Chaco confirmó las fechas de cobro de octubre para jubilados y empleados públicos

El Gobierno del Chaco anunció el cronograma de pago de los haberes de octubre de 2026 para la Administración Pública Provincial. Las acreditaciones se realizarán en dos jornadas consecutivas durante la última semana del mes.

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Cuándo cobra cada sector

El cronograma comenzará el jueves 29 de octubre con los jubilados y pensionados. Los fondos podrán retirarse a través de cajeros automáticos a partir de las 21 horas.

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El viernes 30 de octubre será el turno de los empleados públicos activos, quienes tendrán disponibles sus salarios para la extracción por cajeros desde el mismo horario, según lo informado por el Ejecutivo provincial.