Desde el ‘Bailando’ a rincones populares de Miami

En el arte me interesa explorar la creatividad, intentar realizar propuestas originales. Un desencadenante de la existencia misma, yo elegí ser artista o se me dio, por las vueltas de la vida.

En esa búsqueda de poder trabajar en cualquier idea, fui experimentando con el aerosol, el reciclaje y en este último tiempo con la abstracción en mi serie Exabrupto de color y partir de la pandemia con la performance.

Fueron muchos años de esfuerzo, de abordar distintos desafíos en el espacio público.

Desde chico admiré a Dalí, Berni o Regazzoni, con su galpón ferroviario y sus esculturas en chatarra. Si bien yo estaba con los murales ya sentía esas ganas de sumar el reciclaje a mi trabajo, no tanto con hierros y soldaduras, sino otro tipo de materiales, más livianos, plásticos, electrodomésticos, muebles, autopartes, etc, un poco más “brutal” en el sentido de “crudo” de la chatarra, la que se ve y se reconoce fácilmente al mirar la obra. Lo que denomino Arte Cartonero o Trash Art. Me parece un camino original para recorrer, y trato de crear un lenguaje propio, si bien todos tenemos nuestras influencias, mi objetivo es poder tener una mirada distinta. Paso mucho tiempo desde esos inicios en Mercedes con el Vómito publicitario, mi primer lateral de edificio, en 1996, en dónde incorporé chatarra, hasta que pude profundizar esta línea de trabajo con El viejo del desarmadero, Tecno rasta y Chino milenario, Chatarra zen, Leguisamo solo, La vaca radioactiva y Unicornio de Troya.

La figuración siempre estuvo presente en mis murales, en un primer momento como un grotesco de la realidad, reflejando personajes que admiro o cotidianos que se suman a la composición. Con el tiempo intenté ir perfeccionándome en el estilo, y lo abordo siempre desde el respeto y cariño como lo hice con Maradona, Gardel o Charly, en situaciones imaginarias.

Y a mis 50 años, un poco cansado de lo que venía realizando salí de esa zona de confort en la que me encontraba y me lancé con el Exabrupto de color, al principio con un poco de temor a las reacciones de la gente frente a esto, pero la verdad me sorprendió todo del impacto que tuvo.

Entre los caminos inesperados a dónde me llevó el Exabrupto de color, transite situaciones divertidas, (hasta bizarras) como mi participación en la apertura del “Bailando” 2023 o en el Martín Fierro Latino. Si bien mi búsqueda artística no pasa por estos espacios, sino por el arte interdisciplinario y el espacio público, lo tomo como una nota de color. El humor atraviesa mi trabajo y si puedo sacar una sonrisa a la gente mejor.

Y de la mano del Exabrupto de color + Trash art desembarco en Wynwood. Como un “tsunami de color” se fue desarrollando esa terraza de 40 x 60 mts. a la bajada del aeropuesto de Miami, un bus y ese extenso callejón exabrupteado. Como una gran instalación inmersiva que fusiona mis dos series. Me encanta encontrar “joyas” en el descarte y transformarlos a través del exabrupto. “No es salpicado, no es explosión, es Exabrupto de color. Reversionando los conceptos del expresionismo abstracto como la improvisación total, la mancha o el gesto brusco pero sobre grandes dimensiones.

Y como broche de oro de toda esa intervención, tuve la posibilidad de realizar mi segunda escultura, Unicornio de Troya de 4 m de alto. Ruedas de bicicleta, partes de autos y computadoras son algunos de los elementos que la conforman. La pude realizar gracias a la colaboración con la ONG Uniqueer, quien sumó el equipo de realización para poder llevarla adelante.

Como gestor cultural, me interesa generar lazos, encuentros interdisciplinarios e interculturales, con el trabajo que realizamos desde Fundación Cultural Andén 2222, la cual presido. Con ella organizamos diferentes contenidos, muestras colectivas inclusivas como Lunática artes visuales, ya es su sexta edición, en dónde tuvieron lugar más de mil artistas, los talleres de Bondi Gallery y la Universidad del Arte Urbano. Me parece interesante acompañar el proceso creativo de las personas y generar proyectos comunitarios colaborativos.

Para el año próximo, los proyectos continúan. Además de las actividades de la fundación, habrá murales, performances, esculturas e intervenciones de todos los tamaños y formatos. ¡Vamos con tutti!

*Artista urbano y gestor cultural.