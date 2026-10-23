El anuncio de un documental sobre Charly García, realizado por Netflix volvió a poner el foco en las producciones audiovisuales dedicadas a las grandes figuras argentinas. El proyecto, que contará con la participación del propio artista y estará dirigido por Alejandro Hartmann, todavía no tiene una fecha de estreno confirmada.

Mientras tanto, el catálogo de la plataforma ofrece otras historias sobre músicos, deportistas, personalidades del espectáculo y casos que dejaron una huella en la memoria colectiva.

Del rock a la música urbana: los artistas argentinos detrás del escenario

"Fito Páez: el mundo cabe en una canción"

Fito Paez

El documental ofrece un retrato íntimo del músico rosarino y lo acompaña durante ensayos, grabaciones y giras. A través de su vida cotidiana, sus recuerdos y sus reflexiones, la producción recorre una trayectoria que atraviesa varias generaciones de la música argentina. También aborda aspectos personales de su historia, como sus vínculos, sus experiencias familiares y los acontecimientos que influyeron en su obra. Dirigida por Matías Gueilburt, se estrenó en Netflix el 3 de septiembre de 2026.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Rockstar: DUKI desde el fin del mundo"

Duki

La producción recorre el camino de Duki desde sus primeras batallas de freestyle hasta su consolidación como una de las figuras centrales del trap argentino. El documental permite conocer parte de su historia personal y reconstruye el crecimiento de una carrera que comenzó en la escena urbana y alcanzó escenarios internacionales.

Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires: conciertos, festivales y actividades para todos los gustos

Más allá de sus canciones, la película muestra el desarrollo de un fenómeno musical que transformó el lugar del rap y el trap en la industria argentina. El relato pone el foco en los comienzos del artista y en los desafíos que acompañaron su ascenso.

"LALI: La que le gana al tiempo"

Lali Espósito

El documental sigue a Lali Espósito en una etapa de su carrera marcada por los grandes escenarios y su consolidación como artista pop. La producción permite acercarse al trabajo que existe detrás de sus presentaciones y a la evolución de una figura que comenzó su recorrido en la televisión durante la infancia.

Las figuras del espectáculo y los personajes que marcaron una época

"Moria"

Moria Casan

La ficción biográfica reconstruye distintas etapas de la vida de Moria Casán, desde sus comienzos hasta su consolidación como una de las figuras más reconocibles del espectáculo argentino.

Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan diferentes momentos de la vida de la artista. La serie repasa episodios de su trayectoria y reconstruye el universo de una mujer que hizo de su personalidad, su lenguaje y su presencia mediática una marca propia.

"Yiya Murano: Muerte a la hora del té"

Yiya Murano

La producción revisita el caso de Yiya Murano, conocida como la envenenadora de Monserrat, y reconstruye los hechos que la llevaron a convertirse en una de las figuras criminales más conocidas de la historia argentina.

El documental vuelve sobre los envenenamientos que conmocionaron a Buenos Aires a fines de la década de 1970, las víctimas y el proceso judicial que terminó con su condena. También permite observar cómo el caso se instaló en la memoria colectiva y cómo la figura de Murano continuó generando interés décadas después.

"El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas"

Jose Luis Cabezas

El documental reconstruye el asesinato de José Luis Cabezas, el reportero gráfico cuyo trabajo periodístico dejó al descubierto la identidad de Alfredo Yabrán, un empresario que mantenía un fuerte hermetismo alrededor de su figura.

La producción revisa la investigación judicial, las responsabilidades que se determinaron y las repercusiones políticas y sociales del crimen. También recupera el impacto que tuvo el caso sobre el periodismo argentino y la consigna que se convirtió en un símbolo de reclamo de justicia: "No se olviden de Cabezas".

"Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía"

Alberto Nisman

La serie documental examina la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida en enero de 2015, pocos días después de que presentara una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios. La producción repasa el contexto político, las investigaciones y las controversias que rodearon el caso. Se trata de una historia compleja, atravesada por distintas hipótesis y discusiones judiciales, por lo que resulta fundamental distinguir los hechos documentados de las interpretaciones y las posiciones de las personas involucradas.

"Carmel: ¿Quién mató a María Marta?"

