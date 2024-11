Denuncia contra Gabriel Boric por acoso sexual: su defensa asegura que él fue víctima de “acoso sistemático”

A través de un comunicado, este lunes el abogado del presidente Gabriel Boric, Jonatan Valenzuela, dio a conocer una denuncia en contra del mandatario chileno por acoso sexual, interpuesta el 6 de septiembre pasado. Los hechos habrían ocurrido entre 2013 y 2014.

La defensa negó las acusaciones alegando que fue Boric la victima de "acoso sistemático” por parte de una compañera de trabajo en su práctica profesional y que fue él quien recibió 25 correos provenientes de distintas direcciones y uno de ellos con imágenes explicitas no solicitadas. Además, el letrado afirmó este martes que se entregaron los antecedentes pertinentes a la Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, en el extremo sur de Chile.

“El presidente (...) rechaza y desmiente categóricamente la denuncia de un supuesto hecho ocurrido en 2013, cuando tenía 27 años y había recién terminado sus estudios de Derecho", señaló el abogado Jonatan Valenzuela en un comunicado el lunes por la noche, al hacer pública la denuncia. Según el letrado, el mandatario fue víctima de acoso por parte de una “mujer mayor de edad” que conoció a Boric durante una práctica profesional en Punta Arenas.

El fiscal regional Cristian Crisosto confirmó la existencia de la causa penal abierta en relación con el caso y agregó que tiene carácter de reservada, y que aún hay acciones pendientes por realizarse, las cuales están a cargo de un equipo especializado.

Los correos revelados: obsesión y agresión

El mismo Valenzuela confirmó que le entregó al Ministerio Público todos los correos electrónicos que le mandó la denunciante a su cliente, así como las breves respuestas de Boric. En total, fueron 25 correos que la mujer le mandó al presidente chileno hace una década, uno de ellos con imágenes explícitas, un envío “no solicitado ni consentido”.

En estos mensajes, revelados por el canal de televisión Mega, se observa un patrón de insistencia y obsesión por parte de la denunciante, quien llegó a expresarle su amor incondicional y pedirle vivir juntos, incluso manifestando que estaba dispuesta a "morir por él". Sin embargo, Boric nunca contestó de manera afectiva y solo respondió con mensajes breves y automáticos.

“Yo te amo, estoy sufriendo. ¿Cómo puedes tener tanta paciencia? Yo no soy A. Yo te necesito, tú eres Dios, tú mandas. Si hice algo mal, perdóname por favor. Pero, no crees que ya es suficiente de seguir maltratándote por los que no quieren creer. ¿No podemos ser felices, juntos en este planeta? Te ruego que tengas piedad de nosotros, por favor. No me dejes, yo quiero vivir contigo. Estar en la casa, como siempre he querido. Te amo”, expresa uno de los correos, que fue enviado el 25 de febrero del 2014.

“Te juro que lo único que quiero es estar contigo, vivir contigo, morir contigo y estoy hirviendo de amor”, agrega en otro de la misma fecha.

El 27 de febrero de ese año, dos días más tarde, la denunciante le pide que omita los anteriores correos: “Mi voluntad nunca ha sido en tu contra, son otros los seres que planean quitarnos de nuevo la vida. Allá ellos con su voluntad. Omite correos que te envié antes, por favor. Todos mis sacrificios han sido siempre para ti y espero seguir haciéndolo así, si tú me dejas, eres el único Dios que existe”. Este mensaje fue contestado por una respuesta automática de Boric.

Un día después, la denunciante envió dos correos similares: “Gracias por despreciar la vida” y “¿Eso sería para ti? ¿Un superocho? ¿Hasta dónde quieres llegar? Si estoy en esta situación es porque tú lo quieres. Despreciarme, abandonar todo por nada. Escuchar al resto y hacer lo que otros digan. ¡Qué cobardía de tu parte! El mundo está pies para arriba y claro, la gente no ve más allá de sus narices. Yo no me quiero morir y tú insistes en hacerle caso al resto. ¿Te quieres morir? Hazlo de una vez. Yo por lo menos voy a morir tranquila sabiendo que amé de verdad y que no he cometido ni un solo pecado. También sé que me has tratado como la peor basura de este universo, peor que una prostituta, ahora sería un superocho y con eso después de que me hayan quemado entera, la gente raya ahora la papa”.

Los correos muestran un cambio progresivo en el tono de la mujer, quien luego de no recibir respuesta, comenzó a enviar mensajes más agresivos, hasta llegar a insultos y amenazas. “Gracias por arruinar mi vida maldito desgraciado”, constata un correo enviado el 24 de mayo del 2014

A partir de estos intercambios, la defensa de Boric sostiene que los correos constituyen una forma de acoso que el presidente sufrió en su juventud sin haber tenido relación afectiva ni personal con la denunciante. “Mi representado jamás tuvo relación afectiva ni de amistad con ella y no han tenido comunicación desde julio de 2014″, afirmó Valenzuela.

