Todo lo que dejó el Red Hat OpenShift Commons Gathering Buenos Aires 2025: casos de éxito y novedades IA

El Red Hat OpenShift Commons Gathering Buenos Aires 2025 se convirtió en un espacio de intercambio y aprendizaje para la comunidad técnica el pasado miércoles 23 de abril. El evento, que tuvo lugar tanto en formato presencial en El Central de La Rural como de manera remota, reunió a pares de diversas industrias para compartir sus experiencias y conocimientos en torno a Red Hat OpenShift y las últimas novedades de la plataforma de IA empresarial Red Hat AI.

Red Hat preparó para su primer evento del año en Buenos Aires, un programa que abarcó desde tendencias del mercado y el roadmap de Red Hat OpenShift hasta los avances más recientes en inteligencia artificial de la compañía. La plataforma Red Hat OpenShift se erigió como el eje central de la jornada, destacándose como una solución integral que garantiza la seguridad de los datos y que, según los testimonios de las empresas participantes, permitió reducir los tiempos de llegada al mercado, acelerar la innovación y optimizar los procesos de desarrollo, la evolución de aplicaciones y los costos operativos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La octava edición contó con la presencia de más de 360 asistentes presenciales y más de 270 personas que se conectaron de manera virtual. La novedad de este año fue el exitoso test drive de virtualización que se desarrolló durante la tarde. Los asistentes que llevaron sus equipos tuvieron la oportunidad de experimentar de primera mano con esta tecnología, recibiendo posteriormente un certificado de participación por esta primera aproximación a la virtualización con OpenShift.

Test drive de virtualización

Durante su entrevista con Perfil, Jorge Payró, Director Regional SOLA-East de Red Hat, destacó la significativa adopción de la plataforma OpenShift en Latinoamérica, especialmente en Argentina, donde se ha consolidado como un estándar en diversas industrias como servicios financieros, energía, sector público y telecomunicaciones. En relación a este último punto, Payró subrayó la transformación que vivieron las empresas de telecomunicaciones al migrar de soluciones propietarias a redes definidas por software, donde OpenShift actuó como motor y plataforma para el desarrollo de aplicaciones, la interoperabilidad y la gestión de la nube híbrida abierta. En este contexto, afirmó que Argentina fue uno de los "early adopters" de esta tecnología, gracias a su robustez, seguridad y flexibilidad, además del acompañamiento de Red Hat y su ecosistema en el proceso de adopción.

Jorge Payró

Al ser consultado sobre casos de éxito concretos, Payró resaltó la participación de ARSAT, que presentó su innovador proyecto de automatización del Network Operation Center (NOC) basado en la plataforma OpenShift AI. Este caso ejemplifica la aplicación de la inteligencia artificial para optimizar la gestión de redes.

Asimismo, destacó la presencia del Banco Ciudad, que también compartió su experiencia de evolución sobre OpenShift. Otros ejemplos mencionados incluyeron a Movistar, ExxonMobil, Banco Itaú en Paraguay, la Universidad Finis Terrae y el sector público representado por la Provincia de Buenos Aires. Payró enfatizó en la variedad de casos de éxito en diferentes industrias y la satisfacción de Red Hat al acompañar estos proyectos en el Cono Sur.

Red Hat OpenShift Commons Gathering: así fue la presentación de ARSAT

Mariano Greco, gerente general de ARSAT, detalló que posee una nube pública basada en CloudStack y que integró inteligencia artificial mediante OpenShift. Cuentan con dos satélites en órbita (ARSAT-1 y ARSAT-2) con una ocupación del 98%, 35.000 km de fibra óptica con más de 3.200 ISPs como clientes, más de 3.000 antenas conectadas a escuelas y centros de salud públicos, y un data center de 4.000 m² (Tier 3) que aloja su nube pública. En ese contexto, decidieron encarar el desafío de incorporar inteligencia artificial como soporte a las operaciones críticas, comenzando por el data center.

La implementación no fue concebida como un experimento, sino como un proyecto productivo desde el inicio, lo que exigió trabajar con tecnologías confiables y comprometer a todos los equipos involucrados. Eligieron una arquitectura flexible basada en herramientas de código abierto, lo que les permitió adaptarse al rápido avance de los modelos de IA sin quedar atados a una sola solución.

El punto de partida fue la mejora de la "tiquetera", es decir, el sistema de gestión de reclamos y fallas, que les permitió confrontar un problema estructural: la inteligencia artificial no debía reemplazar procesos defectuosos, sino contribuir a mejorarlos. Greco destacó que el verdadero desafío no radicaba en la tecnología, sino en la reconstrucción de la base de conocimiento organizacional, incluyendo no solo los éxitos, sino también los errores y fracasos que suelen ocultarse en las instituciones.

