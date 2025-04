Resiliencia, liderazgo y tecnología: la evolución de Facundo Gómez Minujín tras 30 años en J.P Morgan

En el marco del ciclo CEOtalks, una iniciativa conjunta de Perfil y Visa que reúne a referentes de las principales compañías del país, Facundo Gómez Minujín, presidente de J.P. Morgan para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, compartió su mirada sobre el presente y futuro del sector financiero, el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, el valor del talento argentino y sus propios desafíos personales fuera del mundo corporativo. Este cuarto episodio deja en evidencia cómo la combinación entre experiencia, adaptación tecnológica y visión humana sigue siendo clave para liderar en tiempos de cambio.

“Soy una persona muy sencilla, transparente, feliz. Me gustan las cosas simples de la vida: los deportes, la lectura, la cultura, y también me gusta trabajar, algo que considero súper necesario”, así se definió Facundo Gómez Minujín, hombre de negocios con una extensa trayectoria profesional, pero que no pierde de vista lo esencial. “Soy hombre de familia también. Me gusta pasar mucho tiempo con mis hijos”, agregó.

En una familia tan diversa, la creatividad y el pensamiento estructurado conviven con naturalidad. “Mi madre es artista plástica, muy reconocida, y en mi familia hay muchos otros con inclinaciones artísticas. Está mi primo segundo, Juan Minujín, que es actor, y otros que hacen lámparas creativas o pintan. Por el lado de los Minujín hay mucha creatividad. Por el de mi padre, menos. Él era economista”, sostuvo. Entre el arte de su madre y la lógica numérica de su padre, Minujín encontró su propio equilibrio.

-Perfil: Tenés una trayectoria de muchos años en Argentina

-Gómez Minujín: Entré al mundo profesional como abogado, porque estudié abogacía. Cuando terminé la secundaria no tenía muy claro qué quería hacer, así que, como muchos, fui a hacer un test vocacional. Me dieron tres opciones: arquitectura, periodismo y abogacía. La que más me atraía en ese momento era arquitectura, por ese costado creativo que siempre tuve. Pero en esa época no existían las computadoras como ahora: todo se hacía a mano, desde las maquetas hasta los planos en la clásica mesa de dibujo. Y yo era muy desprolijo, así que la psicóloga que me hizo el test me desaconsejó seguir por ahí. Mirá cómo una sugerencia puede influir, para bien o para mal, en el rumbo de una persona. Me quedó entonces la duda entre periodismo y abogacía. Pensé que, si el día de mañana quería ser periodista, tener un título de abogado igual me abría esa posibilidad. En cambio, si quería ejercer como abogado, periodismo no me daba las herramientas legales necesarias. Por eso me incliné por abogacía. De todos modos, nunca me dediqué a la parte dura de la profesión: tribunales, juicios, todo eso me parece espantoso, no me interesa en lo más mínimo.

-Perfil: ¿Y cómo fue tu carrera dentro del banco hasta llegar a tu actual cargo?

-Gómez Minujín: En ese momento tenía muy presente la idea de las “profesiones liberales”, como la abogacía, que implicaban trabajar de forma independiente, sin jefes. Por eso, cuando me ofrecieron entrar a JP Morgan, acepté pensando en quedarme solo un par de años para ganar experiencia, y después irme. Pero la vida tomó otro rumbo: ya llevo 29 años. Lo que encontré fue mucho más enriquecedor y desafiante de lo que imaginaba. Aunque venía de un estudio jurídico donde se valoraba la independencia, terminé eligiendo este camino… y no me arrepiento.

-Perfil: ¿Qué cosas crees, cómo líder, podés dejarle al resto?

-Gómez Minujín: Después de tantos años en la compañía y en un país como Argentina, que vivió crisis tras crisis, siento que atravesé todas: desde la del tequila hasta el 2001, la del 2008 y muchas más. Aunque fue estresante, también te genera adrenalina: estar siempre resolviendo problemas te hace sentir parte de algo más grande. Pero si tengo que pensar en qué dejo yo, diría que lo más importante fue haber impulsado la creación del Buenos Aires Corporate Center. Empezamos de cero, contratando de a pocos, y hoy somos 3.600 personas. Ver cómo eso generó oportunidades reales, en una institución global, es lo que más orgullo me da. Esa es la semilla que creo haber dejado.

