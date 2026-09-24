Del método a la comedia: la trayectoria internacional del actor Tati Pereira Colombo

A los 28 años, el intérprete argentino alterna proyectos en los Estados Unidos con la escena porteña. Formado desde la adolescencia y entrenado en el Lee Strasberg Theatre & Film Institute, regresó al país con Cinco veces en una noche, una comedia que convirtió la intimidad en un exigente ejercicio actoral.

Para Tati Pereira Colombo, actuar no consiste simplemente en aprender un texto, decirlo con convicción y esperar el aplauso. Su búsqueda empieza antes, en un territorio menos visible y bastante más incómodo: el de los recuerdos, los sentidos y las emociones que un intérprete guarda en el cuerpo. Allí encontró una técnica y también una identidad. Pereira Colombo se define como un actor del método, una expresión que suele asociarse con transformaciones extremas, pero que en su caso designa algo más profundo: la voluntad de llegar al personaje desde una verdad personal.

El actor argentino reparte su vida profesional entre Buenos Aires y los Estados Unidos. Nueva York le dio formación, competencia y una escena multicultural; la Argentina conserva el idioma, los vínculos y el universo de historias que desea contar. No se trata de dos carreras separadas, sino de un mismo recorrido de ida y vuelta. Su participación en musicales, obras y cortometrajes estadounidenses precedió su regreso a la cartelera porteña con *Cinco veces en una noche*, versión local de la pieza de la dramaturga norteamericana Chiara Atik.

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Tati Pereira Colombo, el actor argentino que divide su carrera entre la escena neoyorquina y la cartelera porteña.

Tati Pereira Colombo, el actor argentino que divide su carrera entre la escena neoyorquina y la cartelera porteña.

El Método desarrollado por Lee Strasberg parte de una concepción sencilla de enunciar y difícil de ejecutar: el actor es su propio instrumento. La relajación, la concentración y la memoria sensorial le permiten recrear circunstancias imaginarias con una experiencia emocional genuina. Strasberg elaboró su enfoque a partir del sistema de Konstantín Stanislavski, el director ruso que modificó la actuación moderna al alejarla de la declamación y acercarla al comportamiento humano. El instituto que lleva su nombre, fundado en 1969, mantiene sedes en Nueva York y Los Ángeles y reconoce entre quienes estudian allí o con Strasberg a figuras como Al Pacino, Angelina Jolie, Scarlett Johansson y Alec Baldwin.

Pereira Colombo llegó a esa tradición después de un aprendizaje mucho más cercano. Había comenzado a formarse en Buenos Aires a los 14 años. Asistió desde chico a un colegio conservador de Zona Norte en el cual no ofrecían el entorno más natural para una vocación artística, pero él encontró espacios por fuera: estudió teatro musical, danza, canto e improvisación con Marcos Rauch, y trabajó interpretación con Juan Álvarez Prado. La variedad no fue accidental. Un actor de musical debe sostener una escena, una coreografía y una línea melódica sin permitir que el esfuerzo técnico borre al personaje.

Ese entrenamiento temprano lo acercó a artistas como Simón Hempe, Carolina Domenech, Iñaki Aldao, Sofía Altuna y Giuliano Montepaone. Más tarde, ya en los Estados Unidos, sumó experiencias como “For the Record”, “The Magical Journey of Arlekina” y “The Student Prince”. Esta última, una opereta estrenada originalmente en la década de 1920, combina romanticismo, disciplina vocal y una escala de producción muy diferente de la sala independiente porteña. En cine participó en trabajos como “Alarms Don’t Work Under Water”, “Phoenix* y *Cortado”.

También integró el elenco neoyorquino de “For the Record(s)”, un nuevo musical sobre adopción, identidad y búsqueda de los orígenes que continúa atravesando su proceso de desarrollo. Pereira Colombo ayudó a darles cuerpo y voz a sus materiales durante esa etapa y participó de la presentación en The Green Room 42. Ubicado en el distrito teatral de Manhattan, el reconocido club de cabaret recibe tanto a figuras de Broadway como a nuevos proyectos que ponen a prueba sus canciones frente al público. Para el argentino, actuar allí significó ingresar en uno de los espacios de encuentro más visibles de la comunidad teatral neoyorquina.

La amplitud de formatos explica parte de sus intereses. Pereira Colombo se siente atraído por personajes complejos e incomprendidos: villanos, sujetos perturbados, personas atravesadas por trastornos de conducta o por una diferencia que condiciona su vínculo con el mundo. Pero también disfruta la comedia, el enamoramiento y esas situaciones dramáticas en las que una conducta cotidiana puede volverse ridícula o dolorosa. No busca la oscuridad por sí misma; busca el conflicto que obliga al intérprete a comprender aquello que, desde afuera, sería fácil juzgar.

Formado en el Lee Strasberg Theatre & Film Institute, el intérprete cultiva una profunda búsqueda actoral a través del método.

Formado en el Lee Strasberg Theatre & Film Institute, el intérprete cultiva una profunda búsqueda actoral a través del método.

En “Cinco veces en una noche” esa curiosidad encontró una prueba particular. La obra imagina cinco encuentros sexuales a lo largo de la historia humana y utiliza el humor para observar cuánto cambian—o cuánto se repiten— el deseo, la negociación y la dificultad de conectarse. La versión argentina rotaba elencos, por lo que Pereira Colombo debió aprender varios personajes muy distintos. La multiplicidad convirtió cada función en una zona de riesgo: no bastaba con dominar una única curva emocional, porque el actor debía cambiar de lógica, cuerpo y ritmo según la combinación de la noche.

Creada en conjunto por él con Serenity Frank y Juju Caride, dirigida por Joaco Ochoa y con participaciones de Maca Giraldez, Benjamín Segura y Ramiro Martínez, entre otros intérpretes, la producción agotó localidades durante sus funciones, de acuerdo con la información proporcionada por el equipo. El dato comercial importa, pero no agota lo sucedido. Adaptar una obra estadounidense para Buenos Aires implica reconocer qué partes del deseo son universales y cuáles necesitan otro ritmo, otra inflexión y hasta otro silencio. Una traducción teatral no ocurre únicamente en las palabras: también sucede en los cuerpos.

El método, entonces, no es para él una etiqueta prestigiosa. Es una manera de organizar la incertidumbre. Si la carrera del actor depende tantas veces de decisiones ajenas, la técnica ofrece algo propio: preparación, disponibilidad y un camino para volver al personaje. Entre Nueva York y Buenos Aires, Tati Pereira Colombo parece construir justamente eso: no una promesa de llegada inmediata, sino un oficio capaz de acompañarlo durante todo el viaje.