Martín Fierro de Radio 2026: uno por uno, todos los ganadores de la ceremonia

La radio argentina tuvo su noche de celebración este miércoles 21 de octubre con una nueva edición de los premios Martín Fierro de Radio. La ceremonia, organizada por APTRA, reunió a conductores, periodistas, productores, locutores y representantes de distintas emisoras para reconocer el trabajo realizado durante el último año.

La gala se desarrolló en el Goldencenter de Parque Norte, con la conducción de Luciana Rubinska y Luis Novaresio. Antes de la entrega de las estatuillas, Paula Varela y Guido Záffora estuvieron al frente de la alfombra roja, donde los invitados compartieron sus expectativas y desfilaron ante las cámaras.

La premiación contempló 32 rubros que abarcaron diferentes áreas de la actividad radial, desde los programas periodísticos, musicales y deportivos hasta las labores de conducción, producción, locución y operación técnica. También hubo lugar para los profesionales que se desempeñan como columnistas y movileros.

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La edición de este año puso el foco en las producciones emitidas durante 2025 y reunió a representantes de las principales radios AM y FM del país. Además, la ceremonia incluyó un homenaje al histórico locutor Julio Lagos, en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la radiofonía argentina.

Martín Fierro de la Música: la lista completa de ganadores, incluyendo quién se llevó la estatuilla de Oro

Uno por uno, los ganadores del Martín Fierro de Radio 2026

- Programa musical en AM: La trama celeste, de Alfredo Rosso, por La 750.

- Programa periodístico matutino diario en AM: Rolando por la mañana (RPM), de Rolando Graña, por Splendid.

- Programa periodístico matutino diario en FM: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Ernesto Tenembaum, por Radio Con Vos.

- Programa periodístico vespertino diario en FM: Vuelta y media, de Sebastián Wainraich, por Urbana Play.

- Programa semanal en AM: Marca de radio, de Eduardo Aliverti, por La Red.

- Programa semanal en FM: Contragolpe, de Facundo Pedrini, Tomás Trapé y Mauricio Vera, por Radio Con Vos.

- Programa deportivo: Súper Mitre Deportivo, de Gabriel Anello, por Mitre.

- Programa musical en FM: Aspen Club, de Aspen 102.3.

- Programa agropecuario: La hora del campo, de Alejandro Cánepa, por Continental.

- Programa cultural/educativo: Después de todo, de Gustavo Campana, por AM 750.

- Programa de interés general en AM: El amor es más fuerte, de Nancy Pazos, por Radio 10.

- Columnista de espectáculos: Marcela Tauro, por sus participaciones en No está todo dicho y El club del Moro, de La 100.

- Columnista político: Noelia Barral Grigera, por ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de Radio Con Vos.

- Labor de locución femenina: Gigi Ribaloff, de Mucha Radio.

- Labor de locución masculina: Sebastián Bresler, de Mitre.

- Labor en operación: Gabriel Marsili, de Los 40.

- Labor humorística: Pachu Peña, por Re tarde, de Pop Radio.

- Relator deportivo: Gabriel Anello, de Mitre.

- Labor en producción: Lucas Colautti, por Mañana Sylvestre, de Radio 10.

- Movilero: Mercedes Ninci, por Mitre Informa Primero, de Radio Mitre.

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La ceremonia también tuvo momentos emotivos dedicados a figuras fundamentales de los medios argentinos. Entre ellos, se destacó el reconocimiento a Julio Lagos por su extensa trayectoria en la radiofonía.

Además, se rindió homenaje a Ernestina Pais y Chiche Gelblung, dos referentes del periodismo que fallecieron durante 2026. Los tributos repasaron sus carreras y el impacto que tuvieron en la radio y la televisión argentinas.