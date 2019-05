Big Bang Theory en aire y Game of Thrones en cable, los reyes del rating 2019

Diego Grillo Trubba

La espera terminó, los Siete Reinos quedan atrás, al menos hasta que HBO estrene el próximo año La larga noche (título provisorio), el primero de los hasta cinco spin-off que realizarán en el mundo de fantasía heroica creado por George R. R. Martin. Tanta expectativa, como es lógico, tuvo sus recompensas para la señal de cable premium (esto es, que se paga por encima del abono básico del cable). The Iron Throne, episodio final de Game of Thrones, tuvo una audiencia en Estados Unidos de 19,3 millones de espectadores solo contando el día y horario de emisión original. Es decir, se presume que esa cifra se multiplicará por 3 o más cuando se le sumen las repeticiones o las vistas a destiempo en los servicios de Daenerys Targaryen desataba una masacre en Desembarco del Rey, ostentaba hasta el domingo pasado el récord absoluto de la serie, con una audiencia de 18,4 millones de personas.

Todo esto no quita que las críticas que recibió el final de la saga hayan sido, en general despiadadas, y llevaron al episodio a tener un puntaje del 58% de aprobación en Rotten Tomatoes, el más bajo que tuvo cualquier capítulo de la serie. Opiniones que no quitan, claro, que Game of Thrones se queda con el trono de hierro del rating de cable.

Otro final tuvo resultados alentadores: Big Bang Theory, en su último episodio, que se emitió el pasado 16 de mayo (y que a nuestro país arribará a principios de junio), tuvo una audiencia de 23,44 millones de personas, y se transformó en lo más visto de la temporada 2019 de la pantalla chica a excepción de eventos deportivos. Con el pequeño detalle, claro, que Big Bang Theory se emite por una señal de aire que no exige pago extra por parte del usuario. Lo que no quita que Sheldon Cooper pueda reclamar, airoso, el trono del rating.