-Perfil: ¿Qué tarea específica desarrollan en ese centro?

-Gómez Minujín: En el centro trabajamos principalmente para Estados Unidos. De las 3.600 personas, la mitad está enfocada en tecnología: desarrollan sistemas, trabajan con inteligencia artificial, programación y mejoras de software. La otra mitad incluye analistas de crédito, abogados —unos 240— que también hacen tareas para EE.UU. El centro es como un supermercado de talento, con perfiles muy diversos. Y lo más interesante es el lugar que va ganando el talento argentino a nivel global. Creo que, en parte, tanta crisis nos entrenó para adaptarnos, y eso se refleja en la calidad profesional en todas las áreas.

-Perfil: En tu rol de líder, ¿qué cosas crees que vas a ir cambiando?

-Gómez Minujín: Seguro que mi rol está cambiando, y lo va a seguir haciendo cada vez más. Hoy, desde la forma en que escribís un mail o un memorándum hasta cómo accedés y procesás información, todo está atravesado por la inteligencia artificial. Te doy un ejemplo concreto: en las evaluaciones de desempeño, antes yo leía uno por uno los comentarios que recibía cada persona de sus colegas. Ahora, ese feedback se carga en un sistema de AI que lo consolida y me entrega un resumen claro, preciso y objetivo, que me sirve como base para hacer la evaluación. Es una herramienta que ahorra mucho tiempo y, al mismo tiempo, mejora la calidad del análisis. Y eso es solo un caso puntual. Hay millones de tareas que ya están siendo impactadas por la AI, no solo en el sector financiero, sino también en áreas como la medicina. Y cuando se sume la velocidad de procesamiento que traerán las computadoras cuánticas, el cambio va a ser aún más profundo.

A esta altura de su carrera, los desafíos que lo motivan no son necesariamente profesionales, sino personales. “Trabajo tanto que a veces me pregunto qué haría si no tuviera el trabajo. Pero al mismo tiempo, si no lo tuviera, ¿qué haría?”, reflexionó. Entre esos pendientes figuran sueños simples y postergados, como conocer países que aún no ha podido visitar o animarse a experiencias distintas, inspiradas en historias cercanas: “Un conocido mío está dando la vuelta al mundo en velero, y yo pienso: ¿qué hice este año comparado con eso?”. También reconoció una pasión que nunca abandonó del todo: el arte. Durante años formó parte de ArteBA, donde ejerció un rol directivo y sigue vinculado a través del consejo de expresidentes. “Es una institución muy querida. Aunque uno se aleje del rol formal, siempre sigue participando”, contó, y suma a su madre y a su hermana como piezas clave en ese vínculo con el mundo cultural.

En cuanto a su rutina diaria, admitió que las jornadas son largas pero llevaderas: “Trabajo muchas horas, pero con placer”. Comienza muy temprano, aprovechando al máximo las mañanas, y siente que su energía se va agotando como las pilas de un muñeco Duracell. Sin embargo, encontró un balance necesario en el deporte, una actividad que considera terapéutica: “Es el único momento del día en que no pienso en nada más. Ni en pendientes, ni en correos, ni en nada. La mente se limpia”. Ese equilibrio entre vocación, disfrute y desconexión parece ser hoy el verdadero desafío que lo impulsa.

Como cierre del quinto episodio de CEOtalks, Gabriela Renaudo, Group Country Manager de Visa Argentina y Cono Sur, sumó dos preguntas para Gómez Minujín, invitándolo a pensar desde una perspectiva más personal. Al reflexionar sobre su propio inicio de carrera, Minujín aconsejó a los jóvenes "tomar riesgos". Y al revelar un objeto personal indispensable en sus viajes, sorprende con su tabla y vela de kitesurf, una muestra de su espíritu aventurero y su búsqueda constante de nuevas experiencias.

Podés ver la entrevista completa en Youtube haciendo click acá o en el siguiente enlace: