Falleció Pato Strunz este lunes 20 de julio, baterista reconocido por su participación en la icónica banda de heavy metal argentina, Hermética. Con 59 años, el músico se convirtió en uno de los más importantes del género, gracias a su talento y participación en algunos de los álbumes más revolucionarios.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de Malón, banda a la que Strunz pertenecía y fundó junto a sus compañeros de Hermética, Claudio O’Connor y Antonio Romano. Actualmente, las razones de su deceso permanecen desconocidas, pero su partida deja una marca imborrable en el género musical.

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Cómo se convirtió Pato Strunz en una estrella del heavy metal

Nacido y criado en el Gran Buenos Aires, Claudio Marcelo Zurita, conocido como Pato Strunz, comenzó a vincularse con la batería desde muy joven. Impulsado por el auge del rock pesado internacional de la década de 1980, dedicó sus primeros años a perfeccionar una ejecución caracterizada por la velocidad, la contundencia y un uso preciso del doble bombo.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de Malón

Sus primeros pasos en la escena musical se dieron a fines de los años ochenta como integrante de Heinkel, una banda pionera del under metálico local. Pero su gran quiebre ocurrió en 1991, cuando fue convocado para sumarse a Hermética tras la salida de Tony Scotto. Strunz completó la alineación histórica junto a Ricardo Iorio, O'Connor y Romano, aportando una solidez técnica que impulsó la etapa de mayor madurez y popularidad del grupo.

Durante su paso por la icónica banda, el instrumentista grabó obras cumbre del género como Ácido Argentino, de 1991, y Víctimas del Vaciamiento, lanzado en 1994. Ambas producciones alcanzaron la certificación de disco de platino y consagraron al cuarteto en escenarios masivos como el Estadio Obras Sanitarias.

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Pato Strunz: de revelación a leyenda

Tras la separación de Hermética a fines de 1994, los exintegrantes crearon Malón junto a Karlos Cuadrado, y debutaron con Espíritu combativo, en 1995 y Justicia o Resistencia, 1996. Tras una pausa a fines de los años noventa en el que impulsó Simbiosis, el baterista lideró el esperado regreso de Malón en 2011, llenando estadios y encabezando el proyecto homenaje La H No Murió.

El instrumentista grabó obras cumbre del heavy metal como Ácido Argentino, de 1991, y Víctimas del Vaciamiento, lanzado en 1994

Finalmente, Strunz se retiró de Malón en 2021, pero no fue su último aporte en la música. En 2022 fundó Íthaca, un trío conformado junto a Guillermo "Chino" Gorosito y Marcelo Bracalente, donde asumió por primera vez la voz y la composición de letras. Tiempo después realizó el proyecto Hermética x Pato Strunz, con el que rendía tributo a la mítica banda.

JSM/ML