River de Oro: así serán los lingotes oficiales de River Plate

River Plate y Joyería El Tasador presentaron los lingotes oficiales de oro de River, piezas exclusivas de 24 kilates y pureza 999 que combinan identidad, inversión y pasión millonaria. Esta alianza, presentada en agosto, ya comienza a materializarse en piezas únicas que combinan tradición, inversión y pasión millonaria.

La línea de productos licenciados incluye lingotes de oro de 24 kilates y pureza 999 en presentaciones de 1, 5 y 10 gramos, especialmente pensados para coleccionistas, inversores y simpatizantes que buscan resguardar su patrimonio en un activo seguro.

Con motivo de este lanzamiento, Joyería El Tasador anunció un período de beneficios especiales online que ya se encuentra disponible hasta el 14 de septiembre. Durante esas semanas, los productos oficiales de River Plate contarán con hasta un 15% de descuento, cuotas sin interés y envíos gratuitos a todo el país, facilitando el acceso para hinchas y compradores de todo el territorio argentino.

Además, los hinchas de River Plate tendrán un beneficio adicional: un 5% acumulable con otras promociones al utilizar el código de descuento “RiverxElTasador”, todos estos beneficios son válidos únicamente para los productos oficiales de la colección. Estas condiciones, se convierten en una oportunidad clave para quienes deseen adquirir un producto aprovechando los diversos beneficios.

A estos beneficios se les suman las promociones bancarias que son acumulables. Los clientes podrán acceder a 3 cuotas sin interés los días miércoles y viernes con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Galicia, mientras que los jueves se aplicará un 30% de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas del BBVA.

El desembarco de los productos oficiales se convierte en un hito en la industria de la joyería argentina. No solo representa la posibilidad de adquirir piezas oficiales de uno de los clubes más importantes de América, sino que también abre la puerta a una nueva forma de inversión para el público general. Los lingotes de oro, además de su valor simbólico, son reconocidos mundialmente como activos de resguardo, mientras que las joyas aportan diseño, exclusividad y durabilidad.

Con envíos disponibles a todo el país y presencia en el shop online de Joyería El Tasador, esta colección está pensada para trascender las fronteras, llegando a hinchas y coleccionistas de todas las provincias.

La preventa de lingotes oficiales de River Plate ya está en marcha. Una oportunidad única de acceder a productos licenciados con valor patrimonial, respaldados por la experiencia de Joyería El Tasador y la historia de un club que es sinónimo de grandeza.