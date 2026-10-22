Muerte de Maradona: finalizó el juicio con un médico absuelto y el resto conocerá el veredicto en diciembre

El juicio por la muerte de Diego Maradona concluyó este jueves en San Isidro, luego de una extensa etapa de audiencias y alegatos en la que fiscales, querellantes y defensores expusieron sus argumentos. Con el cierre del debate, los jueces comenzarán a deliberar para resolver la situación de los imputados que continúan en el proceso.

Uno de los resultados de la última etapa fue la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, quien había llegado al juicio acusado de homicidio simple con dolo eventual. La Fiscalía y los abogados de las familias de Maradona desistieron de sostener los cargos en su contra al considerar que no había pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad penal en el fallecimiento.

Di Spagna, de 53 años, había intervenido como médico interconsultor durante la internación domiciliaria del exfutbolista y lo había atendido en una oportunidad. Su situación se diferenció de la del resto de los acusados, sobre quienes las partes mantuvieron sus respectivas posiciones durante los alegatos.

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Quiénes son los acusados que esperan el veredicto

El tribunal deberá resolver la situación de Leopoldo Luque, neurocirujano y médico personal de Maradona; Agustina Cosachov, psiquiatra; Carlos Díaz, psicólogo; Nancy Forlini, coordinadora de la atención médica; Ricardo Almirón, enfermero, y Mariano Perroni, jefe de enfermeros.

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La Fiscalía y las querellas solicitaron distintas penas para los acusados, con diferencias en la calificación de las conductas atribuidas y en los años de prisión reclamados. Las defensas, en tanto, buscaron cuestionar las pruebas presentadas y pidieron absoluciones para sus representados.

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón integran el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, encargado de evaluar las pruebas reunidas durante el debate y determinar si corresponde atribuir responsabilidad penal a los acusados.

Una causa que busca esclarecer los últimos días de Maradona

El proceso se centró en la atención que recibió el exfutbolista durante su internación domiciliaria en una vivienda de Tigre, donde murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años. La investigación buscó establecer si las decisiones y omisiones de quienes estaban a cargo de su cuidado tuvieron incidencia en el desenlace.

El debate había comenzado nuevamente en abril de 2026, después de que el primer juicio fuera anulado en 2025 por el escándalo que involucró a una de las juezas y la realización de un documental sobre el caso. Esta vez, el proceso avanzó hasta el cierre de los alegatos y quedó a la espera de la decisión judicial.

El 22 de diciembre será la fecha prevista para conocer el veredicto sobre los seis imputados restantes. La resolución determinará el desenlace de esta etapa judicial, que busca establecer las responsabilidades por la muerte de uno de los futbolistas más reconocidos de la historia argentina.