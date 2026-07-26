El éxito del teatro para todos los gustos y edades

Estas vacaciones de invierno parecen signadas por las súper producciones de musicales y por un fenómeno bastante reciente: “la realidad virtual inmersiva”. En este año son varias e incluso se estrena Los Astrópicos, como “el primer espectáculo teatral musical inmersivo argentino”. Ya estuvieron en el escenario de Kidspalooza con sus canciones pero ahora se presentarán en el CAI (Avda. Jorge Newbery 3039). Irán desde el 22 de julio hasta el 2 de agosto, siempre a las 17, a $40.000 la entrada, más pack con descuentos. Estos muñecos peludos llegan de otro planeta (Pelurno) y despliegan sus dotes musicales en distintos géneros como el pop, rock, rap e incluyen ritmos latinos. El texto fue escrito por Aldana Duhalde, Rosario Narvaja y Diego Jaraz, este último junto a Vanina Said asume también la dirección coreográfica y puesta en escena. Es Jaraz quien afirma: “Los Astrópicos es un antes y un después en mi carrera, tras haber participado en grandes musicales, esta experiencia con muñecos y para el público infantil es distinta, diría que más relajada y muy comprometida, porque el público de niños es muy exigente. Y lo que me deslumbra y me exige un gran compromiso, es que es el primer espectáculo, teatral, musical infantil, inmersivo argentino para los más pequeños y más allá de que estoy en este proyecto, vale la pena verlo, por la novedad y por lo distinto.”

También proponen realidad virtual aumentada en 360 en la Rural cinco propuestas diferentes. La Última Fortaleza (ubicada en el mundo medieval), Life Chronicles (muestra la evolución de las especies), El Horizonte de Keops (es una expedición al antiguo Egipto), El secreto de los constructores de pirámides (se focaliza en la gran pirámide de Keops) y Exploradores del espacio. Todos en la Av. Santa Fe 4363, con precios van desde $40.000 para menores de 14 años, $50.000 para mayores y hay pack familiares.

En la otra punta aparece un clásico: el circo. Se estrena El Origen Mágico, a cargo de Servian, compañía circense de larga trayectoria en Argentina, en la carpa Castillo, ubicada frente a Tortugas Open Mall (Panamericana ramal Pilar Oeste). La dirección general es de Cristian Servian y la artística de Ginett Servian, con las coreografías de Franco Rau. Desde el sábado 18 de julio al 2 de agosto, a las 15 y 18, con entradas desde $17.000 hasta $47.000. Otro clásico de vacaciones es la presencia del grupo de Santa Fe: Canticuénticos en el Teatro El Nacional (Av. Corrientes 960) de jueves a domingo a las 14 horas, desde $4.000 hasta $45.000.

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Se sumará otro musical a los escenarios: Tarzán, el musical original, en Multiescena (Avda. Corrientes 1764): Con un elenco de dieciseis intérpretes con Matías Asenjo y Josefina Achaval. Irán todos los días a las 17.30 con plateas a $25.000.

También los teatros independientes estrenan para los más chicos. Por eso El camarín de las musas (Mario Bravo 960) presenta los sábados a las 16 horas Me acuerdo, me acuerdo con texto y dirección de María Mangone y Julián Rodríguez Rona con canciones de María Elena Walsh, con entradas a $35.000 y ofertas. En Timbre 4 volverá Waminix, circo contemporáneo, con dirección de Leticia González de Lellis y Osqui Guzmán, de miércoles a domingo a las 16 horas en México 3554, a $25.000. El Popular (Chile 2080) armó una programación especial desde el miércoles 22 de julio hasta el 2 de agosto, pero incorporando un sistema muy particular con respecto al precio de las entradas: es a la gorra, cada espectador pondrá lo que pueda como valor de su localidad. Se darán: Sinfonía del agua (miércoles 22, sábado 25, lunes 27 y sábado 1 de agosto a las 16 horas); Picardías de Juan El Zorro por el grupo Libertablas el jueves 23 a las 17 horas; Postales de La Boca por Rústica Compañía, viernes 24 a las 17 horas. Los museos se han transformado en lugares de ficción, por eso en el de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (Av. Ángel Gallardo 480) se puede ver Noa, Nu y la Ballena, con idea y dirección de Silvina Grinberg, con la compra de la entrada $20.000 se pude ver el museo los días sábado 18, domingo 19, viernes 24, sábado 25, domingo 26 y el viernes 31 de julio y 1 y 2 de agosto siempre a las 16 hs. Entre las propuestas gratis para tener en cuenta el Museo de Arte Moderno (Avda. San Juan 350) ofrece actividades para todas las edades, desde visitas guidas hasta talleres, sólo hay que mirar y anotarse en la página oficial que tiene: museomoderno.org.

