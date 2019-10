Quién es el empresario que se quedó con el bajo Viaducto del Mitre

por Agustín Carelli

Sang Hak Choe o "Juan Choe", como se lo conoce, es un empresario surcoreano que se quedó con la millonaria concesión para construir cuatro kilómetros de comercios, servicios y espacios verdes debajo del Viaducto del Ferrocarril Mitre. La concesión que mantendrá Choe será por 30 años y durante ese plazo deberá abonar el equivalente a 1.140 millones de pesos, por los más de 50 mil metros cuadrados. Este monto está atado a un canon fijo expresado en UVAs, unidad de valor que tiene un índice de actualización.

Los terrenos que adquirió Choe costaron solo 60 pesos el metro cuadrado pero atraviesan los barrios de Palermo, Belgrano y Nuñez, es decir los barrios porteños más caros, donde el metro cuadrado tiene un precio promedio de 10 dólares. Para lograr la adjudicación el empresario coreano presentó la inversión comprometida más alta, según detallaron al Equipo de Investigación de Perfil Educación fuentes de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Choe llegó a la Argentina con 15 años, junto con su familia, que había salido desde Seúl. Y desde entonces se dedicó de lleno al rubro textil, donde es presidente de Nicetex SA, una compañía mayorista de tejidos. El empresario hoy tiene 51 años y está registrado dentro de la actividad laboral como responsable de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas. Sin embargo, en los últimos tiempos decidió expandir sus horizontes y, de esta manera, tomó la iniciativa para iniciarse en el rubro de la construcción.

Uno de los principales emprendimientos que concretó fue el lujoso edificio Grand View. Una torre de 26 pisos ubicada en Azcuénaga y Avenida Rivadavia, en el barrio de Balvanera. El hotel de 4 estrellas, que se inauguró a fines de 2017, tiene más de 134 habitaciones y fue un emprendimiento que demandó una inversión de 300 millones de pesos.

El Equipo de Investigación de Perfil pudo acceder a la declaración Jurada de Choe. El surcoreano declara un patrimonio de $99 millones de pesos. Entre sus bienes informó tener 2 departamentos en La Ciudad y una quinta en Moreno. Además tiene un Mercedes-Benz modelo 2013 y un ahorró en efectivo de 2.4 millones de Dólares.

El adjudicatario presentó un compromiso de generar una UTE (unión transitoria de empresas) que se llamará Via-Viva. Según pudo averiguar el Equipo de Investigación, la unión transitoria se realizará junto a Horacio Sbrolla, ex vicepresidente de suministros de Arcos Dorados-Mc Donalds, y con la experimentada empresa de arquitectura InArch.

El proyecto para el desarrollo de los más de 4 km de viaducto contempla, en términos generales, 50% de espacio de uso público y 50% de propuestas comerciales. Estos se traducen en nuevos corredores peatonales, circuitos aeróbicos, bicisenda, paseos de flora autóctona, Sistema de carga para dispositivos móviles, áreas de descanso, locales comerciales y de servicios.

En total son 5 hectáreas que se dividen en tres áreas: Espacio Hipódromo (2,5 hectáreas) que inicia en avenida Dorrego hasta Olleros; Espacio Clubes (1,77 hectáreas) desde Olleros se extiende a Juramento, y Espacio Barrio Chino (1,05 hectáreas) que finaliza en avenida Congreso.

El presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo explicó al Equipo de Investigación “que la concesión a Choe es a un precio irrisorio, porque si se tiene en cuenta la inversión del empresario, más el canon que tiene que pagar de acá a fin del contrato, el valor del metro cuadrado ronda los 200 pesos. Y está muy por debajo del precio de mercado”.

Para el presidente de la Asociación Civil de Vecinos de Belgrano, Enrique Banfi: "No hay que tener en cuenta la inversión que se hará en el lugar, porque no es una autopista que el día de mañana el estado puede sacar provecho. Van a ser locales que no le interesa utilizar". De esta manera, el cálculo implica un metro cuadrado a $60. En este sentido, el Equipo de Investigación accedió a un documento del Centro de Estadísticas de Gobierno de La Ciudad, donde se informa que a fines de 2018 un alquiler en la zona norte de la capital para uso comercial cuesta en promedio US$ 10. En otras palabras, el valor de la concesión es 10 veces y media inferior al precio de mercado. "Está claro que el negocio del Sr. Choe es construir un Shopping por el que pagará un precio irrisorio al estado y después subalquilarlo a un precio de mercado", indicó Banfi.

"Como si fuera poco, dos de los tres titulares de la Comisión evaluadora, responsable de adjudicar la concesión, carecen de idoneidad para evaluar el proyecto arquitectónico. Uno de ellos apenas presenta el título de bachiller, el otro es un abogado, con cursos de posgrado en crimen organizado", adviertó Banfi. Y agregó: "Lo lógico hubiese sido un equipo integrado por arquitectos e ingenieros para analizar el proyecto arquitectónico y para evaluar el plan de inversiones, profesionales de la contabilidad".

“El Gobierno de la Ciudad le extendió a 5 los años de gracia para que el dueño de la concesión comience a pagar las cuotas del canon. Además, el contrato le permite tercerizar la construcción por lo que el ganador de la concesión puede ser tranquilamente un gestor”, advirtió Baldiviezo.

El valor de la concesión es 10 veces y media inferior al precio de mercado.

Por otro lado, la AABE a través de un documento al que pudo acceder el Equipo de Investigación detalló que “el proceso de selección de la propuesta ganadora se dio bajo estrictas normas de transparencia y participación de los vecinos. Luego de rondas participativas y de co-creación de las que participaron 900 vecinos”. Donde se da a entender que los vecinos formaron parte de la toma de decisiones y están conformes con las obras que se van a realizar en la zona.

Pero Banfi en dialogo con este medio desmintió a la AABE: “Cabe destacar que el resultado de las Mesas de Participación Ciudadana de los sectores Clubes e Hipódromo fueron similares a los del sector denominado Barrio chino. Y un 90 % de la población consultada eligió destinos no comerciales”. Además, en el proyecto la Agencia de Administración de Bienes del Estado detalla que un 50% del espacio está destinado a uso público, aunque "esto no significa que sean públicos. La AABE intenta engañar a los vecinos, es un emprendimiento privado, con espacios que como en todo shopping tendrán áreas de uso común. No hay espació público", sentenció Banfi.

El deseo de los habitantes de la zona es que en el corredor que se extiende desde la Avenida Dorrego a Avenida congreso “se instalen estacionamientos concesionados para suplir la gran demanda de espació que hay en la zona. Y que quienes ganen se hagan cargo de la mantención de los espacios públicos y de equipamiento urbano, estos son organismo públicos que brinden servicio a la comunidad”, concluyó Baldivieso.

El Equipo de Investigación se contactó con Juan Choe, pero no quiso realizar declaraciones.



El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación.