No venimos al teatro a dormir

Vivimos un tiempo en el que derechos que creíamos conquistados vuelven a ponerse en discusión. El discurso de la intolerancia se normaliza, la crueldad social se convierte en espectáculo político y la cultura en un campo de batalla. La derecha ha irrumpido en el terreno cultural con un interés que supera su lugar en los presupuestos estatales. La cultura puede movilizar a las personas y cambiar sociedades, pero solo si sigue siendo ruidosa y valiente. Tiene que incomodar al poder, cuestionar certezas y defender la complejidad de nuestras vidas.

Hace más de veinte años fundé Domino en Croacia con esa convicción. Nuestros festivales no nacieron para confirmar consensos, sino para abrir escenarios a cuerpos y voces excluidos de los relatos dominantes. Perforaciones Buenos Aires, del 25 de octubre al 8 de noviembre de 2026, continúa ese trabajo. No se trata de trasladar espectáculos, sino de construir vínculos entre artistas y comunidades, y acompañar el desarrollo de sus trabajos.

La presencia de Renata Carvalho, una voz del teatro brasileño, con Manifiesto Transpofágico, es central en esta edición. Su trabajo nos enfrenta a preguntas que las instituciones suelen evitar: ¿quién puede representar un cuerpo?, ¿quién tiene derecho a contar su historia? Esas preguntas deciden quién sube a un escenario y quién permanece fuera. Nuestro trabajo consiste en reconocer quién falta y darle espacio.

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Presentamos también Only Under, de Bruno Isaković y Ana Mrak, una exploración de la intimidad y la vulnerabilidad; y Todos mis cuerpos, de Maiamar Abrodos y Gonzalo Quintana, una obra sobre el cuerpo y la memoria. Ambas acaban de presentarse en La MaMa de Nueva York. Con La MaMa sostenemos una red que conecta Zagreb, Buenos Aires y Nueva York. La circulación importa cuando produce encuentros y nuevas posibilidades.

También presentamos (im)poderes del horror, de Sonja Leboš, y ¿Qué demonios pretendés de mí?, de Pablito No Clavó Nada. A ellos se suma Los entendidos, nueva obra de Juanse Rausch junto a Celso Curi, figura fundamental del teatro brasileño y pionero de la visibilidad homosexual en su país. Un estreno internacional apoyado por Domino. Porque nuestro trabajo no consiste solo en presentar obras, sino también en acompañar a los artistas en el desarrollo de sus proyectos.

La Argentina conoce bien el valor de la cultura independiente como espacio de resistencia. Admiro la vitalidad de su escena, su capacidad de reinventarse y de vincular el arte con las urgencias sociales. Hoy reconocemos formas de desacreditar el pensamiento crítico, reducir la diversidad a una amenaza y normalizar la precariedad de los artistas. A eso le decimos un rotundo no. Los políticos parecen olvidar algo fundamental: no es el arte lo que es efímero, son ellos. No podemos depositar nuestra libertad en las políticas culturales nacionales. Los sistemas suelen protegerse primero a sí mismos, después a sus instituciones y casi nunca a los artistas.

Quiero que Perforaciones crezca como una plataforma de encuentro, protección mutua y acción artística valiente. No necesitamos instituciones que sobrevivan a su época, sino que intervengan en ella. Festivales como Perforaciones son espacios de confrontación y desobediencia. Hay que cuidar esos espacios físicos e interiores que construimos y defendemos. El arte poderoso nos ayuda a hacerlo.

A veces se habla del teatro experimental como un territorio de excesos o extravagancias. Yo creo lo contrario. Cuando la mentira se presenta como verdad y la violencia como sentido común, los teatros pueden ser algunos de los últimos oasis de cordura. Porque todavía nos permiten mirar la realidad de frente, juntos. No hay lugar para dormirse en el teatro. No podemos permitirnos una cultura anestesiada o indiferente. Necesitamos un arte más libre, más incómodo y más valiente.

Perforaciones es parte de esa respuesta. No para decirle al público qué pensar, sino para recordarnos que todavía tenemos la capacidad -y la responsabilidad- de pensar.

*Director artístico del Festival Perforaciones Buenos Aires.