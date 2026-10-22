Caso Nancy Godoy en Corrientes: detuvieron al capataz de la estancia y será imputado por femicidio

La investigación judicial por la desaparición de la docente Nancy Estela Godoy en el paraje El Malezal dio un giro determinante. El Ministerio Público Fiscal de Corrientes confirmó la detención de Ireneo Zarza, capataz de la estancia "El Curupí", quien en las próximas horas será imputado formalmente por la figura de femicidio.

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La medida fue requerida por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de la ciudad de Esquina. Según los testimonios y elementos incorporados al legajo de investigación fiscal, las autoridades ubican a Zarza en un "puesto tapera" a solo 150 metros de la Escuela Rural N.º 626 durante las horas previas a la desaparición. Los declarantes señalaron además que el sospechoso solía pernoctar allí, consumía bebidas alcohólicas y mostraba comportamientos agresivos.

En paralelo, la Justicia provincial profundiza la hipótesis sobre el rol de Rosa Leguizamón como facilitadora del crimen. De acuerdo con el expediente, la mujer le habría mentido a Godoy sobre las posibilidades de regresar el fin de semana al casco urbano de Esquina y habría brindado testimonios falsos sobre su posterior viaje a una fiesta de doma en Sauce.

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Allanamientos, secuestro de prendas y muestras de ADN

Durante un procedimiento de allanamiento concretado por la Policía de Corrientes en la vivienda de Leguizamón en la localidad de Sauce, los efectivos secuestraron una campera negra y dos alpargatas. Las prendas serán exhibidas en las próximas horas a los familiares de la docente rural para su reconocimiento formal.

Asimismo, la representación fiscal avanza en la toma de muestras de ADN a la hermana y al hijo de Nancy Godoy. El objetivo del Ministerio Público Fiscal es obtener el perfil genético de referencia para concretar cotejos ante eventuales hallazgos en la zona donde se intensifican los rastrillajes con el apoyo de la Gendarmería Nacional Argentina y helicópteros del Gobierno provincial.