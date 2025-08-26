Una nueva plataforma de streaming que combina TV tradicional y digital en Argentina

Gigared anunció el lanzamiento de Gigared Play, su nueva plataforma de streaming que pone el poder del entretenimiento directamente en manos del usuario. Con esta nueva propuesta, la compañía da un paso en la evolución de Espacio Giga, la actual aplicación para ver contenidos online.

Carlos Granzotto, CEO de Gigared, destacó la importancia del nuevo producto. “Este lanzamiento es un hito para nosotros. Gigared Play representa el resultado de años de trabajo para anticiparnos a lo que el usuario realmente quiere: libertad, simplicidad y personalización”, expresó.

Gigared Play se presenta como un ecosistema digital que combina la agilidad de las plataformas OTT con la robustez del servicio tradicional de TV, permitiendo pausar, retroceder o reiniciar cualquier programa, todo desde una aplicación intuitiva y disponible en múltiples dispositivos.

La intención de Gigared es acercar el futuro a sus clientes. “Nuestro compromiso está en evolucionar juntos. Con Gigared Play, no sólo sumamos una plataforma, sino una forma distinta de concebir el entretenimiento: más flexible, más inteligente, más humana”, agregó Granzotto.

Gigared Play no sólo moderniza el modo de ver televisión: le da al usuario el control total de su experiencia de entretenimiento. Estas son algunas de sus funciones principales:

¿Qué puedo hacer con Gigared Play?

Control de la experiencia en vivo: pausa, rebobinado y reinicio de programas.

Acceso multiplataforma: TV, smartphone, tablet o computadora, estés donde estés.

Interfaz personalizada: recomendaciones inteligentes según tus gustos.

Contenidos integrados: canales en vivo y funcionalidades premium.

Este lanzamiento marca una nueva etapa en la estrategia de Gigared, que apunta a consolidarse como un referente en soluciones digitales integradas, aportando valor real tanto a sus clientes actuales como a quienes buscan una propuesta moderna, simple y adaptada a sus necesidades.

“Con Gigared Play queremos ofrecer una solución que combine lo mejor de la televisión tradicional con la libertad de las plataformas digitales. Nuestros clientes merecen decidir qué ver”, remarcó Carlos Granzotto.

Espacio Giga seguirá funcionando, pero solo como plataforma de gestión donde el cliente puede ver, pagar su factura y realizar consultas sobre el servicio.

Gigared reafirma su posición como pionera en la transformación digital del entretenimiento en Argentina. Lo que te gusta mirar está más cerca que nunca. Es hora de tomar el control con Gigared Play.