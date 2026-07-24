Falleció Marina Magalí, la icónica protagonista de "Nazareno Cruz y el lobo" que enamoró a toda una generación

La actriz Marina Magalí, cuyo nombre real era Marina Andrea Accoroni, murió a los 68 años: la intérprete se hizo famosa en 1975, gracias a su protagónico en “Nazareno Cruz y el lobo”, uno de los grandes clásicos del director Leonardo Favio.

El fallecimiento de la artista fue anunciado por la Asociación Argentina de Actores en un comunicado donde expresaron sus condolencias y señalaron que, aunque el deceso se produjo el pasado martes 21 de julio, la noticia recién se conoció este viernes.

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La historia de la actriz parece digna de Hollywood, porque al igual que muchas divas de Estados Unidos, la joven trabajaba en una ocupación completamente diferente a la que terminaría dándole fama y fortuna. Accoroni era maestra jardinera, sin experiencia frente a las cámaras, cuando Favio, que buscaba a una joven completamente desconocida como interés romántico de Juan José Camero, el galán de la película, la eligió como coprotagonista.

La Asociación Argentina de Actores remarcó que “el extraordinario éxito de la película la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de aquel fenómeno cinematográfico”.

La carrera de Marina Magalí tras el éxito de “Nazareno Cruz y el lobo”.

Luego de su debut actoral con Leonardo Favio, Magalí trabajó en “Juventud sin barreras” (1979), un film dirigido por Ricardo Montes, junto a jóvenes estrellas como Ricardo Darín, figuras consagradas como Elizabeth Killian y actrices emergentes como Susana Traverso.

En los ochenta se sumó a coproducciones entre Argentina y Estados Unidos como “El cazador de la muerte” (Deathstalker) y de “The Stranger”, dirigida por Adolfo Aristarain, donde tuvieron papeles Cecilia Roth, Federico Luppi, Haydée Padilla, Ernesto Larrese, Julio De Grazia y Arturo Maly.

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También actuó en “Jailbird Rock” y en “Los hechiceros del reino perdido” (Wizards of the Lost Kingdom), un film de acción y aventuras en un entorno de fantasía, dirigida por Héctor Olivera, donde apareció bajo el seudónimo Mary Gale, compartiendo pantalla con Edgardo Moreira, María Socas, Marcos Woinski y Augusto Larreta.

Esta última película fue una coproducción entre nuestro país y Roger Corman, el icónico rey del cine clase b, padrino de figuras como Francis Ford Coppola y Martin Scorsese, a quienes dio sus primeras oportunidades.

HM/MSS