Encuesta bonaerense: Kicillof supera a Milei pero el mejor potencial electoral es de un libertario

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, supera al presidente Javier Milei tanto en imagen positiva como en aprobación de gestión en la provincia de Buenos Aires, aunque el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, es quien encabeza el ranking de potencial electoral para la Gobernación en 2027.

Así lo indica una encuesta de la consultora Zuban Córdoba, realizada entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre y publicada por NA sobre una muestra de 1.000 casos, con un margen de error de +/- 3,1 puntos porcentuales, que expuso diferencias en la valoración de las administraciones nacional y provincial, además del escenario electoral.

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Encuesta 2027

La diferencia entre ambos mandatarios también se refleja en sus imágenes personales: Kicillof encabeza el ranking con un 49% de imagen positiva, por encima de la ex presidenta Cristina Kirchner, que obtiene un 45,5%; del ex ministro de Economía Sergio Massa, con un 40,4%; y del propio Milei, que alcanza solo un 35,7%.

De esta manera, el gobernador presenta una valoración favorable superior a la de las principales figuras del oficialismo nacional y también a la de otros referentes del peronismo.

Sin embargo, el escenario cambia cuando la encuesta analiza el potencial electoral de los dirigentes que podrían competir por la sucesión de Kicillof en las elecciones provinciales de 2027 en las que el gobernador no tiene reelección.

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Elecciones 2027

En ese apartado, Santilli aparece con el mayor techo electoral, al reunir un 21,9% de personas que aseguran que lo votarían y otro 17,5% que probablemente lo harían, lo que representa un potencial conjunto del 39,4%.

El dirigente libertario, que ganó las elecciones legislativas bonaerenses de 2021 y 2025 y compitió por la Gobernación en 2023, también registra un 47,6% de rechazo y un 13% de encuestados que no saben o no contestan.

Detrás de Santilli se ubica Massa, con un potencial electoral del 38,9%, integrado por un 13,5% de voto seguro y un 25,4% de voto probable.

El tercer puesto corresponde al ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, con un techo del 35,1%, compuesto por un 18,2% de voto seguro y un 16,9% de voto probable.

La diferencia entre los dos primeros es de apenas medio punto porcentual, inferior al margen de error informado para el estudio.

l relevamiento también incluye a la vicepresidenta Victoria Villarruel, con un potencial del 34,6%; al dirigente del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, con un 26,8%; y al exintendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela, con un 26,5%.

Más atrás aparecen el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, con un 26,1%; Facundo Manes, con un 24,8%; y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, con un 23,2%.

Entre los restantes dirigentes evaluados figuran Julio Alak, con un 18,5%; Mayra Mendoza, con un 17,9%; Federico de Achával, con un 15%; Leonardo Nardini, con un 14,9%; Carlos Bianco, con un 12,5%; y Sebastián Pareja, con un 11,4%.

El trabajo aclara que el mayor potencial de Santilli no constituye una proyección de intención de voto en una elección concreta, sino la suma de quienes manifiestan que votarían con seguridad o probablemente a cada dirigente.

El estudio de Zuban Córdoba refleja así un escenario en el que Kicillof obtiene mejores evaluaciones que Milei en territorio bonaerense, mientras que Santilli y Massa presentan techos electorales similares ante una eventual competencia por la Gobernación provincial.