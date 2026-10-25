“Cambiar las preguntas era fundamental para contar esta historia hoy”

Hay historias que parecen imposibles de volver a contar porque ya forman parte de la memoria colectiva. Carrie, la primera novela publicada por Stephen King, es una de ellas. Su protagonista quedó asociada para siempre con la película que Brian De Palma estrenó en 1976, una adaptación que convirtió el relato de una adolescente sometida al acoso escolar y a una educación represiva en uno de los grandes clásicos del cine de terror. Volver sobre ese universo implica enfrentarse no solamente a una obra literaria, sino también a las imágenes, las expectativas y los temores que generaciones de espectadores construyeron alrededor de ella.

Mike Flanagan conocía ese desafío. El director y guionista, que encontró en las historias de King una de sus principales fuentes de inspiración, decidió que su nueva adaptación para Prime Video no intentaría recrear aquella película ni ocupar su lugar. La propuesta consiste en modificar la perspectiva y revisar a los personajes desde las preguntas que plantea el mundo contemporáneo. Su Carrie es una joven curiosa, abierta y deseosa de conocer la vida, aunque haya crecido en un aislamiento que le impidió acceder a información elemental sobre su propio cuerpo y sobre la sociedad. Margaret, su madre, tampoco responde exactamente al retrato conocido: en esta versión, el amor que siente por sus hijas convive con una incapacidad profunda para protegerlas. Pensando De Palma, sostiene: “Desde el principio sabía que íbamos a hacerla de una manera muy distinta de todo lo que se había hecho antes. No tenía ningún interés en recrear, reemplazar ni suplantar la película icónica de Brian De Palma. Así que mi mayor temor, sabiendo que íbamos a cambiar tantas cosas, era cómo conseguir que los fans de Carrie, que creen saber exactamente hacia dónde vamos y qué va a pasar, dejaran de lado esas expectativas y se sumaran a este recorrido en una dirección nueva. Al mismo tiempo, tenía que asegurarme de no cambiarla tanto que dejara de ser Carrie. Esa es la tensión. Y es una ansiedad que nunca termina de desaparecer. Todavía la siento, incluso ahora, cuando ya es demasiado tarde para cambiar nada”.

—La serie combina entrevistas, recursos de thriller y una mirada contemporánea, pero conserva una relación con el clásico. ¿Cómo encontraste el equilibrio entre esos lenguajes?

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—Algo que me resulta muy interesante de la pregunta es justamente el formato de las entrevistas. Cuando leí y releí el libro, vi que buena parte de su estructura está construida a partir de entrevistas, recortes de diarios y transcripciones. Es una mirada no lineal, muy fascinante, sobre los hechos, que se arma después de la tragedia y luego vuelve atrás para mostrarnos qué ocurrió. El libro fue escrito hace cincuenta años, pero esa estructura parece la de un documental de crímenes reales. Aunque usemos una estética que se siente muy actual, ya estaba en la página, en la manera en que Stephen King abordó la historia. Para mí fue revelador: podemos recurrir a los lenguajes de nuestro tiempo para invitar al público a entrar en algo que se siente moderno, porque King tuvo esa intuición hace medio siglo. La tensión está en honrar el material original y, al mismo tiempo, recordar que la palabra Carrie despierta imágenes inmediatas. Queremos que estén presentes algunas de esas imágenes que el público espera, pero también tenemos que abrirle la puerta a quienes nunca conocieron la historia. ¿Cómo hacemos para que puedan entrar en ella? Es una pregunta fascinante y una de las cosas que más me entusiasman del trabajo que tengo la suerte de hacer.

—La serie cambia también la manera de mirar a Carrie y a Margaret. ¿Sentías que era necesario hacer nuevas preguntas sobre estos personajes en el mundo actual?

—Sí. Creo que las preguntas cambiaron de manera comprensible en estos cincuenta años. Las cuestiones relacionadas con el acoso y la violencia en las escuelas, por ejemplo, y las respuestas que damos frente a ellas, son muy distintas. El mundo cambió bastante, así que cambiar las preguntas era fundamental. También queríamos modificar a Carrie. En las distintas versiones, siempre fue una joven traumatizada, aterrorizada, que tiembla de miedo ante el mundo. La nuestra, en muchos sentidos, es lo contrario: es abierta, curiosa, amable, tiene ganas de aprender y está entusiasmada por conocer la vida. Margaret también cambia. En las versiones anteriores suele ser un monstruo, alguien impulsado por el miedo y el odio hacia su hija. En nuestra serie es una madre que ama tanto a sus hijas que no sabe dónde poner ese amor ni cómo mantenerlas a salvo. Quería que eso quedara claro. Las preguntas son distintas y el destino puede parecer familiar, pero también cambia, porque los personajes y las personas que los rodean son diferentes.

—Carrie no sabe qué es la menstruación, pero conoce la existencia de los tiroteos escolares. ¿Qué dice esa contradicción sobre ella y sobre la sociedad que la serie retrata?

—Fue interesante tomar a un personaje inspirado en un caso real, el de los Turpin, relacionado con adolescentes que nunca habían salido de su casa y cuya existencia el mundo desconocía. Nos preguntamos qué significaba que Carrie nunca hubiera tenido contacto con nada de la sociedad que sus padres no quisieran que conociera. No es ingenua como persona: es muy inteligente y emocionalmente inteligente. Lo que sucede es que no le dieron la información ni el contexto que necesitaba para desenvolverse en la sociedad, ni siquiera en su propio cuerpo. Por eso se sorprende al descubrir que existen los tiroteos escolares y cuando entiende que su cuerpo está menstruando. Nunca recibió herramientas para comprender esas cosas. Siento una enorme empatía por alguien que se encuentra en esa posición. Me parecía una manera muy realista de acercarse al personaje: no se trata de que no pueda entender el mundo, sino de que le han negado el acceso a él.

—En ese sentido, ¿la serie se propone mostrar cómo el entorno transforma a Carrie, en lugar de presentar a una joven que simplemente libera un monstruo interior?

—Hay una dimensión de eso en la historia. Creo que es interesante observar qué sucede cuando alguien no recibió las herramientas necesarias para comprender el mundo y después se encuentra con él de golpe. Carrie tiene curiosidad, quiere aprender y quiere formar parte de lo que sucede a su alrededor. No llega a la escuela con una idea previa de cómo debe comportarse ni con las referencias que tienen los demás adolescentes. Eso nos permite mirar muchas situaciones desde una perspectiva diferente. Ella experimenta el impacto de las cosas buenas y de las malas al mismo tiempo. Puede maravillarse ante algo que para los demás es completamente cotidiano y también encontrarse con situaciones para las que no tiene ninguna preparación. Me interesa esa tensión, porque hace que el personaje sea mucho más que una figura aterrorizada por lo que la rodea.

—¿Descubriste algo nuevo sobre la narración o sobre las nuevas generaciones durante la creación de la serie?

—Descubrí cosas sobre los jóvenes de hoy que no sabía. Yo no sabía de qué estaba hablando cuando escribía una serie sobre la escuela secundaria actual. Así que invitamos a estos jóvenes y ellos fueron muy valientes y honestos al hablar de sus vidas y de sus experiencias. Me fui de esa experiencia con muchísimo respeto por la fortaleza de esta generación, que tiene que lidiar con un mundo que yo nunca tuve que imaginar ni enfrentar. Deben hacerlo públicamente, también en el espacio digital, de una manera que puede seguirlos para siempre. Es increíble lo que hacen. Eso fue lo que más me quedó: un respeto muy profundo, y también sorprendido, por los jóvenes de hoy.