Sameep reportó fallas tras las lluvias: menor bombeo al interior y posibles cortes de agua

El suministro de agua potable en distintas localidades del Chaco podría registrar bajas de presión e interrupciones por desperfectos que Sameep atribuyó a las condiciones climáticas de la madrugada de este jueves. Según informó la empresa, las fallas eléctricas obligaron a operar con menor bombeo desde Barranqueras hacia Presidencia Roque Sáenz Peña y las localidades intermedias, a través del Primer y Segundo Acueducto del Interior.

Los inconvenientes también alcanzan al Área Metropolitana del Gran Resistencia, donde se reportó otra falla eléctrica en la Cisterna Central. Por esa situación, la prestadora advirtió que podrían presentarse dificultades en la distribución, mientras sus equipos intervienen sobre los sistemas afectados.

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Cuánto llovió en la zona

El relevamiento de precipitaciones consignó 68 milímetros en Barranqueras, el punto desde donde se bombea agua hacia el interior provincial. También registró 58 milímetros en Puerto Vilelas y 57 en Resistencia. En localidades cercanas, los acumulados fueron de 51 milímetros en Colonia Benítez y 45 en Puerto Tirol. La distribución de las lluvias fue desigual: Makallé anotó 6 milímetros y La Verde, 3.

Trabajos en marcha, sin un plazo concreto de normalización

El presidente de Sameep, Javier Mattina, sostuvo que el personal trabaja para recuperar el funcionamiento habitual de las instalaciones. “Estamos trabajando para recuperar progresivamente los niveles normales de bombeo y distribución. Solicitamos a los usuarios hacer un uso responsable del agua mientras duren estas tareas”, expresó.

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Por su parte, el gerente de Producción y Electromecánica, Mario Moreira, indicó que los desperfectos comprometieron equipos utilizados para producir y bombear agua. Aseguró que los técnicos y operarios buscan restablecer el servicio “en el menor tiempo posible”. El comunicado no precisó cuánto demandarán las reparaciones ni cuándo se recuperará por completo el abastecimiento. Hasta entonces, la empresa pidió moderar el consumo de agua potable.