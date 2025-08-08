Quini 6: sorteo aniversario con 8.500 millones en juego y una “Sale o Sale” de 4.000 millones

Con La Sole como imagen, el juego que conquistó a todo el país tiene su edición aniversario con un pozo estimado de 8.500 millones de pesos y una “Sale o Sale” de 4.000 millones que sí o sí tendrá ganador.

Este domingo 10 de agosto, el Quini 6 cumple 37 años y lo celebra con un sorteo especial que ya genera gran expectativa entre sus seguidores. Desde sus inicios, este juego se convirtió en un clásico nacional, acompañado por generaciones que cada semana sueñan con la posibilidad de ganar en grande.

$8.500 millones de pozo total estimado

$4.000 millones en la modalidad “Sale o Sale” lo que quiere decir que sí o sí ese pozo encuentra ganador.

Y un precio accesible: $4.000 el valor total del cupón que se comercializa en todas las agencias del país.

“Sabemos que nuestros sorteos especiales despiertan un entusiasmo único en la gente. Tanto el sorteo especial de agosto, como el sorteo del mes de diciembre, generan muchísima expectativa. Este año, con semejante pozo y con una campaña fuerte que tiene a la Sole Pastorutti como figura, esperamos nuevamente una respuesta récord por parte de nuestros apostadores”, destacó Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe.

Para acompañar este aniversario, la Lotería de Santa Fe convocó a Soledad Pastorutti, ícono indiscutido de la música popular y símbolo de la cultura santafesina. Carismática, auténtica y profundamente querida por el público, “La Sole” se suma a la campaña como embajadora de la marca Quini 6.

37 años haciendo millonarios por todo el país

Corría el 7 de agosto de 1988 cuando, desde un estudio de televisión santafesino, una voz inconfundible iniciaba una historia que cambiaría para siempre el mundo de los juegos de azar en la Argentina. El primer sorteo del Quini 6 se convirtió rápidamente en un fenómeno nacional y hoy es el juego más vendido del país.

Desde aquel histórico día, el Quini 6 no ha dejado de evolucionar: incorporó nuevos sorteos, modalidades como “La Revancha” y “Sale o Sale”, amplió el universo de números y se federalizó, convirtiéndose en el único juego provincial que logró llegar a todo el territorio argentino gracias a los convenios celebrados con las distintas provincias del país.

Un sorteo con sabor a fiesta

Desde sus orígenes, el Quini 6 ha sido mucho más que un juego de azar. Es una tradición familiar, una conversación en la mesa, un ritual que se repite en cada rincón de la Argentina tanto los miércoles como los domingos. Su fortaleza radica en el carácter federal que tiene la propuesta, con agencias y seguidores en todo el país, el Quini logró construir una comunidad fiel que, semana tras semana, se ilusiona con la posibilidad de cambiar su destino.

“La red comercial apuesta muy fuerte a estos sorteos especiales y el entusiasmo de los apostadores reactiva la economía de muchas agencias. Por eso, desde Lotería acompañamos con una campaña sólida que refuerza el posicionamiento del Quini 6 como un clásico argentino”, manifestó Di Lena, al ser consultado sobre las expectativas en la previa al gran sorteo.

Este 10 de agosto, millones de argentinos volverán a mirar con atención la pantalla cuando giren las bolillas porque el Quini no solo reparte premios, reparte esperanzas y esta vez, con una “Sale o Sale” de 4.000 millones que sí o sí encontrará dueño, la emoción está garantizada.

A 37 años de su creación, el Quini 6 sigue escribiendo historias de vida. Y vos, ¿ya tenés tu cupón?