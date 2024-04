El caso Asunta: historia real gallega convertida en una impactante miniserie

Netflix acaba de estrenar una miniserie española de seis episodios que es espectacular. El caso Asunta revive un hecho policial ocurrido en Galicia en 2013 que conmocionó a la sociedad, y está tan bien llevada que engancha y no se puede dejar de mirar. Protagonizada de manera maravillosa por Candela Peña y Tristán Ulloa. Ellos son Rosario y Alfonso, los padres adoptivos de una chica china que tiene 13 años al momento de comenzar la historia. Están en una muy buena posición económica (especialmente ella), y los vemos ir a denunciar la desaparición de la adolescente, Asunta. A las pocas horas aparece muerta.

Con el avance de la investigación iremos descubriendo las vicisitudes de esta pareja que, al momento de desaparecer la chica, ya estaban divorciados. La inteligente trama se presenta siguiendo la pesquisa de la policía de Santiago de Compostela y del juez de instrucción. Así que nos vamos enterando de las cosas al mismo tiempo que ellos y, como habrá sido en su momento, igual que la prensa. La serie se filmó es de los mismos sitios en los que ocurrió todo, salvo en las casas reales de esta pareja. Esas cosas maravillosas que ocurren a veces, especialmente al tratarse de un caso que conmocionó a la sociedad española, pues se acusó a los padres de adormecer a la joven con barbitúricos y de matarla.

Así iremos viendo el escaso entorno de estas personas, las historias personales de los que hacen la pesquisa (para aligerar el dramatismo o enfatizarlo) y las hipótesis que imaginan sobre cómo ocurrieron los hechos. También los abogados defensores y cómo tratan de sacar adelante a los acusados. Está llevada de manera atrapante y vale la pena mirarla, sobre todo si te gustan los true crimes o un buen policial. Incluso las instancias del juicio no se hacen pesadas como ocurre siempre.

Además esta serie va por lo más alto porque tiene un elencazo de actores españoles conocidos, algunos convertidos en las personas reales que casi no los reconocés. Está Javier Gutiérrez, protagonista de una serie clásica española como Estoy vivo y Bajo cero; Alicia Borrachero, mega actriz que la viste desde Bajo sospecha a The Spanish Princess y Tiempos de guerra; y Francesc Orella, el de Merlí, a quien no vas a reconocer porque está con peluca. Cada uno cumple un rol en esta trama tan particular que, probablemente, te deje impactado.