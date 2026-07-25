“El crimen de Federico es un dolor que continúa”

En el potente circuito de danzas españolas y flamenco que existe en Buenos Aires y alrededores, Graciela Ríos Saiz es una referente. Hace más de 40 años dirige el Ballet Hispania, compañía independiente fundada en 1983, donde se han formado numerosos intérpretes, muchos de los cuales pasan a integrar la agrupación. Luciana Di Lorenzo, Eugenia Seijó, Noelia Deluca, Pilar Borsotti, Uma Di Maggio y Laura Fernández son parte de la conformación actual, y quienes realizarán un espectáculo en homenaje a Federico García Lorca. Esto será en una única función, el sábado 25 de julio a las 20.30, en el Espacio Cultural Hispania (Tomás de Anchorena 1126). Ríos Saiz y Natalia Bonansea Ríos estarán a cargo de la dirección y coreografía y en la ejecución de castañuelas, en modalidad de concierto, es decir, ese pequeño instrumento de inconfundible sonido, no solamente como acompañamiento de las danzas, sino como protagonista de pasajes musicales.

—¿En qué va a consistir este espectáculo?

—En este 90 aniversario de la muerte de Federico, tomaremos el poema “El crimen fue en Granada”, de Antonio Machado, fusionado con una seguiriya flamenca. Ofreceremos música recopilada por Federico: “Sevillanas del siglo XVIII”, “Zorongo gitano”, “Anda jaleo”; piezas de Manuel de Falla y compositores actuales, como la maravillosa cantaora que es Carmen Linares; también algunas de las obras de Federico, coreografiadas, con música que pueda traspasar el umbral de la palabra.

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—Lorca fue asesinado; de allí, justamente lo de “El crimen fue en Granada”. ¿Qué pensás sobre este final de Federico?

—Si bien es cierto que fue asesinado, que fue horrible su final, no lo conocemos por ese final, sino por la obra que nos dejó. Él mismo pensaba su poesía no iba a morir jamás. Quiero que el público disfrute a ese Federico que vivió alegre, que quería entregar al pueblo su conocimiento de los grandes escritores de la literatura, con las expediciones del grupo [teatral] de La barraca. El crimen es un horror. Ha sido una tremenda injusticia para toda la humanidad el habernos privado a los humanos de semejante cerebro, escritor, pensador, personalidad del arte. Los odios intestinos de los distintos partidos políticos atacan a sectores que no tienen ni idea. Es algo imperdonable, es un dolor que continúa en todos nosotros. Pero Federico sigue vivo, Federico es el ser español.

—¿En este momento de tu trayectoria, te subís a los escenarios? ¿Cómo es, específicamente, tu relación con las castañuelas

—Tengo 73 años y a los escenarios no me subo. Trato de habitar de la danza, hecha por gente que está trabajando seria y profesionalmente. La castañuela es diferente: es mi voz, mi alma expresándose. Lo que se escucha es un clima emocional muy grande. Para cada obra que elijo, trato de arrancarles a las castañuelas los matices emocionales: la ternura, la pasión, la libertad, la belleza, la algarabía. En las manos, tengo un instrumento que viene de los orígenes de la humanidad: las dos piedras chocando.

—¿Cuántos pares tenés? ¿De qué materiales preferís que estén hechas? ¿Cómo las cuidás?

—Conservo mis primeras castañuelas de los 3 años (también mis primeros zapatos de taco y zapatillitas de media punta), todo guardado por la locura de mi familia, ja, ja. Tengo muchos pares de castañuelas; no sé cuántos: graves, intermedias y agudas, porque las elijo dependiendo de cómo van a percutar en el ambiente, según el clima, según si el sonido es natural o amplificado. Me gustan las de madera de granadillo y las cuido envueltas en lana, para que nos sufran cambios por la humedad o sequedad del ambiente.

Una historia entre San Luis y Granada

A.M.

Graciela Ríos Saiz repasa su vida y profesión, desde la infancia a la actualidad: “Nací en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Tenía tres años cuando comencé a estudiar con un maestro que llegó a la ciudad. La emoción quedó plasmada en mis huesos y continué buscando la música, la danza y la forma de expresarme. Tuve la suerte de irme a vivir a España, acompañando a mi madre, que había ganado una beca para doctorarse en la Universidad Complutense de Madrid. Allá ahondé en todos los estilos. Luego, fui a Córdoba, en Andalucía. Estudié y egresé del Conservatorio de Música y Danza. Cuando volví a la Argentina, me tocó transmitir esos conocimientos y las emociones típicas del pueblo andaluz.

He actuado en el Salón Dorado del Teatro Colón y en la sala principal: con Omar Urraspuro, el Ballet Estable y el Ballet Hispania, hicimos un homenaje a Manuel de Falla. También, a Antonia Mercé. En el Teatro Cervantes, hicimos parte de La vida breve, ópera de Manuel de Falla. En Francia, en el Centro Pompidou, actuamos con la Asociación amigos de Antonia Mercé. En España, hicimos una coproducción de El burlador de Sevilla, entre el Teatro San Martín y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, donde yo fui la coreógrafa en la ciudad de Almagro. En Buenos Aires, temporadas en los museos Larreta y Fernández Blanco. Y giras por numerosas provincias: Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes, La Pampa, Neuquén, ciudades de Provincia de Buenos Aires. Mi vida artística ha sido larga, extensa”.