Así, el proyecto migró de una lógica de reemplazo hacia una lógica de crecimiento, en la que la IA permitió detectar fallas de forma proactiva, establecer nuevas relaciones entre datos e incorporar variables históricas no contempladas en los modelos anteriores. Greco subrayó que el objetivo no era sustituir personas, sino potenciar el trabajo de los equipos y mejorar la calidad del servicio. "El rápido avance de la IA nos obliga a adaptarnos constantemente, y por eso valoramos la versatilidad. El mayor reto fue comprender que no buscamos sustituir procesos defectuosos, sino optimizarlos, minimizando los fallos que detectaban los clientes. Esto requirió una evolución cultural en nuestra forma de operar y disminuyó significativamente los errores", concluyó el gerente general.

La transformación del Banco Ciudad con Red Hat y OpenShift

Los representantes del Banco Ciudad compartieron cómo iniciaron en 2018 el camino hacia una transformación digital basada en open banking. El objetivo era contar con su primer canal 100% digital propulsado por Modo y, para lograrlo, adoptaron la plataforma OpenShift como base, integrándose en tiempo récord como uno de los bancos fundadores.

Alejandro Tevrizian y Julián Benítez de Banco Ciudad

Con el acompañamiento de Red Hat y sus servicios profesionales, el banco logró cumplir plazos desafiantes y sentar las bases de una infraestructura moderna. A partir de 2020 y 2021, trabajaron en una capa de integración corporativa para estandarizar servicios y facilitar el crecimiento de canales digitales. Paralelamente, impulsaron un portal de APIs, que pasó de 8 en 2023 a 100 en apenas un año, con más de 165 a marzo de 2025.

El proyecto promovió una transformación profunda: incorporaron metodologías ágiles, herramientas colaborativas y una nueva forma de trabajar que facilitó la adopción interna. Gracias a la visibilidad y usabilidad del API Manager, lograron posicionarse como una referencia de innovación dentro del propio banco y hacia el ecosistema financiero.

Santiago Sinelnicof

Santiago Sinelnicof, especialista en OpenShift para Argentina en Red Hat a cargo de la presentación y moderación de este evento, destacó el recorrido de las tecnologías open source en las últimas décadas: “A 8 años del primer OpenShift Common Gathering, el modelo de open source sigue siendo el más válido para la innovación continua en las organizaciones, y para llevar nuestros modelos a producción. Para todos esos requerimientos y desafíos de negocios emergentes, esta sigue siendo la mejor respuesta y es una profecía autocumplida: seguirá siéndolo mientras continuemos trabajando en ello”.

Para complementar los casos de éxito, ExxonMobil optó por implementar una plataforma basada en un clúster principal de OpenShift con el objetivo de disminuir gastos y unificar los criterios de soporte y operación. "Nos fascinan las soluciones adaptables y todas sus ventajas, pero priorizamos la protección. Por eso elegimos OpenShift, ya que sus clústers pueden ejecutarse en cualquier entorno”, compartió Jaffet Sánchez, arquitecto de sistemas de ExxonMobil.

Jaffet Sánchez, System Architect de ExxonMobile

Desde el sector público, la Subsecretaría de Gobierno Digital de la Provincia de Buenos Aires subrayó la relevancia de contar con una administración dinámica y competente, alineada con los estándares de modernización tecnológica. Una normativa de 2017 permite al Ejecutivo diseñar una hoja de ruta para los diversos equipos de TI que proveen infraestructura digital a comisarías, colegios y otras entidades.

Sandra D’Agostino

"Debemos considerar cómo atender a una población heterogénea de 18 millones de habitantes. Por ello, nuestras metas incluían desplegar una nube con un centro de datos propio, mejorar las telecomunicaciones mediante la red SD-1 desarrollada con Arsat y otras innovaciones. Así, aspiramos a lograr autonomía tecnológica, permitiendo al Estado ofrecer servicios sin necesidad de agentes externos, conservando el control", señaló Sandra D’Agostino, subsecretaría de Gobierno Digital de la Provincia de Buenos Aires.

Juan Manuel Da Silva y Rodrigo López Surra de Movistar

En Movistar Developer Hub, la operadora de telecomunicaciones mencionó que formó un grupo de ingeniería de plataformas para agilizar los ciclos de desarrollo. El éxito radicó en diseñar un entorno unificado con diversos accesos, interfaces de programación, regulaciones, instrumentos y otros componentes, denominado Open Hub, que concentró los recursos en una sola dirección. Entre los avances logrados: un 96 % más de rendimiento al desplegar un microservicio, un 100 % de rapidez al publicar una API en MGMT, un 99 % en el aprovisionamiento de caché y un 76 % en la actualización de microservicios, acortando la demora de 4 horas a 50 minutos.

Por último, la Universidad Finis Terrae enfatizó la facilidad para incorporar tecnologías modernizadas sin interrumpir los servicios a estudiantes y personal administrativo.

Joaquín Lagos, Administrador de Sistemas y Plataformas Linex de Finis Terrae

El Red Hat OpenShift Commons Gathering 2025 dejó en claro que la innovación tecnológica no es exclusiva de los grandes centros globales. Casos como los de ARSAT, Banco Ciudad o la Provincia de Buenos Aires reflejan un ecosistema en evolución que apuesta por la inteligencia artificial, la nube híbrida y las soluciones open source para transformar sus operaciones y servicios.