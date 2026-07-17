La familia de Natacha Jaitt le pidió a la Justicia que reabra la investigación sobre la muerte de la modelo, conductora y actriz

La familia de la conductora, modelo y actriz Natacha Jaitt solicitó este viernes 17 de julio a la Justicia ordinaria que reabra la investigación por su muerte, sucedida el 23 de febrero de 2019, en la localidad bonaerense de Benavídez, en el partido de Tigre.

Natacha Jaitt y su hermano Ulises

La Agencia Noticias Argentinas (NA) habló con fuentes del caso quienes confirmaron que los letrados Rodrigo Tripolone, Daniela Spinelli y Yamil Castro Bianchi, representantes legales de Ulises Jaitt, hermano de la artista, realizaron el pedido formal a los fiscales y a los jueces del Departamento Judicial de San Isidro quienes habían archivado esta causa dos años atrás.

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También pidieron que “se dispongan las medidas conservatorias urgentes detalladas” del hecho y “se libre oficio al Equipo Argentino Antropología Forense (EAAF) en los términos solicitados”.

En su momento, la carátula del caso fue “averiguación de causales de muerte”, y los fiscales decidieron que había inexistencia de delito.

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Qué pasó con la investigación sobre la muerte de Natacha Jaitt

En marzo de 2024, tras cuatro años de investigación, la Justicia de San Isidro decidió archivar la causa por la muerte de la conductora, modelo y actriz Natacha Jaitt.

Ulises Jaitt

Para los fiscales Lida Osores Soler y Martín Otero no hubo terceros involucrados en el deceso de Jaitt, por esa razón decidieron archivar esta investigación. En su escrito señalaron que “se han peritado distintos aparatos tecnológicos de comunicación, entre ellos el teléfono celular y dispositivo electrónico IPad pertenecientes a la víctima de autos, sin que el resultado de las mismas haya aportado elementos que alimenten una hipótesis delictiva respecto al deceso de la señora Jaitt”.

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Según la autopsia, la actriz de 41 años murió por una “insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón” y una “falla multiorgánica”. Por su parte, las pericias toxicológicas confirmaron que la artista consumió cocaína y alcohol antes de morir, pero no encontraron la presencia de venenos.

Sin embargo, la familia de Jaitt denunció irregularidades, contradicciones de los testigos y habló de sus sospechas sobre un posible homicidio.

HM