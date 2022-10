Sol Despeinada participó del encuentro Desmarcarte, organizado por el municipio de Ituzaingó

Disrupción, incomodidad y ruptura de esquemas respecto a temas “tabú” fue lo que se vivió en la localidad de Ituzaingó con la presencia de la médica e influencer Sol Despeinada, que llevó su mensaje feminista a través de las charlas Desmarcarte, una marca del ecosistema Wizard Mind, dedicada, entre otras cosas, a generar charlas con contenido de valor. En lo que fue un ciclo de charlas realizadas por los 150 años del municipio de Ituzaingó, Desmarcarte logró consolidar a Sol Despeinada como una de las exposiciones más esperadas por los habitantes de dicha localidad, influencer feminista que impuso su mensaje y logró romper barreras en lo que fue su exposición de más de 45 minutos, charla en la que además de formar, interactúo con el publico presente.

“Estoy muy agradecida de que me hayan convocado para festejar este cumpleaños en una plaza tan linda como esta y con día tan soleado y hermoso”, dijo Sol Ferreyra, mejor conocida como Sol Despeinada, en alusión al evento que se realizó en la Plaza 20 de Febrero en el municipio de Ituzaingó, charla gratuita a la que asistieron más de 200 personas. La charla de la médico, docente e influencer estuvo centrada en temas que generan polémica en la sociedad, que abarcan mensajes sobre el género, la diversidad sexual y la justicia social; y en ese sentido, Sol Despeinada celebró poder llevar su mensaje a cientos de personas, incluso, público que probablemente hace unos años atrás se negaba a escuchar y aprender sobre estas realidades.

“La situación de incomodar es linda, así que esa diversidad etaria en la charla también me parece muy rica y muy interesante, porque nunca es tarde para pensar y repensarse cosas”, agregó Sol Despeinada, al tiempo que agregó: “así que bienvenida sean las personas que quieran escuchar lo que tengo para decir, lo que tenemos para decir los feminismos y demás”.

Por otro lado, Sol Ferreyra aseguró que la sensación que se llevó tras la charla de Desmarcarte fue de “amor y cariño”. “La impresión que me llevo es de mucho amor y cariño. La verdad que hay algo que tienen la ciudades alejadas de la capital -por Ituzaingó- que tiene que seguir conservando y tiene que ver con esto, con reunirse en la plaza, la presencialidad y el espacio público, y políticas públicas que apoyen, sin dudas todas, las cuestiones vinculadas al género y diversidad”. Y agregó: “Me voy agradecida y me siento afortunada de estar acá que me hayan convocado, además a la gente se vio que le gustó mucho así que también me voy contenta con eso”, cerró la feminista tras su exposición.

Por su parte, Juan Pablo Vieytes, gerente general de Desmarcarte, agregó: “Estamos muy contentos de poder acercarle a nuestros clientes charlas que tienen un compromiso, charlas que generan disrupción, que abren mentes y generan cambios en la gente; charlas que en definitiva hacen falta llevarles a nuestra sociedad”. Al mismo tiempo, añadió: “La charla de Sol Despeinada es una muestra de ello; desde Desmarcarte siempre intentamos llevar charlas que inspiran como bien dice nuestro slogan, pero por supuesto, que tengan calidad y profundidad”.