La miniserie documental vuelve sobre el asesinato de María Marta García Belsunce, ocurrido en octubre de 2002 en el country Carmel, en Pilar. A través de testimonios y material de archivo, la producción repasa la investigación, las sospechas que recayeron sobre su entorno y las controversias judiciales que acompañaron el caso durante años. La serie reconstruye uno de los expedientes policiales que más atención mediática despertaron en Argentina y permite revisar cómo se desarrollaron sus distintas etapas.

Murió Michael Gray: quién fue el actor que dio vida al primer Billy Batson de la televisión

"El vendedor de ilusiones: el caso Generación Zoe"

El documental aborda el caso de Generación Zoe, la organización encabezada por Leonardo Cositorto que prometía rendimientos económicos elevados a quienes participaban de su sistema de inversiones. La producción reconstruye el crecimiento de la organización, su discurso empresarial y las denuncias que derivaron en investigaciones judiciales. El caso abrió un debate sobre los riesgos de las promesas de ganancias extraordinarias y la manera en que determinados esquemas logran captar participantes mediante discursos motivacionales y una imagen de éxito.

Las historias del deporte argentino

"Ángel Di María: Romper la pared"

Ángel Di Maria

La miniserie documental reconstruye la vida del futbolista desde sus primeros pasos en Rosario hasta su consagración con la Selección argentina. A través de tres episodios, repasa los desafíos que enfrentó durante su carrera, sus experiencias en clubes europeos y el camino que lo llevó a ganar los títulos más importantes con el seleccionado.

La producción también se detiene en los momentos difíciles que atravesó antes de convertirse en uno de los protagonistas de la historia reciente del fútbol argentino. Su recorrido permite conocer la dimensión personal de una carrera que tuvo su punto culminante con la conquista de la Copa América y el Mundial de Qatar 2022.

"Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo"

Emiliano "Dibu" Martiínez

La historia de Emiliano Martínez combina sus comienzos, la búsqueda de oportunidades en el fútbol europeo y su consolidación como arquero de la Selección argentina.

La producción anunciada por Netflix propone reconstruir el recorrido del jugador que pasó de ser un joven con el sueño de llegar a Primera a convertirse en una de las figuras más reconocidas de la consagración argentina en Qatar 2022. El proyecto utiliza testimonios y dibujos animados para contar su historia. Antes de incluirlo en una guía de fin de semana, conviene comprobar que la película figure efectivamente como disponible en el catálogo argentino.

"Sean eternos: campeones de América"

La miniserie documental se centra en la Selección argentina que conquistó la Copa América de 2021, un título que puso fin a una extensa sequía de trofeos oficiales para el seleccionado mayor.

La producción recupera la preparación del equipo, las experiencias de sus protagonistas y el significado de aquella consagración para los futbolistas y los hinchas. También permite repasar el camino de Lionel Messi y sus compañeros hacia un triunfo que cambió el clima alrededor del equipo nacional antes del Mundial de Qatar.

"Apache: la vida de Carlos Tévez"

Carlos Tevez

Esta serie biográfica reconstruye los primeros años de Carlos Tévez en Fuerte Apache, su entorno familiar y las dificultades que atravesó antes de llegar al fútbol profesional. A diferencia de un documental tradicional, la producción utiliza actores para representar distintos momentos de su vida. El relato pone el foco en el contexto social en el que creció y en las circunstancias que marcaron su camino hasta convertirse en una figura del fútbol argentino e internacional.

"Fangio: el hombre que domaba las máquinas"

Juan Manuel Fangio

Juan Manuel Fangio fue uno de los pilotos más importantes de la historia del automovilismo mundial. Este documental reconstruye su trayectoria deportiva y repasa los logros que lo convirtieron en una figura legendaria de la Fórmula 1.

La producción recupera la historia de un hombre que pasó de sus comienzos en Balcarce a competir en los principales circuitos internacionales. Su recorrido permite conocer tanto sus condiciones al volante como el contexto de una época en la que el automovilismo implicaba riesgos muy diferentes de los actuales.

"Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada"

Guillermo Vilas

Guillermo Vilas marcó una época en el tenis argentino y se convirtió en una referencia internacional de ese deporte. El documental recorre su carrera, sus principales logros y el lugar que ocupó en la historia del tenis. La producción también permite dimensionar la transformación que representó su irrupción para el deporte nacional y el impacto que tuvo su figura en las generaciones que llegaron después.

SC/ML