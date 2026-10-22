La radio argentina tuvo su noche de celebración este miércoles 21 de octubre con una nueva edición de los premios Martín Fierro de Radio. La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), reconoció a las producciones del período 2025/2026 a lo largo de 32 categorías, además de cinco homenajes y el galardón de Oro, que quedó en manos de María O’Donnell.

“Qué emoción tan inesperada”, expresó la periodista. Luego de agradecer a APTRA, O’Donnell recordó su formación en las redacciones de Página 12 y La Nación, y su desembarco en la radio luego de convertirse en madre. “Me fueron cobijando de a poquito y me terminé enamorado perdidamente de este medio tan noble”, sostuvo al recibir el premio mayor de la entidad liderada por Luis Ventura.

En sus agradecimientos, además del equipo que la acompaña cada mañana y de los oyentes, también estuvieron Magdalena Ruiz Guiñazú, Jorge Lanata, Ernesto Tenembaum, Andy Kusnetzoff y Andrés Pandiella, que en Metro y en Urbana Play apostó por su trabajo.

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“Me costó muchísimo poder tener un programa de primera mañana. Todavía, los que opinan sobre política y economía en la radio y en la televisión son predominante hombres, nos cuesta mucho a las mujeres que nos den ese lugar”, remarcó la conductora.

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“Somos felices haciendo radio, un periodismo que no grita, que no adjetiva, que no se enoja, que no apela a los sentimientos de la furia sino de conversación”, concluyó en su discurso de agradecimiento.

Antes de recibir el máximo galardón, O’Donnell conversó con LA NACION sobre cómo reaccionaría si se quedaba con el Oro. “No sé, me desmayo acá mismo. Es un honor. El podio de la radio de programas que dejan huella”, expresó.

Además, reflexionó sobre las diferencias entre el Oro en radio y en televisión, y destacó el valor de la continuidad en el medio. “Llevo casi diez años al frente de la primera mañana y me parece que la radio, a diferencia de otros medios, te pide permanencia en el tiempo”, señaló. En esa línea, sostuvo que un reconocimiento de esa magnitud premia una trayectoria sostenida y no un pico de audiencia asociado a un acontecimiento puntual.

RM / AF