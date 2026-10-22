La Corte dejó firme la condena a un prefecto por abusar de una subalterna en Misiones

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a 15 años de prisión contra un oficial de la Prefectura Naval Argentina por abusar sexual, laboral y psicológicamente de una subalterna entre 2020 y 2022 en Misiones.

La decisión recayó sobre Jorge Daniel Barceló, condenado por los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica de instrumento público, abuso sexual simple consumado en dos hechos y en grado de tentativa en un hecho, abuso sexual con acceso carnal consumado en tres hechos y en grado de tentativa en un hecho, según publicó NA..

Caso Nancy Godoy: el hijo de la docente criticó a los fiscales y confirmó que Fernando Burlando asumirá la querella

Fallo de la Corte Suprema

Los delitos fueron agravados por haber sido cometidos por un integrante de una fuerza de seguridad en ocasión de su función, todo en concurso real.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó el recurso presentado por la defensa por falencias formales en la presentación.

Caso Nancy Godoy en Corrientes: detuvieron al capataz de la estancia y será imputado por femicidio

La denuncia

Según la denuncia, en octubre de 2022 Y.N.C. se presentó ante la Justicia para denunciar hostigamiento y acoso laboral que, de acuerdo con su relato, comenzaron poco después de su ingreso a la PNA, dos años antes.

La denunciante sostuvo que, tras sufrir un accidente que le provocó una fractura en la muñeca, pasó a desempeñar tareas administrativas y Barceló comenzó a hostigarla.

También declaró que el prefecto la invitó a tomar algo para conocerse mejor y que, ante su rechazo, su superior la maltrataba, la denigraba e insultaba.

La joven afirmó que recibió sanciones y bajas calificaciones tras rechazar una nueva invitación, en un contexto de vulnerabilidad en el que luego denunció ataques sexuales.

En 2025, el Tribunal Oral Federal de Posadas realizó el juicio oral, en el que el acusado negó los hechos y fue condenado. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia en mayo, antes de que la defensa intentara llegar a la Corte Suprema.

Fuente: NA.