Vacaciones de invierno en Hilton Pilar: donde el lujo se viste de confort

Enclavado en un entorno idílico, el Hotel Hilton Pilar ofrece una escapada paradisíaca llena de entretenimiento para toda la familia. Alejado del bullicio de la Ciudad de Buenos Aires, este exclusivo hotel se convierte en el refugio perfecto para quienes buscan un descanso del día a día y sumergirse en un mundo de lujo y diversión.

El paquete especial Winter Holidays es una oportunidad imperdible. Incluye tres o cinco noches de alojamiento en el hotel, donde cada rincón ha sido meticulosamente diseñado para brindar la máxima comodidad y elegancia. Los huéspedes pueden despertar cada mañana y dejarse cautivar por un delicioso desayuno en el Restaurant Leonforte, donde los sabores y la calidad se unen en un festín para los sentidos.

Pero eso no es todo: este paquete también ofrece una comida por día para todo el grupo familiar. Los chefs expertos del hotel sorprenderán con una selección culinaria que deleitará los paladar y los antojos de los más exigentes.

La diversión y el entretenimiento están garantizados en el Hotel Hilton Pilar. Los más pequeños de la familia podrán disfrutar de la piscina lúdica climatizada interna, disponible en horarios seleccionados a partir de los 3 años. Mientras los niños se divierten en el agua, los adultos pueden sumergirse en un oasis de relajación y bienestar en el Eforea Spa.

Además, el hotel ofrece una amplia gama de actividades recreativas para toda la familia. Desde clases de cocina hasta actividades al aire libre, cada día estará lleno de emocionantes opciones para disfrutar y crear recuerdos inolvidables juntos.

Como gran novedad para estas vacaciones de invierno, Hilton Pilar presentará dos funciones de Teatro Ciego exclusivas para toda la familia, donde podrán sumergirse en un mundo de imaginación y emociones. Desde "Mi Amiga la Oscuridad", un viaje a bordo de la imaginación, donde podrán vivir las aventuras más increíbles, utilizando los sentidos, hasta "Un Viaje a Ciegas", una experiencia teatral que transporta a épocas pasadas y hará vivir momentos únicos.

Para los más pequeños, Hilton Pilar ha preparado una amplia variedad de actividades recreativas que garantizan sonrisas y diversión en todo momento. Clases de magia, taller de cake pop por Estefi Colombo, clases de golf, clases de fútbol, tenis kids, pelotero, paseos en bici, mini cine y mucho más.

El kids club brindará talleres de arte y manualidades (títeres, máscaras, macramé, globos, acuarelas, pulseras) para que los más pequeños den rienda suelta a su creatividad. Mientras que el Play Room cuenta con un área especial para juegos, ping pong, metegol, play station, pool y más para niños más grandes.

Los adultos podrán relajarse en el lujoso Eforea spa, y disfrutar actividades como talleres de coctelería, catas de vino, clases de stretching, clases de yoga, paseos en bicicleta por el predio, participar de clases de golf o partidos de tenis.

Además, Hilton Pilar cuenta con dos restaurantes y dos bares, ofreciendo una experiencia culinaria con opciones para todos los gustos. Desde sabores italianos auténticos combinados con clásicos de la cocina nacional en el Restaurant Leonforte, hasta cocina y parrilla a las brasas con influencias latinoamericanas en su recientemente inaugurado restaurante La Hacienda Latin Grill.

También podrán disfrutar de una copa de vino o un exquisito trago de autor en el exclusivo Lobby Bar de diseño y se ofrecerá la opción en The Old English Pub, con platos tradicionales con vistas espectaculares al campo de golf. Es importante destacar que estos servicios gastronómicos están abiertos al público, no es necesario estar alojado para disfrutarlos.

Los sábados de las vacaciones de invierno tendrá lugar la Noche Mágica, una experiencia para toda la familia que combina una cena exclusiva con un espectáculo de magia en vivo de Ulises Magic.

No pierdas la oportunidad de vivir unas vacaciones de invierno únicas en un entorno paradisíaco, rodeado de diversión, relajación y deliciosas opciones gastronómicas.

Para obtener más información y adquirir estas experiencias inolvidables, pueden visitar la tienda en www.hiltonpilar.ar.