidades, automatizar operaciones, validar exposición y realizar pentesting de manera continua.

El objetivo es transformar información en capacidad de acción: identificar qué puede ser realmente explotado, priorizar riesgos y actuar donde el impacto puede ser mayor. Para la compañía, la condición es que las conclusiones estén respaldadas por evidencia verificable.

Investigación que se transforma en acción

La investigación completa este ecosistema. El equipo analiza tecnologías y sistemas desde una perspectiva ofensiva, identifica vulnerabilidades y nuevas técnicas de ataque, realiza divulgación responsable y comparte conocimiento con la comunidad.

Ese conocimiento contribuye a que las tecnologías que utilizamos todos los días sean más seguras y, al mismo tiempo, fortalece el expertise que llevan a sus soluciones y servicios.

Pero el desafío no termina en descubrir una vulnerabilidad. Existe una distancia entre producir conocimiento técnico y convertirlo rápidamente en una mejora concreta para la operación de seguridad. Conocer una amenaza no significa necesariamente saber si afecta a una organización, si puede explotarse en su contexto o qué debería priorizarse.

Por eso, uno de los objetivos de Faraday es reducir esa distancia entre descubrir y actuar. La investigación alimenta los servicios, la plataforma y la lógica de sus agentes, mientras que la experiencia operativa plantea nuevas preguntas para investigar. El resultado buscado es transformar conocimiento técnico en detección, validación y reducción de la exposición real.

Desde Argentina hacia el mundo, la compañía apuesta así a combinar talento técnico, investigación, seguridad ofensiva e inteligencia artificial con una misma premisa: entender como evolucionan los atacantes para construir mejores defensas para las empresas. Porque si los atacantes evolucionan, la seguridad también tiene que hacerlo.

Para conocer más sobre sus iniciativas, es posible visitar su sitio web en www.faradaysec.com, su perfil en LinkedIn o contactar directamente a sus oficinas ubicadas en Av. Córdoba 883 (Piso 12), C1054AAH, Buenos Aires, Argentina.