Es un buen momento para que los más pequeños accedan al mundo de la danza aérea con Movi, espectáculo de Brenda Angiel que se presenta de jueves a domingo a las 15 horas en Aérea (Bartolomé Mitre 4272), a $20.000 y hay descuentos.

Uno de los grupos más conocidos es Plim Plim quienes este año presentan Safari musical. El gran concierto en la selva, en el teatro Broadway desde el martes 28 hasta el domingo 2 de agosto siempre a las 12 horas, con plateas desde $24.000 hasta $65.000. Su productor general, Mariano Pitarch dice: “Plim Plim se dirige fundamentalmente a la primera infancia. Muchas veces, nuestro show en vivo es la primera salida del grupo familiar a una experiencia teatral o show en vivo. Por eso, no sentimos que compitamos directamente con la mayoría de las propuestas infantiles, que suelen estar pensadas para niñas y niños un poco más grandes. De hecho, gran parte de nuestro público todavía no está escolarizado, por lo que las vacaciones de invierno no son el único momento determinante para ver a Plim Plim en el teatro. En cuanto a las experiencias inmersivas o de realidad virtual, no las vemos como una competencia directa desde lo artístico, aunque sí pueden disputar parte del presupuesto familiar destinado al entretenimiento. Su crecimiento confirma que el público busca cada vez más una participación activa. Trabajamos desde siempre en esa dirección, con interacción permanente y momentos pensados para que la diversión en familia sea parte central del relato”. La puesta en escena es de Javier Pironi y Antonella Campaniello es la coreógrafa.

Se presentará en el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) Cosas Chiquienormes de los mismos creadores de Lexi hablemos de Dislexia.

Las funciones serán el jueves 23, viernes 24, jueves 30 y viernes 31 de julio y todos los domingos de agosto a las 12 horas. Con los precios más accesibles desde $3.000 hasta $4000. El libro es de Delfina Perri, con letras de Mercedes Bunge, Susan Perkins y Delfina Perri, la música es original de Diego Lozan. Es Perri quien analiza las posibles competencias: “En un contexto con tantas propuestas inmersivas y musicales, sentimos que la verdadera inmersión sucede cuando una historia logra emocionar, invita a pensar y a abrir conversaciones entre chicos y grandes. En nuestro caso, elegimos poner el foco en el encuentro, la emoción y la participación desde un lugar profundamente humano. Ese es el corazón de Cosas Chiquienormes”.

Habrá teatro para niños con discapacidades, así aparece el Teatro Ciego (J.L.Borges 1974) con una programación especial: La canción del abuelo; Chakras infancias; El Club de los sentidos y Mi amiga la oscuridad. Con precios que van desde $30.000 hasta $40.000 y se puede reservar en la página: www.teatrociego.org

Otro clásico para los más pequeños es La Granja de Zenón con su nuevo espectáculo En Busca del Arcoiris, desde el lunes 20 de julio en el Astral. Los precios van desde $40.000 hasta $60.000. Se sumará Vivitos y coleando 2 de Hugo Midón y Carlos Gianni en el Auditorio Belgrano con Osqui Guzmán, Flavia Pereda y Julián Pucheta. Desde el sábado 20 de julio a las 17 horas, con entradas desde $30.000 hasta $45.000.