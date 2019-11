Quiénes son los senadores y diputados que definirán la legalización del aborto

por Antonella Pisetta

La discusión por la legislación sobre el aborto volverá a ser fuerte en la Argentina en 2020. Aunque, por primera vez, el país tiene un presidente electo, Alberto Fernández, que manifestó su postura a favor de la despenalización y adelantó que enviará "cuanto antes" un proyecto de ley, el debate en el Congreso que se conformará a partir del próximo 10 de diciembre parece estar supeditado a un grupo reducido de legisladores: sólo 3 senadores y 27 diputados tienen en sus manos la llave para que la sanción se apruebe o vuelva a ser negativa como el año pasado.

Según un relevamiento realizado por el Equipo de Investigación de Perfil Educación, la ley se podría llegar a aprobar en Diputados pero tendría rechazo en Senadores. En la Camara Alta hay 33 senadores a favor de la legalización (46%) y 36 senadores que están en contra (50%). Mientras que en la Cámara Baja hay 121 diputados a favor (47%) y 109 en contra (42%).

Por lo que los votos en el Senado de Lucila Crexell (de Juntos por el Cambio por Neuquén), Stella Olalla de Moreira (de Juntos por el Cambio por Entre Ríos) y Roberto Mario Mirabella (del Partido Justicialista por Santa Fe) son clave para definir si sale la ley o si se repite el rechazo como se produjo en 2018.

El Equipo de Investigación se contactó con los tres senadores y no quisieron realizar declaraciones para este informe, aunque desde su entorno manifestaron que aún no tomaron una postura sobre este delicado tema.

Por otra parte, también será clave el voto en Diputados de: Mabel Carrizo (del Frente de Todos por Tucumán), Héctor Fernández (del FPV por Buenos Aires), Federico Greve (de Tierra del Fuego, quien reemplaza a Martín Perez), Aldo Leiva (del Frente Chaqueño por Chaco), Germán Martínez (del Frente de Todos por Santa Fe), Graciela Parola (del Frente de Todos por Formosa), Paola Vessvessian (del Frente de Todos por Santa Cruz), Hilda Aguirre (del Frente de Todos por La Rioja), Alejandro Bermejo (del Frente de Todos por Mendoza), Carlos Cisneros (del Partido Justicialista por Tucumán), Ramiro Gutiérrez ( del Frente Renovador por Buenos Aires), Lucía Corpacci (del Frente de Todos Catamarca), Federico Frigerio ( de Juntos por el Cambio por Tierra del Fuego), Martín Berhongaray (de Juntos por el Cambio por La Pampa), Alejandro Cacace ( de San Luis Unido por San Luis), Gerardo Cipolini (de Juntos por el Cambio por Chaco), Jimena Latorre (de Juntos por el Cambio por Mendoza), Jorge Rizzotti (de la UCR por Jujuy), Hugo Romero (de Juntos por el Cambio por Córdoba), Jorge Vara (de Juntos por el Cambio por Corrientes), Mariana Zuvic (de la Coalición Civica por CABA), Ricardo Daives (Frente Cívico por Santiago), Bernardo Herrera (Frente Cívico por Santiago), María Luisa Montoto (Frente Cívico por Santiago), Héctor Muñoz (Unión por Córdoba), Claudia Marquez (Córdoba Federal) y Carlos Ponce (Frente de Todos por San Luis).

El Equipo de Investigación también se comunicó con los diputados que no han manifestado su postura sobre la legislación del aborto, pero ninguno de ellos quiso dar su testimonio para este informe.

"La ley no va a salir. No va a haber mayoría. En Senadores, Cristina Fernández va a ser la presidenta de la Cámara y aunque está a favor del aborto, hay que tener en cuenta que en los años que ella y su marido gobernaron no quisieron tratar nunca el tema. También hay una relación muy cercana con el Vaticano, personalmente con el papa. No creo que la ley llegue a salir con un gobierno nuevo, más si va a tratar de unir la grieta", expresó al Equipo de Investigación la diputada de la Unión Cívica Radical por Corrientes Estela Regidor, que votó en 2018 contra del proyecto y ahora también lo rechaza

"Vamos a sacar la ley. Ahora vemos una renovación generacional y en el caso de Juntos por el Cambio es patente porque hay hombres y mujeres del interior provincial que sumarán su fuerza para que sea ley. Tenemos una oportunidad y tiene que ver con una problemática de salud pública y desde nuestro lugar no podemos mirar para el costado", opinó ante el Equipo de Investigación el Juan Martín Musac de Juntos por el Cambio por Santa Fe, quien ingresará este año a la Cámara de Diputados y votará a favor del proyecto.

El Congreso cierra el año legislativo y los proyectos clave quedan para extraordinarias

Si los indecisos inclinan la balanza en apoyo de los pañuelos celestes, el futuro escenario del Congreso repetiría al de 2018, cuando se presentó el proyecto de Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo por octava vez y logró la aprobación en la Cámara de Diputados con 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención. Aunque fue rechazado en la "sesión histórica" que se dio en la Cámara Alta con 38 votos en contra, 31 a favor, 2 abstenciones y una ausencia.

