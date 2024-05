Diez años rockeando el lado B de la crianza

Los Raviolis cumplimos diez años. Sería mentira si dijéramos que somos una banda de música para infancias, pero también, sería mentira afirmar que somos una banda para un público adulto. Raviolis canta verdades, de esas que no aparecen en las clásicas revistas de crianza.

¿Acaso nos van a decir que encuentran luz y mandalas cada día que suena el despertador a las 6:45? ¿Qué no hay que hacer malabares para poder ir a trabajar cuando no viene la niñera? ¿Que no es un infierno salir volando de madrugada a la Guardia hospitalaria frente a una fiebre alta? ¿O cuando una vocecita llama a las 2 AM desde lo de la abuela para decir que: “prefiere dormir en casa”?

Aunque el universo de propuestas culturales para las infancias o la mirada que se tiene sobre ellas impone una condena sobre cierto humor ácido, con Raviolis nos animamos a romper la burbuja de cristal y la fantasía de “que a los chicos sólo hay que contarles la parte buena y armoniosa de la vida para que resulten personas de bien”. Nosotros buscamos mostrar el “lado B” de la crianza, porque el “lado A”… ¡Ya lo deberíamos tener claro!

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con Los Raviolis, siempre la posta: lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, la expectativa y la realidad. Y lo hacemos desde el lenguaje del rock, que es irreverencia y desprejuicio, pero al mismo tiempo, no militamos la pavada del progresismo sin límites y consultivo, que no hace otra cosas que borrar las asimetrías de la crianza. Ese cuidado es nuestra identidad. Y padres y madres se identifican.

Los fans hablan de la “la misa Raviolera”. Los fans son claramente el público adulto ¡que obliga a sus hijos e hijas a venir a vernos! La mística de la previa, los cantitos del aguante, los gritos antes de salir, las banderas (los “trapos”): todo tiene lugar en un show de Raviolis. Incluso, el legado de esa madre que no renuncia a ser rockera y que ahora pasa la antorcha a la nueva generación y le dice: “Andá hijo, ahora te toca a vos hacer el pogo más grande del mundo”, mientras le prende una vela a San Luca Prodan y reza para que su pequeña bestia pop no le salga amante del reggaetón. Como el rock, Raviolis es una forma de ser.

Y, por cierto, Raviolis es una banda. Esta aclaración no es menor. Lo que define esta condición es que todas las ideas y todas las propuestas que se plantean desde lo individual salen transformadas en algo exponencialmente mejor después de pasar por la sinergia grupal. Y eso es una clave fundamental de nuestra permanencia durante estos diez años. Así, pues, con esta banda cumplimos diez años de decir la verdad de la crianza, primero para nosotros; después para el público. Somos auténticos, y en breve… ¡Seremos decadentes! ¡Jijiji!

Para este concierto aniversario pensamos en el Teatro ND porque es un lugar emblemático para la música y el arte de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene historia, como Raviolis, y buscamos dínde celebrarla a lo grande, con sorpresas especiales, globos, torta y todo lo que hay en un cumpleaños.

Pero también sabemos que la mano económica viene dura y no somos indiferentes a ello. Hay que alimentarse con comida, sí, pero también hay que alimentarse con cultura, y sobre todo durante la infancia, donde participar de un evento artístico es tan formativo.

Es por ello que tuvimos una idea para que nadie se quede afuera: le pedimos a las empresas que financien entradas para quienes no las puedan pagar (hogares, instituciones, comedores) a cambio de presencia y colaboración en redes sociales. Por suerte, todos los días se suman más empresas a este “esponsoreo solidario” y crece nuestro entusiasmo por festejar estos diez años.

Pues bien, esto somos Los Raviolis. Ya saben. Si necesitan que a través de la música le enseñemos los números en romanos, los colores en árabe y el abecedario hebreo, les conviene invertir en otra salida. Este show se trata de parar el mundo un rato y entrar en un círculo mágico de la mano de Valeria Donati (voz), Gabichu (voz yguitarra), Esteban Ruiz Barrea (bajo), Brian Ayliffe (batería), Bruno Delucchi (teclado) y Juan Pablo Esmok Lew (guitarra eléctrica) y volarles la cabeza con armonías, diversión y humor. No van a necesitar el Candy Crush para entretenerse ¡se lo aseguramos!

Mucho más no les podemos contar. Eso que pasa entre las familias durante el show, sólo lo saben ellas, sólo quienes presencian una misa raviolera”. Las palabras se enredan, no alcanzan y no le hacen justicia a la vivencia. Hay que estar. Los y las esperamos. ¡Nos vemos en el Teatro ND para celebrar diez años rockeando el lado B de la crianza!

*Integrante de Los Raviolis.