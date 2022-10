Ropa para hombre: cómo lograr los mejores looks

Saber combinar la ropa para lograr un buen look no es una tarea sencilla, menos aún si se tiene en cuenta que hay muchos factores que inciden en la elección: la moda, el sitio al que iremos, la ropa de la que disponemos, ¿priorizamos la comodidad o estar bien vestidos?... En esta nota te vamos a brindar distintos tips para lograr los mejores looks para cada ocasión.

Remeras y camisas

Entre la ropa para hombre, contar con una buena remera o camisa es imprescindible porque son flexibles a la hora de combinarlas con diferentes pantalones o calzados.

Colores básicos y lisos, como blanco, azul o negro suelen ser los más utilizados y, no por ello, menos elegantes al optar por un look de ropa casual hombre.

Asociadas muchas veces a espacios de trabajos formales, las camisas le darán a nuestro look mayor grado de seriedad, aunque combinadas con un pantalón de jeans o gabardina y un calzado sport, se conseguirá una buena combinación de ropa de vestir casual para hombre. Si bien es una prenda para cualquier momento del día, las camisas son perfectas para la noche.

Si buscamos un look juvenil ropa casual hombre, las remeras serán grandes aliadas por su posibilidad de adaptación. Pueden ir combinadas con un pantalón de jean o un jogging o, si la intención es tener un poco más de formalidad, un pantalón de gabardina también se puede ajustar a nuestra elección.

Igualmente, podemos lograr looks más formales con una remera y más casuales con una camisa si así lo deseamos. ¿Cómo? ¡Muy fácil! Si queremos conseguir un look de ropa formal casual hombre podemos combinar una remera lisa acompañada por un saco y pantalón al cuerpo y optar por un calzado más formal como pueden ser unos zapatos o mocasines, como así también unas zapatillas urbanas. En estos casos, las remeras de colores lisas serán grandes aliadas y más fáciles de combinar en materia de color.

Otras combinaciones de ropa para hombre posible es ponerse una camisa por encima de una remera, logrando un look más descontracturado, sobre todo si la llevamos desprendida. Las camisas de lanilla, del estilo leñador, nos serán de gran utilidad para lograr estos looks.

Pantalones

Rectos, chupines, tiro alto, tiro bajo, gastados o con roturas, los pantalones de jeans son de las prendas más versátiles en materia de ropa casual para hombre. Esto se debe a su facilidad para poder ir bien acompañado tanto por una camisa como por una remera, a las múltiples formas y colores en las que se puede conseguir, además de su accesibilidad en términos de precios.

Si buscamos un poco más de formalidad, los pantalones de gabardina resultan una buena opción a la vez que, a diferencia de los jeans, suelen aportarnos otros colores que van del camel al verde musgo, pasando también por los clásicos azules, grises y negros.

En materia de pantalones, si lo que buscamos es un estilo sport, tener a mano un pantalón de jogging será fundamental. Aunque la oferta ha crecido de manera considerable y cada vez se encuentran joggings más estilizados y no solamente del estilo recto para practicar alguna actividad física, lo cierto es que por bien que puedan quedar, no es recomendable utilizarlo en encuentros formales y, mucho menos aún, aplicarlo en un outfit junto a una camisa.

Calzado

Sin perder de vista la comodidad, el calzado también es un factor a tener en cuenta a la hora de pensar qué ponernos para salir a la calle. En este sentido, hoy en día hay una gran variedad de zapatillas casuales que tienen la versatilidad de ir bien con un outfit de camisa y pantalón de gabardina, como también con remera y jeans.

Está claro que, si la situación lo amerita y requiere formalidad, los zapatos de cuero nos darán ese toque que estamos buscando para combinar con una camisa y un pantalón elegante o, claro es, con un traje. Para los más osados a la hora de vestir, unos buenos mocasines pueden dar un gran salto de calidad a nuestro outfit.

Retornando a las zapatillas, al igual que las remeras, blancas, azules y negras serán las que más fáciles se ajustarán a los looks que escojamos. Ahora bien, si tenemos un outfit monocromático entre nuestro pantalón y remera, una zapatilla de un color distinto permitirá cortar ese color y agregar un detalle a nuestro outfit. Por ejemplo, si vamos todo de negro o todo de colores muy claros, unas zapatillas de un color fuerte como el rojo o el amarillo pueden lucirse muy bien.

Tampoco hay que perder de vista la ropa interior para hombre ya que, por ejemplo, aunque las medias o soquetes parecieran no tener relevancia, lo cierto es que pueden decir mucho de nosotros. Muchas veces suelen pasar desapercibidos porque entre el calzado y el pantalón, suelen no verse. Pero si por un descuido o incluso, al estar sentado que motiva a que el pantalón se suba unos centímetros dejando al descubierto nuestras medias, no querremos que estas luzcan mal.

Si vamos a usar zapatos, las medias de lycra no nos traerán problemas. Eso sí: es importante que el color sea o bien de la gama del zapato que llevemos o bien del pantalón, para evitar la multiplicidad de colores en la zona baja de las piernas.

Para los días de mucho calor o incluso, si por algún motivo no tenemos medias que se ajusten al color de nuestro zapato o del pantalón, podemos optar por las medias invisibles, es decir, aquellas que solo cubren el talón una parte del empeine. De esta manera, con el calzado puesto dará la sensación de no llevar medias puestas y de allí su nombre.

Tu turno

Ahora es tu turno de revisar en el placard para realizar las mejores combinaciones posibles así, a la hora de salir a la calle ya sea para el trabajo o una cena con amigos, no tenés que andar preocupándote por qué ropa ponerte y siempre lucir un look acorde y con estilo.