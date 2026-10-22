Comercio electrónico: 6 de cada 10 nuevos compradores online viven en las provincias

La federalización del consumo digital se afianza como uno de los principales motores de crecimiento para el ecosistema del comercio electrónico en la Argentina y, de acuerdo con los datos difundidos por el Informe Mid Term 2026 realizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), las provincias del país concentran actualmente la mayor parte de las incorporaciones al canal online.

El reporte, publicado por NA, revela que el 61% de los consumidores que realizaron su primera compra digital durante 2026 reside en el Interior del país.

Según los datos, este porcentaje se distribuye de la siguiente manera: la región Centro encabeza con el 26%, seguida por el Noroeste con el 15%, el Noreste con el 11%, la región de Cuyo con el 8% y la Patagonia con el 4% restante.

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Comercio electrónico

En contraposición, el 39% de los nuevos compradores de este período corresponde de manera conjunta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Esta distribución evidencia un desplazamiento del protagonismo digital hacia las distintas jurisdicciones provinciales del territorio nacional.

En este marco, Gustavo Sambucetti, Director Institucional de CACE, remarcó que "la expansión del comercio electrónico en el interior de la Argentina se muestra en dos sentidos. Por un lado, consumidores que adoptan el canal online para sus compras cotidianas y, por el otro, comercios y marcas locales que encuentran en el ecommerce la oportunidad de expandir su negocio, llegar a nuevos clientes en su propia región y venderle a otras partes del país".

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2026

En lo que va del 2026, el 16% de los argentinos debutó en las compras online, lo que marcó un crecimiento sostenido frente al 13% registrado durante el ejercicio 2025 y al 6% que se había contabilizado en el año 2024.

Este nuevo flujo de compradores está conformado de manera predominante por un público compuesto por hombres y jóvenes de entre 18 y 49 años.

Fuente: NA.