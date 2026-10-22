Victoria Cantero seguirá presa por el crimen de Julián Álvarez: rechazaron su apelación a la prisión preventiva

La defensa de Victoria Luz Cantero no consiguió que la joven recuperara la libertad. Este jueves 22 de octubre, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia rechazó el recurso contra su prisión preventiva, luego de analizarlo en una audiencia celebrada el miércoles. Cantero está imputada por el homicidio agravado por el vínculo de su pareja, Julián Álvarez Guardia, ocurrido el 2 de agosto.

La investigación aún debe completar distintas medidas para reconstruir lo sucedido. Entre las tareas pendientes figuran pericias sobre teléfonos celulares, estudios sobre la mecánica del hecho y evaluaciones psicológicas. Esas pruebas forman parte del recorrido de una causa cuya acusación deberá discutirse ante un jurado popular.

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De acuerdo con las estimaciones que recibió la familia, el debate podría realizarse dentro de alrededor de un año, aunque ese plazo depende del avance del expediente. Por ahora, la resolución mantiene la detención cautelar de Cantero, cuya responsabilidad penal deberá determinarse en el juicio y quien conserva su presunción de inocencia.

La querella había advertido sobre el riesgo de fuga

Antes de conocerse la decisión, el abogado querellante Pablo Vianello había expresado su preocupación por una eventual excarcelación. El letrado vinculó ese temor con la posibilidad de una condena a prisión perpetua y sostuvo: “Existen probabilidades muy concretas, a nuestro entender, de que se pueda profugar y que nunca podamos llegar a realizar el juicio por jurados”.

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Los familiares de Julián habían acudido a los tribunales para pedir que continuara detenida. Entre ellos estuvo su hermana, Leticia Guardia, quien describió el esfuerzo que significa sostener el reclamo de justicia: “Creo que es mi hermano el que me está dando las fuerzas también para levantarme cada día y para venir y pelear acá”. Con el rechazo de la apelación, la Cámara mantuvo la medida que la familia había solicitado preservar.