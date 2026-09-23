Las Delicias de la Nonna lanza dos galletitas innovadoras al mercado

Las Delicias de la Nonna presenta dos productos únicos en el mercado. Se trata de las galletitas Nonna Streamer rellenas con Caramelo Salado y de las Nonna Streamer Mini Dúo Art, rellenas con cremas de distintos colores y tapas rosas. "Ambos son productos disruptivos y únicos en el mercado que surgieron gracias a la interacción permanente que tenemos con nuestros consumidores, ya que fueron ellos los que nos pedían estas variedades", destacan desde la empresa.

De esta manera, estas novedades se suman a un portfolio de más de 20 variedades de galletitas, entre las cuales destacan las históricas y queridas pepas rellenas con membrillo o las famosas bananitas con chocolate.

Nonna Streamer rellenas con Caramelo Salado y las Nonna Streamer Mini Dúo Art, rellenas con cremas de distintos colores y tapas rosas.

"Las Delicias de la Nonna es una empresa familiar con más de 30 años en el mercado y sobre la base del esfuerzo y de estar siempre pendientes de las nuevas tendencias vamos creciendo año a año", indican desde la compañía, que exporta a países como Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, y pronto tendrá nueva planta de producción.

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Una marca que comunica la imagen de "la Nonna" cocinando representa el amor transmitido a través de la comida, la protección, el cuidado, el detalle y todo lo que ponen las abuelas (no solo las italianas sino en general) cuando cocina. Y desde la empresa lo dicen bien claro: "A veces con la comida se comunica más que con las palabras, se transmite el amor y la pasión que nosotros queremos plasmar todos los días en nuestra planta de producción para que el consumidor lo perciba en cada producto", finalizan.