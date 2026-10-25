“El desafío es construir una industria sostenible para creadores”

La economía de los creadores de contenido dejó atrás la etapa en la que había que explicar que producir videos, construir comunidades y desarrollar audiencias podía ser un trabajo. Hoy, el desafío pasa por otro lado: transformar esa actividad en una profesión sostenible, construir modelos de negocio y encontrar un equilibrio entre la lógica de las plataformas, las expectativas de las marcas y la confianza del público. En ese escenario, TENT Creator Summit celebra su tercera edición como punto de encuentro de una industria que no deja de transformarse.

El próximo 27 de octubre, en BA Ferial, en el marco de TecWeek 2026, el encuentro reunirá nuevamente a creadores, plataformas, agencias, marcas y profesionales de distintos sectores. Con más de 150 speakers, cuatro escenarios y una propuesta que combina contenidos, networking y experiencias, TENT busca poner en contacto a los distintos actores de una economía que se desarrolla a gran velocidad. Sus cofundadores, Sol Santoro y Alan Kronik, reflexionan sobre los cambios del sector, las posibilidades de profesionalización y los desafíos que plantea el futuro de la creación digital.

—¿Qué cambió en la industria de los creadores de contenido desde la primera edición de TENT y qué nuevas necesidades buscan abordar en esta tercera edición?

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SOL SANTORO: Esta es una de las industrias que experimentan cambios más acelerados. Parece que todos los días hay novedades, cambios y nuevas herramientas. Sin embargo, la necesidad de conectarse, hablar con colegas y buscar soluciones comunes permanece.

Cuando empezamos a pensar en TENT, nuestra hipótesis era que hacía falta

—o podía ser interesante— reunir de manera presencial a diferentes actores y sectores de la economía de los creadores, que en general conviven únicamente en un universo online: creadores, plataformas, agencias y marcas. En ese momento, el principal problema que aparecía en las reuniones, los encuentros y las encuestas que hacíamos era que los creadores se sentían solos, que trabajaban aislados de sus colegas y de posibles socios. Si bien esa necesidad sigue existiendo, vemos que también hay una voluntad de juntarse, compartir experiencias y formar equipos. Hay un valor muy poderoso en crear en conjunto, discutir, escuchar y pensar con otros. Esperamos que TENT pueda aportar algo en ese sentido.

ALAN KRONIK: Cambió todo. En la primera edición todavía teníamos que explicar que ser creador era un trabajo. Hoy nadie lo discute. Lo que se discute ahora es cómo hacerlo sostenible. Los creadores ya no necesitan que les digan que pueden vivir de esto. Necesitan herramientas para hacerlo bien: saber negociar, entender sus números, armar un equipo y vincularse con marcas sin perder la confianza de su comunidad. Las marcas también cambiaron. Dejaron de ver a los creadores como un experimento del área de marketing y empezaron a tratarlos como un canal de medios serio, con presupuesto y métricas.

—¿Cómo se transforma un creador de contenido en una marca personal o incluso en una empresa que sostiene familias y un estilo de vida?

KRONIK: Cuando deja de pensar en el próximo video y empieza a pensar en los próximos tres años.

El primer paso es construir una marca personal: tener claro qué representás, para quién y por qué alguien debería elegirte. El segundo es dejar de hacer todo solo: incorporar un editor, un manager o alguien que mire los números. El tercero es tratar las alianzas con marcas como relaciones de largo plazo y no como transacciones aisladas. Después aparece la empresa de verdad: productos propios, formatos que se pueden licenciar o distribuir y equipos que producen más allá de la cara del creador. Los casos más grandes del mundo, como Dude Perfect o MrBeast, empezaron como canales y hoy son compañías de medios y de consumo. Eso ya no es una excepción.

De la comunidad digital a una industria de negocios

J.M.D.

—¿Qué esperan generar con la combinación de contenidos, networking y experiencias dentro de los más de 7000 metros cuadrados de TENT?

SANTORO: Cuando imaginamos cómo queremos que sea la experiencia de cada persona que venga a TENT, pensamos en que en cada metro cuadrado esté pasando por lo menos una de estas cosas —si no dos, y por qué no soñar con que sean las tres—: aprender algo nuevo, conectar con otras personas valiosas para el desarrollo profesional y crear contenido. Por eso tenemos cuatro escenarios donde más de 150 speakers proponen charlas, conversaciones sobre temas complejos, entrevistas, casos de éxito y workshops concretos. También habrá formatos para conectar directamente con la audiencia, analizar problemáticas concretas e incluso revisar en vivo los perfiles de quienes quieran participar. Además, todo el predio estará repleto de experiencias que traen plataformas, marcas y agencias. Habrá desde estudios de video y podcast hasta espacios de karaoke, lugares para vincularse, probar productos y aprender a mejorar los contenidos. Queremos que los asistentes se lleven un montón de ideas, contactos verdaderos y contenido listo para publicar.

KRONIK: Queremos que TENT funcione como un punto de encuentro de toda la cadena: creadores, marcas, agencias, plataformas y quienes recién están empezando. Cuando todos están en el mismo lugar, la industria madura más rápido. Y lo que más nos importa es lo que pasa después del evento: las colaboraciones, los acuerdos y las relaciones que continúan durante los meses siguientes.