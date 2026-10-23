Murió Michael Gray: quién fue el actor que dio vida al primer Billy Batson de la televisión

Michael Gray, recordado por interpretar a Billy Batson en la serie televisiva Shazam!, murió a los 75 años. Su representante confirmó el jueves 22 de octubre que el fallecimiento se había producido el viernes 16 por causas naturales. El actor se encontraba en Palm Desert, California.

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Su nombre quedó ligado a una de las adaptaciones televisivas de superhéroes más recordadas de los años setenta. En una época anterior al despliegue de efectos visuales de las actuales películas del género, Gray encarnó al joven que se transformaba en un poderoso defensor de la justicia al pronunciar una sola palabra: “¡Shazam!”.

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Michael Gray y el personaje que marcó su carrera

Gray se incorporó a Shazam! en 1974 como Billy Batson, el adolescente que podía convertirse en el superhéroe conocido entonces como Capitán Marvel. La producción integró la programación infantil de los sábados por la mañana de la cadena estadounidense CBS y se emitió entre septiembre de 1974 y octubre de 1976, durante tres temporadas.

El actor interpretaba a Billy, mientras que la versión adulta del héroe estaba a cargo de otros intérpretes. Jackson Bostwick asumió inicialmente ese personaje y luego fue reemplazado por John Davey. Esa división de papeles era parte del mecanismo central de la ficción: el muchacho y su alter ego tenían rostros diferentes.

Las aventuras combinaban situaciones de peligro con enseñanzas destinadas al público infantil. Billy recorría distintos lugares, ayudaba a personas en dificultades y se enfrentaba a injusticias. La resolución de los conflictos permitía incorporar mensajes sobre la responsabilidad y la convivencia.

En la Argentina, la serie encontró una audiencia a través de Canal 11, la señal que posteriormente se convirtió en Telefe, a fines de los años setenta. Sus tres temporadas, con un total de 28 episodios, alcanzaron para instalar al personaje entre los recuerdos de quienes crecieron con aquella programación. Según reconstruyó Noticias Argentinas, fue una de las propuestas infantiles populares de ese período.

Su trayectoria más allá de Shazam!

Aunque Billy Batson fue su personaje más reconocido, la carrera de Gray incluyó otras producciones televisivas. En 1972 integró The Little People, de NBC, junto con Brian Keith y Shelley Fabares, uno de los trabajos que impulsaron su recorrido profesional.

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También apareció en The Brady Bunch, conocida como La tribu Brady, donde interpretó a Jeff, un novio de Marcia. Su trayectoria sumó participaciones en Room 222, Marcus Welby, M.D., La novicia voladora y Dinastía, además de trabajos cinematográficos.

La exposición que consiguió durante aquellos años también lo acercó al fenómeno de los ídolos juveniles de los años 70. Su imagen apareció con frecuencia en las portadas de Tiger Beat y otras revistas dirigidas a adolescentes, que acompañaron su popularidad televisiva.

Su regreso al universo de Shazam! en el cine

Casi medio siglo después de la serie, Michael Gray volvió a vincularse con el personaje mediante una breve aparición en ¡Shazam! La furia de los dioses, estrenada en 2023. Su participación funcionó como un puente entre la adaptación televisiva de los setenta y la nueva etapa cinematográfica del superhéroe.

Ese regreso recuperó el rostro del Billy Batson original para los espectadores que lo habían conocido en televisión. Aunque su carrera abarcó otras ficciones, fue aquel adolescente de Shazam! el que definió su lugar en la memoria del público.