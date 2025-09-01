Quintela en La Rioja: el peronismo busca definir el futuro agroindustrial argentino rumbo a 2027

Durante la "Jornada de debates y aportes sobre el sector agroindustrial argentino", organizada por la Secretaría de Asuntos Agrarios del PJ y el Partido Justicialista de La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela destacó la necesidad de fortalecer el campo de la mano del peronismo. La actividad reunió a dirigentes nacionales, provinciales, productores y exfuncionarios, y busca consolidar la plataforma político-productiva hacia 2027.

En el marco de la Jornada de debates y aportes sobre el presente y futuro del sector agroindustrial argentino, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dio la bienvenida a los presentes y subrayó la importancia de debatir sobre el modelo agroindustrial que necesita la Argentina.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En este contexto, el mandatario provincial aseguró que “estamos muy contentos de que hayan elegido La Rioja para congregarse y debatir sobre un proyecto de agricultura y ganadería que fortalezca a nuestro sector productivo de la mano del peronismo. El campo no es nuestro enemigo: lo que rechazamos es que algunos se aprovechen del esfuerzo de los productores para concentrar riqueza. Tenemos que prepararnos y organizarnos para los tiempos que vienen, porque es el peronismo el que históricamente puso de pie a la Argentina y lo volverá a hacer”.

Asimismo, el Gobernador añadió que estos debates deben extenderse a todas las áreas de intervención del peronismo, “desde cultura hasta deporte, pasando por economía, educación y salud, para construir colectivamente las salidas que necesita nuestro pueblo”.

El encuentro, organizado por la Secretaría de Asuntos Agrarios del Consejo Nacional del Partido Justicialista, encabezada por Julián Domínguez, y el Partido Justicialista de La Rioja, reunió a exministros de Agricultura, funcionarios nacionales, referentes del INTA y SENASA, dirigentes políticos, legisladores provinciales y nacionales, además de productores, con el objetivo de avanzar en la construcción de la plataforma programática del peronismo hacia 2027.

Plataforma de Gobierno

En la misma línea, el ministro de Producción y Ambiente, Ernesto Pérez, afirmó que “hoy es un día histórico y revolucionario, porque estamos construyendo una plataforma de gobierno a partir de la voz de los productores. No existe antecedente de un espacio político que consulte de manera directa a pequeños, medianos y grandes productores para definir las políticas agropecuarias que llevará adelante el peronismo de cara al 2027”.

Pérez destacó que Domínguez y su equipo mantuvieron una agenda de trabajo con productores pequeños, “algunos con menos de media hectárea”, quienes compartieron sus dificultades por el precio de los insumos y el gasoil, pero también sus expectativas de seguir trabajando la tierra con dignidad.

Por su parte, Julián Domínguez, exministro y actual responsable de la Secretaría de Asuntos Agrarios del PJ, agradeció el recibimiento y subrayó que "queremos revalorizar nuestra historia, rescatar el aporte de compañeros y dirigentes de todos los tiempos y reafirmar que el sector agrario es parte constitutiva de la identidad política de nuestro movimiento. Necesitamos una visión de capitalismo nacional que acompañe a los grandes, organice a los medianos y permita crecer a los pequeños productores. Esto no es un tema técnico, es un tema de convicción política y de proyecto de país”.

Por otra parte, Domínguez agregó que “el peronismo siempre tuvo una visión anticipatoria: Perón en 1972 habló del cambio climático, Francisco lo retomó en Laudato Si, y hoy Naciones Unidas lo plantea en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestra historia es anticiparse a los tiempos y dar respuestas a los desafíos del mundo”.

Mesas de trabajo

La jornada contó también con la participación del diputado nacional Ricardo Herrera, los senadores nacionales Fernando Rejal y Florencia López, el legislador provincial Sebastián Gutiérrez, y el rector de la Universidad Nacional de Chilecito César Alberto Salcedo, además de exfuncionarios nacionales, representantes de consejos provinciales y técnicos vinculados al sector agropecuario.

Las mesas de trabajo continuarán este viernes, abordando ejes vinculados a la producción, comercio exterior, sustentabilidad y la integración del campo argentino al desarrollo nacional.

El espíritu de las deliberaciones quedó sintetizado en una idea que resonó en el salón: “Los mejores días fueron, son y serán peronistas, y el campo argentino será parte de esa reconstrucción nacional”.