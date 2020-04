Alejandro Lingenti

El nuevo disco de Sepultura tiene características muy especiales. En principio, un concepto que lo engloba, relacionado con la numerología. Y también un diseño osado y ambicioso que acompaña a los cuatro vinilos que acaba de lanzar esta banda brasileña de trash metal a un mercado en crisis por la pandemia del coronavirus. Con catorce discos grabados, el grupo que hoy después de unos cuantos cambios de formación desde sus inicios a mediados de los 80 y varias polémicas– integran Paulo Jr., Derrick Green, Eloy Casagrande y el guitarrista Andreas Kisser sigue siendo una referencia ineludible en el mapa mundial del metal.

Titulado Quadra, el nuevo trabajo de Sepultura tiene partes bien diferenciadas, reflejadas en cada cara de los dos vinilos: un lado uno con thrash crudo, el dos con los ritmos y la percusión de la era del celebrado Roots (1996, último registro de mítico Max Cavalera), el tres más orientado a la experimentación y el cuatro con guitarras acústicas y melodías más claras.

“El metal nunca dejó de lado el concepto –explica Kisser desde su casa en San Pablo–. En este género es muy importante la idea del álbum completo porque siempre hay mensaje dando vueltas, no son notas disparadas al azar, sin un foco. Nosotros tenemos una idea clara del lugar al que apuntamos en cada disco. El concepto de Quadra lo empezamos a trabajar bastante antes de entrar al estudio para grabarlo. Yo personalmente investigué mucho sobre numerología y algoritmos. Encontré mucho material que relaciona música, matemática, geometría y cosmología. Me pareció superinteresante”, completa el experimentado guitarrista de la banda.

—¿Cómo pensás que pueden recibir los fans de la banda este disco tan especial?

—El metal es el género más abierto y democrático de todos. Sepultura ha tocado en más de treinta países a lo largo de su carrera. Y sin que importe la religión o la política, siempre nuestra música ha servido para abrir puertas. Sepultura buscó en la percusión brasileña para hacer un metal diferente, Metallica trabajó sobre la música country norteamericana, las bandas de Noruega, Suecia y Dinamarca investigan sobre la cultura nórdica. Todos vamos incorporando elementos que renuevan el género. En 2013 hicimos una gira por trece ciudades de Rusia, incluyendo cinco conciertos en Siberia, algo con lo que ni siquiera soñábamos cuando empezamos. Y ahí también vimos cómo grupos locales mezclan instrumentos autóctonos con el metal. Los seguidores del género celebran este tipo de cruces, saben que el género sobrevive gracias a esos experimentos. El metal está en su mejor momento. Metallica llena estadios en todo el mundo. Ozzy Osbourne acaba de conseguir un número uno en los charts con su nuevo disco. Megadeth sigue con una carrera muy fuerte...

—¿Qué música escuchabas en tu adolescencia, al margen de heavy metal?

—En mi casa mis padres tenían una colección de vinilos muy ecléctica, con muchos estilos diferentes. A mi padre le gustaba mucho la música popular brasileña y la música sertaneja, de raíz. También música clásica. Y mi madre prefería Bee Gees, los Beatles, la samba y la música romántica. Yo escuchaba todo eso y no tenía un estilo preferido. Después vino mi fase más radical, cuando empecé a escuchar solo música más pesada. Pero eso duró poco tiempo. Siempre tuve como característica personal ser muy abierto, escapar de las etiquetas y los mandatos. De la música pop me encanta U2 y también Billy Eilish. Acabo de escuchar su disco y me sorprendió cómo lo produjo: muy minimalista, muy orgánica y muy natural.



La banda soñada

Allá por 2004 Alex González (Maná) y Andrés Giménez (A.N.I.M.A.L.) empezaron a pensar en la idea de formar un supergrupo de heavy metal. Ocho años más tarde, con Andreas Kisser y Flavio Cianciarulo de Los Fabulosos Cadillacs como socios, cobró vida De la Tierra, que grabó hasta ahora dos discos, De la Tierra (2015) y II (2016) –el segundo con Harold Hopkins de la banda puertorriqueña Puya en reemplazo de Flavio–, y ya planea un tercero que, si las agendas y la pandemia del coronavirus lo permiten, podría registrarse este año. “En enero estuvimos en Miami trabajando en los demos de los nuevos temas –cuenta Kisser–. Y tenemos once canciones listas, estamos para entrar al estudio cuando las cosas se normalicen. Si no llegamos a fines de este año, será para 2021”.

Más allá de este proyecto alternativo, Kisser tiene la atención puesta en la gira de presentación de Quadra que Sepultura espera poder arrancar no bien se habilite esa posibilidad en todo el mundo. “Estamos muy contentos con este nuevo disco, no vemos la hora de tocarlo en vivo. Yo creo que la banda ha progresado mucho musicalmente en todos estos años, y nosotros también hemos crecido como personas. Quadra es una consecuencia de ese proceso de crecimiento. Hemos aprendido mucho de los tiempos difíciles, de crisis internas. Pero siempre cuando una puerta de cierra, de inmediato hay otra que se abre. Hemos podido mantener la cabeza erguida y los ojos abiertos para seguir buscando cosas nuevas”.