En la Cámara Baja, el Frente de Todos tiene 109 diputados y esta es la postura sobre la legalización del aborto: los 11 legisladores de La Cámpora están a favor de la ley; le sigue el Frente para la Victoria con sus 52 diputados, 39 apoyan la ley (75%), 4 están en contra (8%) y 9 están sin definir (17%); luego se ubica el Frente Renovador que con 9 diputados, 5 están a favor (62%), 2 están en contra (26%) y 1 sin definir (12%); y en el Partido Justicialista de los 21, 7 están a favor (33%), 10 en contra (48%) y 4 sin determinar una postura (19%); finalmente aparece el resto del bloque que está compuesto por partidos que tienen 3 o menos integrantes, como red Por Argentina, Proyecto Sur, Movimiento Evita, entre otros, que en total suman 17 y 10 están a favor (60%), 5 en contra (32%) y 1 indeciso (4%).

En Diputados, el bloque de Juntos por el Cambio tiene 119 diputados y esta es la composición sobre la legalización: el Pro, de sus 55 legisladores, 15 están a favor (29%) y 36 en contra (71%); mientras que la Unión Cívica Radical tiene 44 diputados de los cuales 21 están a favor (48%), 16 en contra (36%) y 7 indecisos (16%); en tanto que, la Coalición Cívica de los 15 diputados, 4 están a favor (27%), 10 en contra (67%) y 1 indefinido (6%) y por último, los demás frentes que conforman el bloque, de los 5 que son en total, 3 están a favor (60%) y 2 en contra (40%).

Asimismo, Consenso Federal tiene un total de 7 diputados, de los cuales 2 están a favor (28%) y 5 en contra (72%). Y por último, la izquierda, tiene 2 diputados a favor (100%).

Alberto Fernández, sobre el aborto: "Hay que dejar de ser hipócritas"

"Cuando se habla de ampliación de derechos, si bien es el Congreso quien sanciona, la actitud del Poder Ejecutivo influye, lo vimos en el Divorcio y en el Matrimonio igualitario. Y Alberto Fernández va a ser un presidente que se pone la camiseta en la ampliación de derechos, además tenemos un Congreso con ímpetu para sancionar y una sociedad movilizada, son factores que me hacen pensar y sentir que en el 2020 el Aborto Legal será ley", aseguró la diputada Cecilia Moreau del Frente de Todos por Buenos Aires ante el Equipo de Investigación.

Por otro lado, la legisladora Alicia Terrada de la Coalición Cívica por Chaco quien rechaza el proyecto expresó: "No sabe cómo puede salir la votación. Y es un tema muy importante como para creer que la posición del presidente electo pueda incidir en la voluntad de los indecisos porque son convicciones personales de cada legislador".

Aunque se cuestione si la figura del presidente influye o no a la hora de legislar en relación al aborto, la realidad demuestra que sí. A pocos días de terminar su mandato, Mauricio Macri derogó la actualización del Protocolo ILE que la Secretaría de Salud había publicado 20 de noviembre en el Boletín Oficial. Luego de ese anuncio, el dirigente de la cartera, Adolfo Rubinstein presentó su renuncia a los dos días, al igual que Silvia Oizerovich, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.

Raquel Vivanco, Referente del Observatorio de Violencias de Género "Ahora que sí nos ven" y de Marea Feminista, dialogó con el Equipo de Investigación sobre la posibilidad de que se apruebe la ley: "Es muy posible, más si está la voluntad política del Gobierno que va a asumir de avanzar en promover la legalización del aborto, independientemente de que esto es una tarea del Congreso de la Nación por primera vez estamos frente a un presidente que presentó su posición favorable".

Aborto no punible: Alberto Fernández ya planea avanzar con un protocolo

Relevamiento de la Cámara de Diputados:

Por otra parte, la manifestación pública a favor de Alberto Fernández ya generó las primeras tensiones con la Iglesia antes de asumir. Es que Víctor Manuel Fernández, el arzobispo de La Plata, criticó al mandatario electo a través de una publicación en su Facebook y dijo que "antes de las elecciones, (Alberto Fernandez) no consideraba que este tema fuera una prioridad o una urgencia, que dividía al país, que había que analizarlo bien y que muchas personas lo habían votado pensando en eso".

Fernández aseguró que quiere que el debate no sea una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados, sino que "es un problema de salud pública que debemos resolver". Además, no sólo se expresó a favor sino que asistió a la presentación del libro Belén, de la autora Ana Correa que cuenta la historia de una chica que tuvo un aborto espontáneo y fue condenada por homicidio.

Relevamiento de la Cámara de Senadores:

En este contexto, Eduardo Valdés, ex embajador en el Vaticano y actual diputado nacional, anunció que el aborto será legal en Argentina y que el Papa Francisco lo va a “entender”. "En Italia, en la ciudad santa, Roma, está legalizado el aborto y no excomulgaron a nadie. ¿Y sabés cuándo se legalizó? con el Papa Juan Pablo II al frente del pontificado y Ratzinger como el gran censor. Las cosas pasan, yo le bajo dramatismo. Son discusiones que me parecen arcaicas ya", aseguró en diálogo con Radio La Once Diez.

También, la Comisión Ejecutiva del Episcopado expresó a través de un comunicado "el compromiso irrevocable del Santo Padre para con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural", en respuesta a las afirmaciones del diputado electo Eduardo Valdés. "Invitamos a descubrir que el aporte a la realidad del país que pueda dar Francisco, hay que encontrarlo en su abundante magisterio y en sus actitudes como pastor, no en interpretaciones tendenciosas y parciales", resaltaron en el comunicado.

Esto deja en evidencia que en 2020 el debate sobre la despenalización del aborto tendrá un fuerte peso a nivel político y social y, el resultado podrá definir qué tipo de relación tendrá el próximo Gobierno y los distintos sectores políticos con la Iglesia Católica y el movimiento feminista.



