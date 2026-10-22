Ranking de gobernadores: Valdés y Zdero salieron del top ten, mientras que Passalacqua cayó al 5° lugar

Los tres mandatarios del Nordeste Argentino (NEA) cerraron el mes de octubre con saldos de aprobación ciudadana positivos en sus distritos, aunque mostraron retrocesos en la tabla general del ranking de gobernadores que elabora mensualmente la consultora CB Global Data.

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El estudio de opinión pública se llevó a cabo entre el 11 y el 15 de octubre sobre un muestreo total de 24.612 casos a nivel nacional, con un promedio de entre 886 y 1.176 encuestados por provincia y un margen de error del +/- 2,9 % al 3,3 %.

La performance de los mandatarios del NEA

Los datos reflejaron que el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, registró una imagen positiva del 50,4 % (desglosada en un 32,8 % de ponderación "muy buena" y un 17,6 % "buena"), frente a un 47,1% de desaprobación (24,4 % "muy mala" y 22,7 % "mala").

Con este resultado, el mandatario correntino descendió dos casilleros en relación a la medición de septiembre —pasando del noveno al undécimo lugar— y quedó ubicado fuera del lote de los diez mejor calificados del país.

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Por su parte, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, experimentó el repliegue más pronunciado de la región al caer del primer al quinto puesto a nivel nacional. Pese a la baja, conserva una aceptación del 52,8 % (22,5 % "muy buena" y 30,3 % "buena") contra un 43 % de rechazo (25,6 % "muy mala" y 17,4 % "mala").

En tanto, el mandatario de Chaco, Leandro Zdero, tuvo un retroceso de dos posiciones (se ubicó en el casillero 12º) cosechando un 50,1 % de imagen favorable (18,1 % "muy buena" y 32 % "buena") y un 46,1 % de consideración negativa (19,3 % "muy mala" y 26,8 % "mala"), completando el mapa del NEA con guarismos por encima del umbral del 50%.

El panorama nacional y los extremos del ranking

El podio de gobernadores con mayor respaldo social en este turno mensual quedó liderado por Rolando Figueroa (Neuquén) con el 55,8 % de imagen positiva, escoltado por Osvaldo Jaldo (Tucumán) con el 53,7 % y Gustavo Sáenz (Salta) en el tercer escalón con el 53,4 %.

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En el extremo opuesto del listado de CB Global Data, las calificaciones más desfavorables del mes de octubre correspondieron al riojano Ricardo Quintela en el último lugar (42,8%), precedido por Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires (43,1%) y Gustavo Melella de Tierra del Fuego (43,5%).

Finalmente, la consultora destacó que el mayor crecimiento intermensual lo anotó el catamarqueño Raúl Jalil con una suba de 2 puntos porcentuales, mientras que la desaceleración más acentuada la sufrió Alberto Weretilneck (Río Negro), quien resignó 3,1 puntos de aprobación respecto del informe previo.