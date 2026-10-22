Caso Nancy Godoy: el hijo de la docente criticó a los fiscales y confirmó que Fernando Burlando asumirá la querella

En un contundente reclamo de justicia por la desaparición de la docente rural Nancy Estela Godoy, su hijo Sebastián Medina arremetió contra el desempeño de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de la ciudad de Esquina y denunció maniobras de encubrimiento. Además, confirmó que en las próximas horas se reunirán con el abogado Fernando Burlando para que tome las riendas de la querella unificada junto al equipo legal de la familia.

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Medina expresó su profunda disconformidad con el manejo institucional de la causa encabezada por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González. "Los fiscales no nos informaron nada todavía. Nada de lo que se encontró, nada de lo que se halló. No reconocimos nada tampoco nosotros, los hijos", criticó el joven respecto a las prendas secuestradas en la localidad de Sauce por la Policía de Corrientes, recriminando que la información trascienda a la prensa antes que a los familiares directos. "No sé qué quieren ocultar, qué quieren tapar", aseveró.

El joven cuestionó también la dilación en los arrestos de Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas, remarcando que ambos debieron quedar privados de la libertad desde el primer momento. Asimismo, reveló una anomalía clave respecto al último contacto telefónico: en lugar de los habituales audios de voz de su madre, solo ingresaron dos mensajes de texto, por lo que sospecha que el teléfono pudo ser manipulado por terceros.

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Las sospechas sobre la estancia y el pedido de nuevas citaciones

Para el entorno familiar de la docente, la responsabilidad penal no se agota en los imputados detenidos. Medina solicitó que la Justicia provincial cite a declarar a la propietaria del establecimiento ganadero El Curupí, advirtiendo que "nunca dio la cara ni ofreció ayuda mientras la estancia seguía funcionando normalmente".

Bajo esa línea, sostiene la hipótesis de una autoría intelectual. "Sé que algo le habrán hecho, pero mandado por alguien. Mi mamá sabía cosas, habrá visto cosas dentro de la estancia", dijo en declaraciones a radio Dos.

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A su vez, dirigió sus sospechas hacia el exdirector del establecimiento escolar, Norberto Gamarra, a quien calificó como una pieza no investigada por el Ministerio Público Fiscal. Según el relato del hijo de Nancy Godoy, Gamarra desvió a la docente en su primer día de clases por un trayecto riesgoso desde Pueblo Libertador, conocía en detalle a los peones detenidos y a la dueña del predio, y se había expresado en términos despectivos sobre la docente.

Con la inminente sumatoria de Burlando a la querella, la familia buscará reorientar las medidas de prueba, profundizar los rastrillajes coordinados con la Gendarmería Nacional Argentina y acelerar la toma de muestras de ADN para determinar el paradero de la educadora correntina.