Vicente López inauguró la central de seguridad más moderna de la Provincia

Esta nueva central de seguridad está ubicada sobre Avenida Maipú, frente a la Quinta de Olivos. La Estación de Control Urbano para la Defensa y el Orden (ESCUDO) es un edificio de última generación que concentra toda la videovigilancia y patrullaje del partido en un solo lugar, para proteger a los vecinos de este a oeste, utilizando las más modernas tecnologías e Inteligencia Artificial.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, se refirió a la importancia que representa este lugar: “De un edificio abandonado, construimos uno de los centros de seguridad más modernos y tecnológicos de la Provincia de Buenos Aires. Le pusimos ESCUDO, porque representa lo que queremos hacer acá adentro. Es una muestra de que el modelo de gestión de Vicente López funciona y va un paso más adelante que el resto de las ciudades de la provincia. Desde acá, no solo vamos a velar por la seguridad, sino que también toda nuestra tecnología e inteligencia va a estar puesta al servicio de los vecinos”.

En ese sentido, la intendenta también destacó el trabajo constante que se hace para que el municipio sea uno de los lugares más seguros del país: “Esto no es una obra aislada. Es parte de nuestro sistema integral de seguridad que tiene dos pilares concretos. Uno, mayor presencia policial en las calles. Y el segundo es la incorporación de tecnología. Toda la tecnología que fuimos incorporando y mejorando año a año. Este centro está a la altura de las mejores ciudades del mundo”.

ESCUDO se construyó sobre un terreno que estaba en desuso hace años y fue recuperado por el municipio para convertirlo en un espacio estratégico al servicio de la seguridad y los vecinos.

El edificio cuenta con dos plantas y dos subsuelos, y una superficie total de 1.000 m². En la planta baja funciona una amplia sala de videovigilancia equipada con dos videowalls para el monitoreo en tiempo real, además de las oficinas administrativas de la Patrulla, Tránsito, SAME y Defensa Civil. En la planta alta se encuentran la sala de operadores de radio, la sala de situación y otras oficinas administrativas, mientras que en los subsuelos se distribuyen las cocheras, depósitos y áreas de servicio.

Desde este nuevo espacio, el equipo de seguridad municipal supervisa en tiempo real el material de las más de 2.600 cámaras distribuidas en todo el partido, cubriendo más del 85% del territorio. También se coordinan los 200 Puntos Seguros, el sistema de Lectoras de Patentes, las cámaras térmicas, el anillo de detección de motochorros que utiliza inteligencia artificial y la respuesta ante emergencias. También hace pocas semanas el municipio incorporó un arsenal de armas no letales Byrna para equipar a la patrulla municipal.

Además, en el edificio funciona el Despacho Unificado, que integra a todas las fuerzas de respuesta ante emergencias: Patrulla Municipal, SAME, Bomberos, Defensa Civil y Tránsito.

Por último, la intendenta remarcó la importancia de este lugar dentro del marco de inseguridad constante que atraviesa la Provincia de Buenos Aires: “Vicente López no es una isla. Es parte de un conurbano cada vez más violento, cada vez más inseguro, en donde cada vez hay más hechos de inseguridad y más violentos. Acá estamos un poco mejor que en otras ciudades. Eso se debe a que trabajamos todos los días en equipo para intentar que este sea el lugar más seguro de la provincia. Siempre nos van a encontrar del lado del que trabaja y no del de los delincuentes”.