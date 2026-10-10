Sorpresa en los boxes de la Fórmula 1: el canciller Pablo Quirno apareció en el Gran Premio de Singapur

La presencia del canciller argentino, Pablo Quirno, en el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur llamó la atención este sábado en las pruebas de clasificación, y el funcionario contó luego que fue invitado al evento, y que aprovechó para seguir con las gestiones para tratar de que la Argentina pueda volver al calendario anual de la máxima categoría del automovilismo.

Durante su visita al circuito, el funcionario se reunió con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, para transmitirle la intención del país de volver a ser sede de un Gran Premio. Quirno compartió el encuentro en sus redes sociales y explicó que había viajado por invitación de autoridades del Gobierno de Singapur.

Autocrítica de Franco Colapinto tras la clasificación en el GP de Singapur: "Un desastre"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Le transmití la aspiración de la Argentina de volver a ser sede de un Gran Premio de Fórmula 1. Nuestro país tiene una rica historia en el automovilismo y una pasión que nos distingue”, escribió Quirno en su cuenta de X.

En la publicación, también agradeció la invitación de la ministra de Comercio de Singapur, Grace Fu, y del ministro de Energía, Tan See Leng. Además, sostuvo que la tradición automovilística argentina y el interés internacional que despierta el país justifican el objetivo de recuperar una fecha del calendario.

Cuándo fue la última carrera de Fórmula 1 en la Argentina

La última vez que la Fórmula 1 disputó un Gran Premio en el país fue el 12 de abril de 1998, en el Autódromo de Buenos Aires. En aquella carrera, el alemán Michael Schumacher, al volante de una Ferrari, se quedó con la victoria.

Desde entonces, la Argentina no volvió a integrar el calendario de la categoría. Sin embargo, el interés por recuperar la competencia se mantiene y el Gobierno busca avanzar tanto en las gestiones institucionales como en las obras necesarias para adaptar el circuito porteño a las exigencias actuales.

La posibilidad de recibir nuevamente a la Fórmula 1 requiere cumplir con los estándares técnicos y de seguridad establecidos por la Federación Internacional del Automóvil (FIA). La aprobación del circuito es uno de los pasos centrales para que pueda ser considerado como sede de una carrera.

Qué falta para que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina

El Gobierno impulsa la remodelación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de adecuarlo a los requisitos de la categoría. Las obras apuntan a modernizar el trazado y las instalaciones para que puedan recibir una competencia internacional de esa magnitud.

Pero la renovación del autódromo no garantiza por sí sola el regreso. Además de obtener la aprobación técnica correspondiente, la Argentina necesita acordar con la organización de la Fórmula 1 su incorporación al calendario oficial.

En cuanto a los plazos, el calendario de 2027 ya fue presentado, por lo que una eventual incorporación para esa temporada dependería de que se libere un lugar por la cancelación de otra fecha. De cara a 2028, la posibilidad dependerá del avance de las obras, la aprobación del circuito y las negociaciones con la categoría.

LB