En una comparecencia a la prensa posterior al comunicado, Valenzuela aseguró que ante los mails de la mujer, Boric envió “respuestas que muestran la desorientación de quien recibe un correo sin ningún tipo de justificación, por ejemplo, signos de interrogación y preguntas”.

El letrado entregó estos correos a la fiscalía el pasado mes de octubre, argumentando que no existen pruebas que sustenten las acusaciones de acoso sexual. Además, el letrado aclaró que la denuncia surgió diez años después de los hechos y que la mujer, ahora anónima, nunca había contactado a Boric nuevamente tras el último correo de 2014.

“El Presidente desde un primer momento ha estado a completa disposición del esclarecimiento más absoluto de estos hechos”, añadió Valenzuela. “Estamos seguros de que la verdad del caso quedará perfectamente establecida”, aseguró.

"Boric no ha sido notificado, citado, ni requerido aún por la Fiscalía respecto a esta denuncia"

"La denuncia carece de fundamento", aseguró Camila Vallejo, vocera de Gobierno de Chile. “El propio abogado ha informado públicamente sobre el acoso sistemático que sufrió el presidente durante el 2013 y 2014”, agregó.

Sobre la demora en revelar esta denuncia, dados que se conoció dos meses después de realizarse, Vallejo descartó motivos electorales como acusó la derecha: “Ayer se decidió comunicar esto porque pasó un mes desde el último contacto con Fiscalía sobre este caso”.

La portavoz de Gobierno detalló que el presidente se enteró de la denuncia el pasado 9 de septiembre y el comité político fue informado por el propio Boric el pasado 24 de octubre, antes de las elecciones municipales y de gobernadores. “Queremos reiterar que estamos enfrentando una denuncia sin sustento sobre hechos que jamás ocurrieron. El presidente no ha sido notificado, citado ni requerido aún por la Fiscalía respecto a esta denuncia”, apuntó Vallejo en un punto de prensa en La Moneda. “Gracias a que hemos hecho público esto, hoy día, después del punto de prensa del abogado representante, el fiscal a cargo ha tomado contacto con el abogado del presidente Gabriel Boric y esperamos que se pueda coordinar cuanto antes una reunión, porque lo que necesitamos como Gobierno y como país es que rápidamente se esclarezcan los hechos”, añadió.

En paralelo, Boric también enfrenta un contexto complejo, marcado por acusaciones de abuso sexual y violación que involucran a Manuel Monsalve, ex subsecretario de Interior, quien permanece en prisión preventiva desde hace una semana. La situación reabre antiguos cuestionamientos hacia el mandatario, que ya había sido señalado durante su campaña presidencial por otra denuncia de acoso que no prosperó judicialmente.

Con todo, el caso sigue abierto en la Fiscalía de Magallanes, y la defensa del presidente continúa entregando pruebas que, según sostiene, probarían su inocencia.

La reacción de la derecha ante la denuncia en contra del Presidente de Chile

A raíz de la denuncia, en redes sociales la derecha y sus adherentes comenzaron a usar el hashtag #BoricAcosador. “Por dos meses, el Gobierno ocultó una denuncia por acoso en contra del Pdte. de la República. Decidieron hacerlo público post elecciones. La máxima autoridad tenía el deber de transparentar este hecho al país que además fue previo al caso Monsalve. Quienes más sabían?”, indicó el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En esa línea, la bancada republicana publicó un documento titulado “Carta abierta al Presidente de la República”, en la que señala que, más allá de los hechos con los que está vinculado, que se remontan al 2014, “queremos manifestarle el más enérgico rechazo a la decisión del Gobierno de ocultar esta denuncia a la opinión pública durante más de dos meses y por engañar a la ciudadanía, claramente motivado por un interés político electoral, hasta el día siguiente de las elecciones”.

Desde la UDI, su presidente Guillermo Ramírez llamó a la “prudencia” de todos los actores políticos. “Aquí estamos hablando de una denuncia que es grave, estamos hablando de que el acusado es nada más y nada menos que el Presidente de la República y, por lo tanto, requiere la máxima prudencia por parte de todos los actores políticos de mirar esto con cierta distancia, dejar que la Fiscalía haga su trabajo, y que se esclarezcan los hechos”, señalo en declaraciones radiales.

Sobre los nuevos antecedentes revelados, aún no emitieron opinión.

