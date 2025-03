El periodista Ari Paluch protagonizó un incómodo momento al aire en Rock & Pop al hacer un comentario polémico sobre el uso de burundanga. La situación ocurrió durante el pase entre su programa Arizona y el ciclo conducido por Beto Casella, en presencia de su hija y productora del ciclo, Martina Paluch.

La conversación giraba en torno a las “viudas negras”, mujeres que drogan a sus víctimas con somníferos para robarles. Casella explicó que, para calcular la dosis, estas delincuentes preguntan el peso de la persona antes de administrar la sustancia. En ese contexto, Paluch preguntó: "¿Es tan fácil conseguir burundanga?" y, tras recibir una respuesta afirmativa, agregó: "Porque tu locutora Noelia es linda chica".

Lejos de retractarse, el conductor continuó con su comentario: "Podemos arreglar, vamos y vamos, una mañana le ponemos en un vaso con agua...", lo que generó el inmediato rechazo de su hija, quien intentó frenarlo: "No, pero pará, esto lo hacen las viudas negras".

Al escuchar lo que proponía su compañero, el presentador de Bendita le pidió a Martina que retara a su papá: “Frenalo vos a tu padre”. En respuesta, la joven sostuvo: "Padre, ubicate". Sin embargo, Paluch insistió: "¿No hay un burundanga chiquitito? Que te da un besito en la panza".

Ante la falta de retractación, su hija decidió cerrar el tema abruptamente con un "No, bueno, chau", mientras que Paluch concluyó la transmisión con la frase: "Todo desierto tiene su oasis".

El pedido de disculpas de Ari Paluch

Luego de la controversia y en medio del repudio en redes sociales, Paluch publicó un video en Instagram donde pedía disculpas por sus declaraciones. "Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella, por un chiste imprudente que hice esta mañana", expresó en la filmación, que estaba acompañada por la descripción: "Un sincero pedido de disculpas".

Intentando contextualizar sus dichos, agregó: "Habitualmente en el pase con Beto generamos una situación de sátira, de humor... Como que ponemos algunos personajes satirizando las cosas sobre las que hablamos. Pero nada, esto es una excusa, es simplemente para explicar el contexto. Tenía a mi hija delante que participa del pase con nosotros, no quise ser ofensivo con ninguna mujer y con ninguna persona". “Sin embargo, hice un chiste que no correspondía y por esta razón es que me siento genuinamente arrepentido”, subrayó.

Además, resaltó el rol de Martina en su reflexión: “Terminó de suceder esto, que fue un error, y me lo hizo ver inmediatamente mi hija. O sea que no es que tuvo que pasar un tiempo para que tomara conciencia. Le pedí disculpas a Noe y le pido disculpas a todo aquel que con todo derecho se siente ofendido. A aquel a quien ofendí le pido disculpas".

"Este es un aprendizaje permanente, los tiempos cambian y cosas que uno a veces dice naturalmente no deben ser dichas. Y si en el caso como este son dichas, deben ser inmediatamente remendadas. Así que vaya este pedido de disculpas. Y muchas gracias", concluyó.

Las denuncias por acoso sexual contra Ari Paluch

El comentario de Paluch reflotó las denuncias que enfrentó en el pasado por acoso sexual. En ese sentido, en octubre de 2017, el periodista fue denunciado por acoso sexual por Ariana Charrúa, una microfonista de A24. La mujer relató el episodio ante las autoridades del canal, lo que derivó en la inmediata desvinculación del hombre de la cobertura de las elecciones legislativas de ese año y, poco después, en su salida definitiva del aire.

Días más tarde, otras dos excompañeras, Verónica Albanese y Federica Guibelalde, también lo acusaron de acoso. La seguidilla de denuncias provocó que el conductor perdiera su histórico programa El Exprimidor en Radio Latina, que finalizó su ciclo sin posibilidad de renovación.

Cayó una "viuda negra": sedujo a un hombre por Tinder, lo drogó y le robó 24 mil dólares

Dos años después del escándalo, en 2019, el programa Los Ángeles de la Mañana difundió un video que reforzó la acusación de Ariana Charrúa. En las imágenes se veía el momento exacto en el que Paluch tenía contacto físico con la microfonista. "Se había visto un plano que era confuso, pero en este video se ve claramente. Ahí está Ariana junto a él y otra persona y cuando él se va, ahí está la tocada de cola", describió Ángel de Brito al presentar el informe.

Consultado sobre este material, Paluch evitó profundizar en el tema: "Tengo claro lo que sucedió aquel día. Respeto tu inquietud, pero no tengo nada más para agregar. Todo lo que tenía que decir en su momento lo dije". "Lo que uno hizo mal, siempre hay que pedir disculpas. De lo que no hizo, no. Nunca me voy a victimizar. Uno tiene que enfrentar las circunstancias que lo atraviesan. Hay injusticias y hay situaciones que deben ser corregidas. Y yo estoy en eso, corrigiendo lo que hago mal y ratificando lo que hago bien", reflexionó en aquella oportunidad.

