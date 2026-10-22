El agua cubre parte de la ruta 63 y hay más de 60 familias evacuadas en Colonia Benítez

El avance del agua afecta un sector de la ruta provincial 63 en Puerto Antequeras, en medio de la emergencia por las inundaciones que atraviesa Colonia Benítez. Durante una inspección realizada este jueves 22 de octubre, a las 11.50, la Policía Caminera detectó agua sobre el asfalto en el tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 2, hasta el puente del río Tragadero.

Los efectivos de la División Patrulla Vial y Puestos Camineros continuaron la recorrida después del puente y no encontraron agua sobre la calzada en el sector inspeccionado. Los controles forman parte de las tareas preventivas que la fuerza encuadró en su plan de contingencia por El Niño.

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La afectación de los caminos ocurre mientras numerosas familias de las zonas ribereñas necesitan asistencia. En diálogo con Radio Libertad, el intendente Sergio Phipps informó que hay entre 65 y 66 familias evacuadas, principalmente en Antequeras y San Pedro Pescador.

El jefe comunal también describió anegamientos en el tramo de la ruta 63 que se extiende desde el final del pavimento hacia la Isla del Cerrito. Según explicó, el agua cubre ese camino y complica la situación de quienes viven a sus costados.

Phipps estimó que durante la noche habían caído entre 60 y 70 milímetros de lluvia, aunque señaló que una tormenta de las primeras horas de la mañana provocó los mayores daños, especialmente en viviendas precarias afectadas por los vientos. A ese escenario se agrega la crecida: indicó que el hidrómetro de Barranqueras, utilizado como referencia por el municipio, seguía registrando aumentos.

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“Estamos colapsados”: las dificultades para asistir a vecinos y animales

Ante los reclamos por la asistencia a personas y animales aislados, Phipps reconoció las limitaciones de respuesta. “Estamos colapsados y también en ese sentido es muy importante la ayuda y la colaboración de todos”, manifestó. Atribuyó esas dificultades a los recursos de un municipio de tercera categoría y a la escasa ayuda que, según sostuvo, están recibiendo.

El intendente señaló que cuentan con establecimientos escolares disponibles en San Pedro y Antequeras para utilizarlos como espacios de asistencia. También explicó que algunas familias prefieren permanecer cerca de sus viviendas para cuidar sus pertenencias y animales, que en muchos casos forman parte de su sustento. Para alimentarlos, reciben donaciones de vecinos y voluntarios, entre ellas fardos de alfalfa y maíz.

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Otro obstáculo es la falta de lanchas propias del municipio. Phipps indicó que pueden recurrir a embarcaciones de vecinos y que, al momento de la entrevista, gestionaba una lancha de Prefectura Naval. Además, expresó su disposición a coordinar tareas con rescatistas. En la zona funcionan un destacamento policial sobre la ruta 63 y un dispositivo móvil del Ministerio de Salud provincial.

El camino viejo seguirá cerrado por el daño en otro puente

La localidad también mantiene afectado el acceso conocido como camino viejo, donde la crecida del Tragadero socavó uno de los márgenes del puente Luzuriaga. Se trata de otro de los puntos comprometidos por la emergencia.

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Según explicó Phipps, ese sector depende de Vialidad Provincial y no será habilitado hasta que se concreten las reparaciones y se levanten los cortes existentes en las inmediaciones del río. Mientras tanto, los vecinos de ese sector tienen como alternativa de salida la ruta nacional 11.