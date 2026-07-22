Quién era Kaylee Hottle, la actriz de "Godzilla vs. Kong" que murió a los 18 años

La actriz Kaylee Hottle, una de las jóvenes figuras revelación del universo cinematográfico de "Godzilla vs. Kong", murió a los 18 años tras sufrir un accidente automovilístico en el estado de Maryland, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, y generó una profunda conmoción entre colegas, instituciones educativas y seguidores de la franquicia de Warner Bros. y Legendary Pictures.

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Según informó el sitio especializado TMZ, Joshua Hottle explicó que fue notificado durante la mañana sobre el grave accidente sufrido por su hija. La joven fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció durante el trayecto debido a la gravedad de las heridas.

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La muerte de la actriz provocó una inmediata ola de mensajes de despedida en redes sociales. Una de las instituciones que expresó públicamente su pesar fue la Escuela para Sordos de Texas, donde Kaylee cursaba sus estudios y era alumna del último año.

A través de una publicación en Facebook, la escuela manifestó su tristeza por la pérdida. "Con profunda tristeza compartimos la desgarradora noticia de que una de nuestras alumnas de último año, Kaylee Hottle, falleció trágicamente ayer en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland", expresó la institución. Además, envió sus condolencias a la familia, amigos, compañeros de clase y a todas las personas que compartieron momentos con la joven actriz.

La historia de Kaylee Hottle trascendió mucho más allá de su participación en el cine. Nacida el 1 de mayo de 2007 en el estado de Georgia, creció en una familia en la que tanto su padre como su madre también tienen hipoacusia, condición que compartía con ella y que se convirtió en un elemento central de su identidad y de su carrera artística.

Su ingreso al mundo del espectáculo comenzó de manera inesperada. En una entrevista concedida al diario The Houston Chronicle, la actriz recordó que dio sus primeros pasos frente a las cámaras en 2017, cuando participó en un anuncio publicitario para Convo, una aplicación especializada en la traducción mediante lengua de señas.

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Aquella experiencia abrió una oportunidad que cambiaría su vida. Los responsables del casting de "Godzilla vs. Kong" consideraron que Kaylee reunía las características ideales para interpretar a Jia, una niña huérfana que desarrolla un profundo vínculo emocional con King Kong a través de la lengua de señas, un recurso narrativo que se convirtió en uno de los aspectos más destacados de la película.

Gracias a ese personaje, Hottle compartió pantalla con reconocidas figuras internacionales como Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry y Eiza González, integrando el elenco de una de las producciones más exitosas del denominado MonsterVerse.

El éxito de la primera película hizo que Kaylee regresara para interpretar nuevamente a Jia en "Godzilla x Kong: The New Empire", estrenada en 2024. Su actuación fue ampliamente destacada por la crítica y el público, consolidándola como una de las jóvenes promesas de Hollywood y como una importante representante de la inclusión de actores sordos en producciones de gran presupuesto.

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Además de su trabajo dentro de la franquicia cinematográfica, la actriz amplió su experiencia profesional con una participación en un episodio del remake de la serie "Magnum P.I.", emitido en 2021, demostrando interés por continuar desarrollando una carrera más allá del universo de los monstruos gigantes.

El reconocimiento a su talento llegó también en el ámbito de los premios. En 2024 fue nominada a los Saturn Awards en la categoría de Mejor Actriz Joven en una Película, gracias a su interpretación de Jia en "Godzilla x Kong: The New Empire", una distinción que reforzó su proyección dentro de la industria cinematográfica.

Aunque la saga continuará con una nueva entrega prevista para marzo de 2027, distintos medios especializados señalaron que ni Kaylee Hottle ni Rebecca Hall formaban parte del proyecto en desarrollo. La noticia de su fallecimiento, sin embargo, resignificó el legado que dejó en la franquicia, donde su personaje se convirtió en uno de los más queridos por los seguidores.

LV/ff