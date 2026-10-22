Inscripciones escolares en Corrientes: en noviembre habilitan la preinscripción online para el ciclo 2027

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Educación de la Provincia, anunció oficialmente que durante el mes de noviembre estará abierto el período de preinscripción online para aquellos alumnos aspirantes a ingresar por primera vez a establecimientos educativos de gestión estatal para el ciclo lectivo escolar.

El trámite abarca a las salas de 4 y 5 años del nivel inicial (exceptuando a los niños de 4 años que continúen en la misma institución para la sala de 5), así como también a los alumnos matriculados que cambian de nivel educativo: de sala de 5 años a 1° grado de nivel primario, y de 6° grado a 1er año del nivel secundario.

Los tutores deberán realizar el procedimiento en la plataforma digital oficial habilitada por la cartera educativa en el sitio web inscripciones.mec.gob.ar.

Cronograma oficial por niveles educativos

Para ordenar la carga del sistema y la atención a las familias correntinas, el Ministerio de Educación estableció el siguiente calendario de inscripción según la etapa correspondiente:

Nivel Inicial (salas de 4 y 5 años): la preinscripción online estará disponible desde el lunes 2 hasta el viernes 13 de noviembre.

Nivel Primario (1° grado): el sistema habilitará las solicitudes desde el lunes 16 hasta el miércoles 25 de noviembre.

Nivel Secundario (1er año): el trámite digital podrá completarse desde el miércoles 25 de noviembre hasta el viernes 4 de diciembre.

Las autoridades del Gobierno provincial remarcaron la importancia de respetar las fechas pautadas para cada nivel para garantizar la asignación de vacantes en las escuelas de la provincia.